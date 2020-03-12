Депутаты Рады впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы 🔊 Воспроизвести



Депутаты Верховной рады Украины впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы.



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На пленарном заседании в среду, 11 марта, председатель Госдумы Вячеслав Володин поприветствовал украинских депутатов, приехавших в рамках создания рабочей группы парламентариев стран — участниц нормандского формата, отметив, что это их первый с 2014 года визит.



«Идёт формирование большого межфракционного депутатского объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция», — сказал Володин.



Вместе с тем он заявил о необходимости в рамках парламентского измерения «сделать всё» для мира на Украине, законодательного обеспечения решения глав государств «нормандской четвёрки», выполнения Минских соглашений.



Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком оценил идею участия парламентариев в нормандском формате.



«Я знаю настрой французских и немецких коллег на эту работу (по включению парламентариев в работу в нормандском формате. — RT). Единственное, что могу пожелать вам, — успехов», — приводит ТАСС его слова. Депутаты Верховной рады Украины впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы.Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт нижней палаты парламента РФ.На пленарном заседании в среду, 11 марта, председатель Госдумы Вячеслав Володин поприветствовал украинских депутатов, приехавших в рамках создания рабочей группы парламентариев стран — участниц нормандского формата, отметив, что это их первый с 2014 года визит.«Идёт формирование большого межфракционного депутатского объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция», — сказал Володин.Вместе с тем он заявил о необходимости в рамках парламентского измерения «сделать всё» для мира на Украине, законодательного обеспечения решения глав государств «нормандской четвёрки», выполнения Минских соглашений.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком оценил идею участия парламентариев в нормандском формате.«Я знаю настрой французских и немецких коллег на эту работу (по включению парламентариев в работу в нормандском формате. — RT). Единственное, что могу пожелать вам, — успехов», — приводит ТАСС его слова. russian.rt.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: визит, Рада, депутаты, дума География: Россия — статья прочитана 171 раз Комментарии