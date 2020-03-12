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Saudi Aramco увеличит мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки

© Станислав Красильников/ТАСС


Саудовская Аравия объявила о намерении повысить предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) - до 13 млн б/с, говорится в сообщении компании Saudi Aramco, передает ТАСС.

"Saudi Aramco объявляет, что получило указание от министерства энергетики повысить устойчивые производственные мощности с 12 до 13 млн б/с", - отмечается в документе.

Срок исполнения указания не указывается. Ранее Саудовская Аравия объявила о намерении повысить добычу с апреля на 26% - до 12,3 млн б/с.
Агентство Reuters ранее сообщило со ссылкой на главу компании Амина Нассера, что Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти до 12,3 млн б/с, что выше производственных мощностей компании на 300 тыс. б/с. До сих пор королевство удерживало добычу в пределах 9,7 млн б/с в рамках соглашения ОПЕК+.

Однако 6 марта на встрече ОПЕК+ в Вене Саудовская Аравия не смогла договориться с Россией о продлении договоренностей, действовавших с 2017 года, после марта. Из-за срыва сделки нефть Brent на торгах 9 марта в моменте упала на 30%, подешевев до $31 за баррель. На следующий день падение чуть отыгралось, цена нефть достигла $35 за баррель.

Агентство Bloomberg ранее сообщало о возможном начале ценовой войны в апреле, когда бывших союзников уже ничто не будет ограничивать в их производственных планах. В то же время источник в саудовской делегации ОПЕК сообщил в разговоре с корреспондентом ТАСС, что таких планов у королевства нет. При этом он отметил, что добычу Saudi Aramco уже действительно ничто не ограничивает.
ТАСС
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК
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добавлена сегодня, 12 марта, 11:00

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