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«Пузырь оглушительно лопнул»: в Эстонии заявили начало кризиса

Фото: https://rus.delfi.ee/daily/


Глава эстонского министерства финансов Мартин Хельме заявил о полномасштабном кризисе, который начался в стране, сообщает EER. Прогноз чиновника на будущее более чем мрачен. С его слов, в скором времени банки страны начнут отзывать кредиты, а компании не смогут выпускать ценные бумаги. Хельме считает, что общее положение, которое сложилось в стране, гораздо хуже, чем в начале кризиса 2008 года.

«У европейской и мировой экономики долговая нагрузка выше, чем десятью годами ранее. Уровень безработицы выше. Конкурентноспособность оставляет желать лучшего Говорили, что падение будет плавное. Но пузырь оглушительно лопнул» - приводит слова эстонского чиновника «Фонтанка.ру», ссылаясь на государственный телерадиоканал Эстонии ERR.
Господин Хельме пожаловался на отсутствие возможности строить планы и прогнозы даже на ближайшее будущее из-за «плохой видимости» в экономике. На фоне сокращение государственных расходов спад в экономике неизбежен.

При этом для региона Прибалтики сейчас наступают совсем плохие времена, напомнил директор Международного Института проблем устойчивого развития Максим Федоренко. Ведь Евросоюз в связи с выходом из сообщества Британии пересмотрел бюджет, в котором Восточная Европа перестает получать субсидии и преференции. В условиях отсутствия собственной промышленности, можно сказать, что на Прибалтику надвигается беда, считает эксперт.
eer.ru
Категории: экономика, чп и криминал, в странах Балтии
Ключевые слова: кризис, минфин
География: Эстония
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добавлена сегодня, 12 марта, 08:00

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