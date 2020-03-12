Литва впервые примет этап Мировой серии по пляжному волейболу

В международном календаре пляжного волейбола впервые появился турнир уровня Мировой серии, который летом этого года должна принять балтийская республика, сообщает Sputnik Литва. Проведение турнира Мировой серии в Литве одобрила Европейская конфедерация волейбола (CEV).
Это будет двухзвездочный женский турнир, и пройдет он со 2 по 5 июля этого года в Клайпеде. Соревнования такого уровня по пляжному волейболу до сих пор в Литве не проводились. В планах организаторов устроить мероприятие в самом центре Клайпеды на Театральной площади. В прошлом году именно здесь с успехом прошел розыгрыш демонстрационного Amber Cup-Credit Guarantee.
Муниципалитет портового города остался доволен увиденным и решил пойти дальше, оформив заявку на проведение более престижного соревнования. Чтобы турнир состоялся, устроителям турнира предстоит доставить в центр Клайпеды 150 кубометров песка, обеспечить призовой фонд (минимум 20 тысяч евро) и установить трибуны минимум на тысячу зрителей.
Это требования Международной федерации пляжного волейбола (FIVB) к устроителям подобных мероприятий. Вместе с тем по-прежнему не ясна ситуация с будущим спортивных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Уже сейчас во многих странах Европы крупные соревнования либо отменены вовсе, либо проходят без зрителей. Стоит отметить, что в Латвии в этом году намечено провести турнир пляжников более высокой категории – три звезды. При этом в Юрмале соберутся представители как мужского пляжного волейбола, так и женского.
Это требования Международной федерации пляжного волейбола (FIVB) к устроителям подобных мероприятий. Вместе с тем по-прежнему не ясна ситуация с будущим спортивных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Уже сейчас во многих странах Европы крупные соревнования либо отменены вовсе, либо проходят без зрителей. Стоит отметить, что в Латвии в этом году намечено провести турнир пляжников более высокой категории – три звезды. При этом в Юрмале соберутся представители как мужского пляжного волейбола, так и женского.