NASA продолжит переговоры о покупке мест в российских кораблях «Союз» 🔊 Воспроизвести



Американское аэрокосмическое агентство NASA продолжает переговоры с российской стороной о покупке мест на кораблях «Союз МС» для доставки астронавтов к Международной космической станции, заявил представитель NASA Дэниел Хуотт РИА Новости, передает



В США рассчитывали отказаться от покупок мест на российских космических кораблях в 2020 году. Из-за задержек в разработке собственных кораблей NASA начало переговоры о приобретении дополнительных мест.



Ранее заместитель главы NASA Дуглас Ловерро заявил, что NASA рассчитывает приобрести одно место на следующих кораблях «Союз». Представитель американского аэрокосмического агентства Хуотт объяснил, что переговоры с российской стороной продолжаются, а окончательное решение ещё не принято. Американское аэрокосмическое агентство NASA продолжает переговоры с российской стороной о покупке мест на кораблях «Союз МС» для доставки астронавтов к Международной космической станции, заявил представитель NASA Дэниел Хуотт РИА Новости, передает ИА REGNUM В США рассчитывали отказаться от покупок мест на российских космических кораблях в 2020 году. Из-за задержек в разработке собственных кораблей NASA начало переговоры о приобретении дополнительных мест.Ранее заместитель главы NASA Дуглас Ловерро заявил, что NASA рассчитывает приобрести одно место на следующих кораблях «Союз». Представитель американского аэрокосмического агентства Хуотт объяснил, что переговоры с российской стороной продолжаются, а окончательное решение ещё не принято. Напомним, в 2011 году в США свернули производство многоразовых кораблей Space Shuttle. После этого все пилотируемые полёты к МКС осуществлялись на российских кораблях серии «Союз».



Разработкой новых пилотируемых кораблей для NASA занимаются две американские компании — SpaceX и Boeing. Планируется, что первым в пилотируемый полёт отправится корабль SpaceX Crew Dragon. Ожидается, что испытательный запуск с экипажем состоится в мае 2020 года.



Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале был представлен проект федерального бюджета США на 2021 финансовый год, предусматривающий продолжение закупок мест на российских кораблях «Союз». regnum.ru Категории: политика, в мире, технологии Ключевые слова: космос, стоимость, полеты, МКС, NASA — статья прочитана 160 раз Комментарии