Литва впервые примет этап Мировой серии по пляжному волейболу 🔊 Воспроизвести Фото: pixabay.com



В международном календаре пляжного волейбола впервые появился турнир уровня Мировой серии, который летом этого года должна принять балтийская республика, сообщает



Это будет двухзвездочный женский турнир, и пройдет он со 2 по 5 июля этого года в Клайпеде. Соревнования такого уровня по пляжному волейболу до сих пор в Литве не проводились. В планах организаторов устроить мероприятие в самом центре Клайпеды на Театральной площади. В прошлом году именно здесь с успехом прошел розыгрыш демонстрационного Amber Cup-Credit Guarantee. В международном календаре пляжного волейбола впервые появился турнир уровня Мировой серии, который летом этого года должна принять балтийская республика, сообщает Sputnik Литва . Проведение турнира Мировой серии в Литве одобрила Европейская конфедерация волейбола (CEV).Это будет двухзвездочный женский турнир, и пройдет он со 2 по 5 июля этого года в Клайпеде. Соревнования такого уровня по пляжному волейболу до сих пор в Литве не проводились. В планах организаторов устроить мероприятие в самом центре Клайпеды на Театральной площади. В прошлом году именно здесь с успехом прошел розыгрыш демонстрационного Amber Cup-Credit Guarantee. Муниципалитет портового города остался доволен увиденным и решил пойти дальше, оформив заявку на проведение более престижного соревнования. Чтобы турнир состоялся, устроителям турнира предстоит доставить в центр Клайпеды 150 кубометров песка, обеспечить призовой фонд (минимум 20 тысяч евро) и установить трибуны минимум на тысячу зрителей.



Это требования Международной федерации пляжного волейбола (FIVB) к устроителям подобных мероприятий. Вместе с тем по-прежнему не ясна ситуация с будущим спортивных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Уже сейчас во многих странах Европы крупные соревнования либо отменены вовсе, либо проходят без зрителей. Стоит отметить, что в Латвии в этом году намечено провести турнир пляжников более высокой категории – три звезды. При этом в Юрмале соберутся представители как мужского пляжного волейбола, так и женского. lt.sputniknews.ru Категории: спорт, в мире Ключевые слова: Волейбол, этап, пляж География: Литва — статья прочитана 176 раз Комментарии