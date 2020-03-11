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ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, так как затронуты большинство стран и все континенты, сообщает ВВС.

"Никогда раньше мы не сталкивались с пандемией, вызванной коронавирусом. И никогда не сталкивались с пандемией, которую в то же время можно контролировать. [...] Из 118 тысяч случаев коронавируса, зафиксированных в 114 странах, более 90 процентов случаев - только в четырех странах, а в двух из них - Китае и Южной Корее - значительно снизилось число заболевших", - добавили в ВОЗ.
Глава ВОЗ сказал, что новая классификация распространения Covid-19 никак не меняет рекомендации властям затронутых стран о том, как бороться с новым коронавирусом.

"Описание ситуации как пандемии не меняет оценки ВОЗ угрозы, представляемой этим коронавирусом. Это не меняет то, что делает ВОЗ, и это не меняет то, что должны делать страны", - говорится в заявлении организации.

До сих пор ВОЗ называл вспышку Covid-19 лишь эпидемией.

Согласно терминологии ВОЗ, эпидемией считается неожиданное распространение болезни в одном регионе. В 2010 году ВОЗ постановила, что пандемией считается распространение нового заболевания по всему миру.

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваемости считает пандемией эпидемию, охватившую несколько стран и континентов, и заразившую большое число людей.

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bbc.com
Категории: в мире, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Китай, вирус, ВОЗ, пандемия
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добавлена сегодня, 11 марта, 18:52

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