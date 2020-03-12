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Депутаты Рады впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы
Депутаты Верховной рады Украины впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы.
Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт нижней палаты парламента РФ.
На пленарном заседании в среду, 11 марта, председатель Госдумы Вячеслав Володин поприветствовал украинских депутатов, приехавших в рамках создания рабочей группы парламентариев стран — участниц нормандского формата, отметив, что это их первый с 2014 года визит.
«Идёт формирование большого межфракционного депутатского объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция», — сказал Володин.
Вместе с тем он заявил о необходимости в рамках парламентского измерения «сделать всё» для мира на Украине, законодательного обеспечения решения глав государств «нормандской четвёрки», выполнения Минских соглашений.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком оценил идею участия парламентариев в нормандском формате.
«Я знаю настрой французских и немецких коллег на эту работу (по включению парламентариев в работу в нормандском формате. — RT). Единственное, что могу пожелать вам, — успехов», — приводит ТАСС его слова.
russian.rt.com
География: Россия
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