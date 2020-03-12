Госдеп раскритиковал соблюдение прав человека в России 🔊 Воспроизвести



Госдеп США традиционно раскритиковал Россию в своем ежегодном докладе о соблюдении прав человека в мире, в том числе за присоединение Крыма к России, сообщает



Среди нарушений отмечаются жестокие и угрожающие жизни условия в тюрьмах, необоснованный арест, вмешательства в частную жизнь, подавление свободы слова и СМИ, а также подавление прав на мирные собрания.



США критикуют присоединение Крыма к России и предполагаемую поддержку Россией ополченцев на востоке Украины, которую Москва отрицает, а также заявляют о "серьезном ограничении религиозных свобод, выдворении беженцев, серьезных ограничениях на участие в политических процессах", а также о "насильственных абортах и стерилизации, торговле людьми и преступлениях с применением насилия или угроз насилия против инвалидов, ЛГБТИ-лиц, членов этнических меньшинств". Госдеп США традиционно раскритиковал Россию в своем ежегодном докладе о соблюдении прав человека в мире, в том числе за присоединение Крыма к России, сообщает РИА Новости Среди нарушений отмечаются жестокие и угрожающие жизни условия в тюрьмах, необоснованный арест, вмешательства в частную жизнь, подавление свободы слова и СМИ, а также подавление прав на мирные собрания.США критикуют присоединение Крыма к России и предполагаемую поддержку Россией ополченцев на востоке Украины, которую Москва отрицает, а также заявляют о "серьезном ограничении религиозных свобод, выдворении беженцев, серьезных ограничениях на участие в политических процессах", а также о "насильственных абортах и стерилизации, торговле людьми и преступлениях с применением насилия или угроз насилия против инвалидов, ЛГБТИ-лиц, членов этнических меньшинств". Политический строй в России госдеп характеризует как "высокоцентрализованную авторитарную политическую систему", заявляет об "отсутствии независимости" парламента от исполнительной власти.



Российский МИД в прошлом опровергал большинство положений критики госдепа по правам человека и сам выпускал доклады о правах человека в других странах. В последнем докладе МИД РФ от февраля 2020 года говорится, что "ситуация в правозащитной сфере в США оставляет желать лучшего, по ряду аспектов по сравнению с 2018 г. наблюдается ухудшение". В частности, МИД РФ отмечает в США "расизм и дискриминацию иммигрантов, разгул ксенофобии и подъем экстремизма, предвзятость правосудия, жестокое обращение с заключенными в тюрьмах, массовую слежку за гражданами, контроль и подавление деятельности СМИ, несовершенство избирательной системы". РИА Новости Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: нарушения, права человека, Госдеп, критика География: Россия — статья прочитана 52 раза Комментарии