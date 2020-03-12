Forbes США : Россия победит Саудовскую Аравию в этой нефтяной войне цен 🔊 Воспроизвести © REUTERS, Leonhard Foeger



Нефтяное противостояние России и Саудовской Аравии, скорее всего, завершится российской победой, считает обозревательница Forbes. На ее взгляд, во-первых, российское руководство сильнее и опытнее, а во-вторых, у России больше запас прочности, в то время как Саудовской Аравии срочно необходимо стабилизировать рынки.



Крах нефтяных цен на этой неделе стал результатом того, что две влиятельные нефтедобывающие страны в условиях кризиса глобального спроса начали действовать в собственных интересах. На протяжении трех лет Россия и прочие нефтяные страны во взаимодействии с ОПЕК сокращали добычу, вводя квоты. Россия действовала заодно с другими государствами (хотя не всегда в полной мере выполняла свои обязательства), и получила для себя важное право налагать вето на решения картеля. ОПЕК смирилась с новой практикой, когда она принимала решение, а потом день выжидала, оценивая реакцию России и то, согласится ли она на исполнение принятого решения. На прошлой неделе, когда из-за коронавируса резко упал спрос на нефть, Россия, наконец, наложила вето на план ОПЕК. Крах нефтяных цен на этой неделе стал результатом того, что две влиятельные нефтедобывающие страны в условиях кризиса глобального спроса начали действовать в собственных интересах. На протяжении трех лет Россия и прочие нефтяные страны во взаимодействии с ОПЕК сокращали добычу, вводя квоты. Россия действовала заодно с другими государствами (хотя не всегда в полной мере выполняла свои обязательства), и получила для себя важное право налагать вето на решения картеля. ОПЕК смирилась с новой практикой, когда она принимала решение, а потом день выжидала, оценивая реакцию России и то, согласится ли она на исполнение принятого решения. На прошлой неделе, когда из-за коронавируса резко упал спрос на нефть, Россия, наконец, наложила вето на план ОПЕК.



После этого Саудовская Аравия решила уменьшить цену, по которой продает нефть в Азию и на другие рынки, попытавшись увеличить объемы продаж, а возможно, и наказать Россию. Появились новости о том, что в апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти как минимум до 10 миллионов баррелей в день, что очень много, но все равно в пределах квот ОПЕК. Когда в воскресенье вечером по американскому времени открылись торги, нефть упала в цене примерно на 30%.



Россия никогда не была членом ОПЕК и никогда не подавала признаков того, что хочет работать на всеобщее благо. Россия явно знала, что саудовские поставки в Китай пострадали от коронавируса, и решила, что ей не стоит сокращать свою вполне здоровую добычу и объем продаж ради стабилизации чьего-то рынка. Даже если бы Россия согласилась сократить добычу, рынок поднялся бы несущественно (но и не рухнул бы).



Саудовская Аравия, которая три года назад приветствовала присоединение России к процессу принятия решений в рамках альянса ОПЕК+, воспользовалась единственной доступной ей стратегией, реагируя на российское решение. Она решила увеличить добычу и уменьшить цены, чтобы не лишиться покупателей. Сам по себе это довольно разумный шаг. У нефтяной компании «Сауди Арамко» (Saudi Aramco) самые большие резервные мощности, а это значит, что она может наращивать добычу больше остальных. А еще у нее самая низкая себестоимость добычи, и это значит, что прибыли она будет получать даже при самых низких ценах. Ошибка Саудовской Аравии состоит в том, что свою тактику она представила как ответ России. Это основная причина, по которой рынок усмотрел катастрофу в таком стечении событий.



Другая причина в том, что теперь Саудовская Аравия и Россия предстают в виде оппонентов, и Москва в этом противостоянии выглядит наиболее вероятным победителем. Во-первых, Путин и российский министр энергетики Александр Новак люди жесткие и опытные, и умеют принимать непростые решения по нефти. Такие эпитеты не очень подходят саудовскому королю Салману, его сыну Мухаммеду и еще одному его сыну, министру нефти Абдулазизу. Во-вторых, Россия в этой конфронтации выстоит, а у Саудовской Аравии есть веские основания поскорее уступить и подтолкнуть ОПЕК к стабилизации рынка.



Саудовская Аравия высоко ценит легитимность ОПЕК, потому что она обладает там большой властью, будучи самым влиятельным членом картеля. Таким образом, Эр-Рияд ощутит давление, направленное на новые сокращения добычи в целях стабилизации рынка. Такое решение может быть принято в июне на очередном заседании организации, а может, и раньше на специальной встрече. Более того, саудовский бюджет испытывает большие нагрузки по причине больших трат, которые централизованно запланировала монархия в целях улучшения состояния экономики. А низкие нефтяные цены могут эту экономику подорвать.



Далее, в декабре Саудовская Аравия вывела свою нефтяную компанию на биржу и призвала граждан покупать ее акции. Акции купил каждый пятый гражданин страны, и многие в этих целях взяли кредиты. Сейчас акции «Арамко» стоят дешевле, чем на момент предложения, и котировки продолжают падать. Саудовской Аравии нужно стабилизировать нефтяной рынок и восстановить веру в собственную компанию. Иначе 20% населения страны будут очень недовольны.



Похоже, что в какой-то момент Саудовская Аравия уступит давлению и сделает что-нибудь для стабилизации этого рынка. Но большой вопрос заключается в том, как саудовские лидеры при этом будут спасать свою репутацию.



Автор: Эллен Уолд (Ellen R. Wald) для Forbes, США, перевод Организация стран-экспортеров нефти хотела сократить добычу на один миллион баррелей в день и попросить, чтобы не входящие в ее состав партнеры, включая Россию, соответственно уменьшили добычу на полмиллиона баррелей в день. ОПЕК заявила, что если нечлены откажутся, никто не станет сокращать добычу. В начале недели российский президент Владимир Путин подал сигнал о том, что Россия на дальнейшие сокращения добычи не пойдет, и в пятницу она сказала «нет».После этого Саудовская Аравия решила уменьшить цену, по которой продает нефть в Азию и на другие рынки, попытавшись увеличить объемы продаж, а возможно, и наказать Россию. Появились новости о том, что в апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти как минимум до 10 миллионов баррелей в день, что очень много, но все равно в пределах квот ОПЕК. Когда в воскресенье вечером по американскому времени открылись торги, нефть упала в цене примерно на 30%.Россия никогда не была членом ОПЕК и никогда не подавала признаков того, что хочет работать на всеобщее благо. Россия явно знала, что саудовские поставки в Китай пострадали от коронавируса, и решила, что ей не стоит сокращать свою вполне здоровую добычу и объем продаж ради стабилизации чьего-то рынка. Даже если бы Россия согласилась сократить добычу, рынок поднялся бы несущественно (но и не рухнул бы).Саудовская Аравия, которая три года назад приветствовала присоединение России к процессу принятия решений в рамках альянса ОПЕК+, воспользовалась единственной доступной ей стратегией, реагируя на российское решение. Она решила увеличить добычу и уменьшить цены, чтобы не лишиться покупателей. Сам по себе это довольно разумный шаг. У нефтяной компании «Сауди Арамко» (Saudi Aramco) самые большие резервные мощности, а это значит, что она может наращивать добычу больше остальных. А еще у нее самая низкая себестоимость добычи, и это значит, что прибыли она будет получать даже при самых низких ценах. Ошибка Саудовской Аравии состоит в том, что свою тактику она представила как ответ России. Это основная причина, по которой рынок усмотрел катастрофу в таком стечении событий.Другая причина в том, что теперь Саудовская Аравия и Россия предстают в виде оппонентов, и Москва в этом противостоянии выглядит наиболее вероятным победителем. Во-первых, Путин и российский министр энергетики Александр Новак люди жесткие и опытные, и умеют принимать непростые решения по нефти. Такие эпитеты не очень подходят саудовскому королю Салману, его сыну Мухаммеду и еще одному его сыну, министру нефти Абдулазизу. Во-вторых, Россия в этой конфронтации выстоит, а у Саудовской Аравии есть веские основания поскорее уступить и подтолкнуть ОПЕК к стабилизации рынка.Саудовская Аравия высоко ценит легитимность ОПЕК, потому что она обладает там большой властью, будучи самым влиятельным членом картеля. Таким образом, Эр-Рияд ощутит давление, направленное на новые сокращения добычи в целях стабилизации рынка. Такое решение может быть принято в июне на очередном заседании организации, а может, и раньше на специальной встрече. Более того, саудовский бюджет испытывает большие нагрузки по причине больших трат, которые централизованно запланировала монархия в целях улучшения состояния экономики. А низкие нефтяные цены могут эту экономику подорвать.Далее, в декабре Саудовская Аравия вывела свою нефтяную компанию на биржу и призвала граждан покупать ее акции. Акции купил каждый пятый гражданин страны, и многие в этих целях взяли кредиты. Сейчас акции «Арамко» стоят дешевле, чем на момент предложения, и котировки продолжают падать. Саудовской Аравии нужно стабилизировать нефтяной рынок и восстановить веру в собственную компанию. Иначе 20% населения страны будут очень недовольны.Похоже, что в какой-то момент Саудовская Аравия уступит давлению и сделает что-нибудь для стабилизации этого рынка. Но большой вопрос заключается в том, как саудовские лидеры при этом будут спасать свою репутацию.Автор: Эллен Уолд (Ellen R. Wald) для Forbes, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК — статья прочитана 136 раз Комментарии