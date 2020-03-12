Меркель: до 70% жителей Германии могут заразиться коронавирусом 🔊 Воспроизвести Reuters



Коронавирусом может заразиться 70% населения ФРГ, пишет Bild со ссылкой на заявление Ангелы Меркель, сделанное в ходе вчерашнего заседания фракции ХДС. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпанн подтвердил слова канцлера, отметив при этом, что у 80% заражённых болезнь пройдёт почти без симптомов.



«С вызовом, подобным коронавирусу, мы прежде не сталкивались. Сейчас всё зависит от нас самих», — приводит Bild слова Ангелы Меркель, сказанные ею в ходе заседания фракции ХДС в минувший вторник. По словам канцлера, до 70% людей в Германии могут заразиться новым вирусом.



Оценку Меркель подтвердил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпанн: он заявил, что иной сценарий возможен, в случае если удастся раньше сроков изготовить и пустить в действие соответствующую вакцину. При этом министр отметил, что 80% заражённых перенесут эпидемию практически без каких-либо симптомов. Протекание болезни будет проблематичным, в первую очередь, для людей старше 65 лет. Шпанн подчеркнул, что сейчас речь идёт о том, чтобы сохранить стабильность здравоохранительной системы и жизни общества в целом. «С вызовом, подобным коронавирусу, мы прежде не сталкивались. Сейчас всё зависит от нас самих», — приводит Bild слова Ангелы Меркель, сказанные ею в ходе заседания фракции ХДС в минувший вторник. По словам канцлера, до 70% людей в Германии могут заразиться новым вирусом.Оценку Меркель подтвердил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпанн: он заявил, что иной сценарий возможен, в случае если удастся раньше сроков изготовить и пустить в действие соответствующую вакцину. При этом министр отметил, что 80% заражённых перенесут эпидемию практически без каких-либо симптомов. Протекание болезни будет проблематичным, в первую очередь, для людей старше 65 лет. Шпанн подчеркнул, что сейчас речь идёт о том, чтобы сохранить стабильность здравоохранительной системы и жизни общества в целом.



Оригинал новости ИноТВ Кроме того, в ходе заседания министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр намекнула на возможную отмену съезда партии ХДС, намеченного на 25 апреля, пишет Bild. Внутри партии не исключают переноса сроков съезда, однако официальных подтверждений пока не последовало, отмечает издание. russian.rt.com Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Германия, Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 167 раз Комментарии