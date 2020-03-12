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NASA продолжит переговоры о покупке мест в российских кораблях «Союз»



Американское аэрокосмическое агентство NASA продолжает переговоры с российской стороной о покупке мест на кораблях «Союз МС» для доставки астронавтов к Международной космической станции, заявил представитель NASA Дэниел Хуотт РИА Новости, передает ИА REGNUM.

В США рассчитывали отказаться от покупок мест на российских космических кораблях в 2020 году. Из-за задержек в разработке собственных кораблей NASA начало переговоры о приобретении дополнительных мест.

Ранее заместитель главы NASA Дуглас Ловерро заявил, что NASA рассчитывает приобрести одно место на следующих кораблях «Союз». Представитель американского аэрокосмического агентства Хуотт объяснил, что переговоры с российской стороной продолжаются, а окончательное решение ещё не принято.
Напомним, в 2011 году в США свернули производство многоразовых кораблей Space Shuttle. После этого все пилотируемые полёты к МКС осуществлялись на российских кораблях серии «Союз».

Разработкой новых пилотируемых кораблей для NASA занимаются две американские компании — SpaceX и Boeing. Планируется, что первым в пилотируемый полёт отправится корабль SpaceX Crew Dragon. Ожидается, что испытательный запуск с экипажем состоится в мае 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале был представлен проект федерального бюджета США на 2021 финансовый год, предусматривающий продолжение закупок мест на российских кораблях «Союз».
regnum.ru
Категории: политика, в мире, технологии
Ключевые слова: космос, стоимость, полеты, МКС, NASA
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добавлена сегодня, 12 марта, 16:00

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