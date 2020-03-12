Гаагский цирк с боингом. Для чего устраивают судилище над русскими 🔊 Воспроизвести Фото © Shutterstock



Политолог Дмитрий Родионов —



В Нидерландах 9 марта начался судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. В намеренном уничтожении "боинга" обвиняют ополченцев ДНР и Россию, якобы поставившую им для этой цели ЗРК "Бук".



На скамье подсудимых четыре человека: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Вернее сказать, скамья подсудимых пуста — всех их судят заочно. Очевидно, что добровольно наши граждане на это судилище с заранее известным результатом не поедут, а выкрасть их из России, как в своё время выкрали в ДНР Владимира Цемаха, у обвинителей кишка тонка. Политолог Дмитрий Родионов — ЛАЙФу о выгодах нидерландского суда и новом шоу для тысяч журналистов со всего мира.В Нидерландах 9 марта начался судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. В намеренном уничтожении "боинга" обвиняют ополченцев ДНР и Россию, якобы поставившую им для этой цели ЗРК "Бук".На скамье подсудимых четыре человека: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Вернее сказать, скамья подсудимых пуста — всех их судят заочно. Очевидно, что добровольно наши граждане на это судилище с заранее известным результатом не поедут, а выкрасть их из России, как в своё время выкрали в ДНР Владимира Цемаха, у обвинителей кишка тонка. Показательно, что Цемаха среди обвиняемых нет, хотя ранее его называли ключевым фигурантом дела, для его похищения провели целую операцию. Вот только добиться нужных показаний от него так и не удалось, и из Цемаха постарались извлечь хоть какую-то пользу — обменяли на пленных карателей.



Интересно, что Цемахом голландские следователи вообще не заинтересовались, видимо, настолько слаба их обвинительная база, что не позволяет "прикрутить" к ней бывшего командира роты ПВО ДНР. Вернее, формально-то они интерес проявили, назвав его "ценным свидетелем" и заявив, что его показания в суде в Нидерландах могут повысить легитимность следствия, даже требовали у России его экстрадиции. Однако удивительно, что вспомнили о нём уже после обмена, а пока он находился в руках украинских силовиков, дела до него не было.



Видимо, Гаагскому судилищу неинтересно работать с живыми свидетелями, а тем более — обвиняемыми. Они ведь могут сломать весь сценарий, заранее расписанный по нотам. И не дай бог сказать что-то такое на суде, что превратит обвиняемого в обвинителя, своего рода Георгия Димитрова на Лейпцигском процессе. Как видно, уроки поражения немецких нацистов не прошли даром для их учеников из нынешней "демократической" Европы.



И да, судилище не совсем Гаагское. Процесс перенесён в особо охраняемый судебный комплекс Схипхол, что находится в пригороде Амстердама. Это можно объяснить попыткой подчеркнуть символизм — из здешнего аэропорта "боинг" отправился в свой последний рейс. Но организаторы процесса объясняют всё гораздо более прозаическими причинами: вместимость пресс-центра в Схипхоле больше, чем в Гааге. Из этого нетрудно сделать вывод, что главная цель судилища — шоу, которое должно быть максимально освещено.



Иначе как элементами шоу нельзя назвать театрализованную акцию с расстановкой самолётных кресел родственниками погибших у российского консульства в Гааге. Участники таким образом протестовали против "отсутствия сотрудничества" со стороны российского государства в расследовании атаки и, по их же словам, пытались снова "пристыдить Москву".



Очень оригинально "стыдить" Россию за отсутствие сотрудничества в расследовании, учитывая, что российских специалистов просто не допустили в международную следственную группу, как и представителей Малайзии. Что там говорить, оттуда от греха подальше и украинцев поувольняли. И ещё после того, как российская сторона неоднократно предлагала данные собственного расследования, которые попросту игнорировались.



К примеру, разработчик "Бука" — концерн "Алмаз-Антей" — ещё несколько лет назад провёл натурный эксперимент, доказавший, что пуск ракеты не мог быть осуществлён с территории, контролируемой ополченцами, и что ракета, поразившая лайнер, давно не выпускалась в России и не стояла на вооружении. Но разве показания российских специалистов имеют какое-то значение для "гаагского правосудия"?



Для них, похоже, не имеют никакого значения и данные голландской разведки, которые недавно показали, что ни одного "Бука" в зоне крушения самолёта не было.



Для них не имеет значения ничего, что не укладывается в заранее написанный сценарий, согласно которому в гибели пассажиров "боинга" виновна Россия и вооружаемые ей "сепаратисты" в лице конкретно четырёх человек, которых можно сделать козлами отпущения, заочно в чём угодно обвинить, засудить и приговорить. Ну и "привести приговор в исполнение", приготовив для них пустые камеры в местной тюрьме. Если уж цирк — то по полной.



Можно было бы и вовсе не заморачиваться, а сразу зачитать приговор. Но какую-то видимость "правосудия" соблюсти всё же надо. Не зря прокурор Вард Фердинандуссе завершил своё выступление цитатой Александра Солженицына: "Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием". Это всё тоже шоу.



Видимо, насилие по отношению к тому же Владимиру Цемаху, который сейчас безуспешно добивается защиты в ЕСПЧ, не в счёт. И нормальным выглядит тот факт, что одному из обвиняемых отказались передать перевод на русский язык 30 тысяч страниц текста обвинения, мол, чтобы тот не затягивал чтением процесс (это на полном серьёзе цитата представителя прокуратуры Нидерландов).



Впрочем, есть все основания полагать, что процесс всё же затянется. Конечно, тот факт, что обвиняемые не присутствуют на процессе и лишены возможности защищаться, позволяет судилищу быстро "провернуть дело", вынеся заранее согласованный приговор, иначе зачем нагнали столько журналистов?



С другой стороны, выглядеть это будет совсем уж предвзято, а то, что у них нет убедительных "доказательств", очевидно — иначе эти "доказательства" давно были бы предоставлены. Поэтому у них остаётся интерес в затягивании процесса, причём на годы. Пока они не найдут новых очевидных "доказательств". Ну, или смогут "заболтать тему", которая уже давно потеряла актуальность на фоне более свежих эпизодов информационной войны Запада против России. Свести её на нет, избавившись от необходимости пачкаться очередным очевидно неправомерным решением.



Судя по всему, в Гааге ещё не определились, как бы лучше замять это давно уже дурно пахнущее дело. Как, впрочем, дискуссионным остаётся вопрос, стоит ли обвиняемым пусть даже через адвокатов участвовать в этом предвзятом процессе, тем самым его легитимизируя?



Наверное, всё же наивно верить в то, что нам предоставят возможность превратить скамью подсудимых в трибуну обличения лжесудей. Они сделали всё, чтобы такой возможности не было. И вообще, всем стоит понимать, что если вам предлагают поучаствовать в цирковом представлении в качестве клоуна, то клоуном вы там и будете, а фокусники и дрессировщики у них свои есть.



Так что пусть клоунов поищут в другом месте или сами друг перед другом и паясничают, согнав хоть целый стадион журналистов с такими же, как приговор, заранее написанными текстами.



Автор: Родионов Дмитрий life.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: суд, расследование, Гаага, МН17, виновные — статья прочитана 114 раз Комментарии