«Пузырь оглушительно лопнул»: в Эстонии заявили начало кризиса

Глава эстонского министерства финансов Мартин Хельме заявил о полномасштабном кризисе, который начался в стране, сообщает EER. Прогноз чиновника на будущее более чем мрачен. С его слов, в скором времени банки страны начнут отзывать кредиты, а компании не смогут выпускать ценные бумаги. Хельме считает, что общее положение, которое сложилось в стране, гораздо хуже, чем в начале кризиса 2008 года.
«У европейской и мировой экономики долговая нагрузка выше, чем десятью годами ранее. Уровень безработицы выше. Конкурентноспособность оставляет желать лучшего Говорили, что падение будет плавное. Но пузырь оглушительно лопнул» - приводит слова эстонского чиновника «Фонтанка.ру», ссылаясь на государственный телерадиоканал Эстонии ERR.
Господин Хельме пожаловался на отсутствие возможности строить планы и прогнозы даже на ближайшее будущее из-за «плохой видимости» в экономике. На фоне сокращение государственных расходов спад в экономике неизбежен.
При этом для региона Прибалтики сейчас наступают совсем плохие времена, напомнил директор Международного Института проблем устойчивого развития Максим Федоренко. Ведь Евросоюз в связи с выходом из сообщества Британии пересмотрел бюджет, в котором Восточная Европа перестает получать субсидии и преференции. В условиях отсутствия собственной промышленности, можно сказать, что на Прибалтику надвигается беда, считает эксперт.
При этом для региона Прибалтики сейчас наступают совсем плохие времена, напомнил директор Международного Института проблем устойчивого развития Максим Федоренко. Ведь Евросоюз в связи с выходом из сообщества Британии пересмотрел бюджет, в котором Восточная Европа перестает получать субсидии и преференции. В условиях отсутствия собственной промышленности, можно сказать, что на Прибалтику надвигается беда, считает эксперт.