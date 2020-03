Загрузка... ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса 🔊 Воспроизвести



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, так как затронуты большинство стран и все континенты, сообщает



"Никогда раньше мы не сталкивались с пандемией, вызванной коронавирусом. И никогда не сталкивались с пандемией, которую в то же время можно контролировать. [...] Из 118 тысяч случаев коронавируса, зафиксированных в 114 странах, более 90 процентов случаев - только в четырех странах, а в двух из них - Китае и Южной Корее - значительно снизилось число заболевших", - добавили в ВОЗ.



"Описание ситуации как пандемии не меняет оценки ВОЗ угрозы, представляемой этим коронавирусом. Это не меняет то, что делает ВОЗ, и это не меняет то, что должны делать страны", - говорится в заявлении организации.



До сих пор ВОЗ называл вспышку Covid-19 лишь эпидемией.



Согласно терминологии ВОЗ, эпидемией считается неожиданное распространение болезни в одном регионе. В 2010 году ВОЗ постановила, что пандемией считается распространение нового заболевания по всему миру.



Американский Центр по контролю и профилактике заболеваемости считает пандемией эпидемию, охватившую несколько стран и континентов, и заразившую большое число людей.



"WHO has been assessing this outbreak around the clock and we are deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity, and by the alarming levels of inaction"-@DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020