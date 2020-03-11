Рома не полетит в Испанию на матч против Севильи в Лиге Европы 🔊 Воспроизвести







Испанские власти отказались пускать самолет, на котором в Севилью на матч 1/8 финала Лиги Европы против местного клуба должна была прибыть делегация итальянской "Ромы". Между этими странами ограничено авиасообщение из-за угрозы коронавируса.



В римском клубе заявили, что все комментарии следует спрашивать у УЕФА.



Очевидно, что вероятность проведения матча, который должен пройти в четверг, на данный момент близка к нулю. Ранее наставник "Ромы" Паулу Фонсека призвал УЕФА приостановить на время еврокубковые турниры, сообщает В римском клубе заявили, что все комментарии следует спрашивать у УЕФА.Очевидно, что вероятность проведения матча, который должен пройти в четверг, на данный момент близка к нулю. Ранее наставник "Ромы" Паулу Фонсека призвал УЕФА приостановить на время еврокубковые турниры, сообщает rg.ru.



Президент "Хетафе" Анхель Торрес заявил, что если ситуация с коронавирусом в Италии не изменится, то его команда не станет рисковать здоровьем и не полетит на матч. "Если нам засчитают поражение - ничего страшного. Здоровье игроков и сотрудников клуба для меня важнее", - заявил он изданию Marca.



Похоже, что руководству УЕФА придется принимать какие-то срочные решения из-за того, что как минимум два матча Лиги Европы находятся под угрозой срыва.



В Италии, по последним данным, зафиксировали 10 тысяч больных коронавирусом. Число умерших за сутки увеличилось с 463 до 631.



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УЕФА объявил о переносе двух матчей 1/8 финала Лиги Европы, информирует



Игры «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» перенесены на более поздний срок. Информации о новой дате проведения этих матчей пока нет.



Соответствующее решение связано с ограничением в передвижении между странами, которое было введено властями Испании в связи с эпидемией коронавируса.



Оба этих матча были запланированы на 12 марта.



Также сообщалось, что под угрозой находится проведение матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи».



За вчерашние сутки в Италии от коронавируса умерли 168 человек. Число заболевших в стране превысило 9 тысяч человек. В Испании же насчитывается около 2 тысяч зараженных. Аналогичная проблема может помешать проведению другого матча Лиги Европы между миланским "Интером" и испанским "Хетафе".Президент "Хетафе" Анхель Торрес заявил, что если ситуация с коронавирусом в Италии не изменится, то его команда не станет рисковать здоровьем и не полетит на матч. "Если нам засчитают поражение - ничего страшного. Здоровье игроков и сотрудников клуба для меня важнее", - заявил он изданию Marca.Похоже, что руководству УЕФА придется принимать какие-то срочные решения из-за того, что как минимум два матча Лиги Европы находятся под угрозой срыва.В Италии, по последним данным, зафиксировали 10 тысяч больных коронавирусом. Число умерших за сутки увеличилось с 463 до 631.* * *УЕФА объявил о переносе двух матчей 1/8 финала Лиги Европы, информирует sports.ru. Игры «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» перенесены на более поздний срок. Информации о новой дате проведения этих матчей пока нет.Соответствующее решение связано с ограничением в передвижении между странами, которое было введено властями Испании в связи с эпидемией коронавируса.Оба этих матча были запланированы на 12 марта.Также сообщалось, что под угрозой находится проведение матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи».За вчерашние сутки в Италии от коронавируса умерли 168 человек. Число заболевших в стране превысило 9 тысяч человек. В Испании же насчитывается около 2 тысяч зараженных. Категории: спорт Ключевые слова: Лига Европы, коронавирус, "Рома" — статья прочитана 74 раза Комментарии