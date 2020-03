Осужденный за сексуальное насилие Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы

REUTERS Image caption Харви Вайнштейн был одним из самых влиятельных людей в мировом кино



Харви Вайнштейна, еще недавно одного из самых могущественных людей в Голливуде, приговорили к 23 годам тюремного заключения, признав виновным в сексуальных преступлениях и изнасиловании, сообщает



Более 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах.



67-летний кинопродюсер громко заявил о себе в 90-е, когда его кинокомпания Miramax вихрем ворвалась в Голливуд и поставила под вопрос доминирование крупных студий.



Miramax, которую Вайнштейн создал со своим братом Бобом, выпустила целый ряд ярких и успешных независимых фильмов. В числе их хитов - "Криминальное чтиво", " Секс, ложь и видео", а также "Влюбленный Шекспир", который в 1997 году выиграл семь "Оскаров", включая награду за лучший фильм.



Степень влияния Вайнштейна хорошо демонстрирует исследование речей из архивов "Оскара", которое в 2015 году провела компания Vocativ. Имя Харви Вайнштейна лауреаты упомянули 25 раз: вместе с богом он делит второе место после Стивена Спилберга.



С чего началось падение



Первые обвинения против Вайнштейна стали всплывать в октябре 2017 года. В газете New York Times и журнале New Yorker вышли публикации о десятках случаев сексуальных домогательств со стороны продюсера, происходивших на протяжении нескольких десятилетий.



В числе актрис, публично выступивших с обвинениями против него, были Роуз Макгоуэн и Эшли Джадд.



Женщины заявили, что Вайнштейн заставлял их делать ему массаж, ходил перед ними голым и обещал помочь с карьерой в обмен на услуги сексуального характера.



Публикации New York Times и New Yorker привели к целому всплеску новых обвинений. В числе 80 женщин, заявивших о неподобающем поведении Вайнштейна, были Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и Сальма Хайек. Кроме актрис выступили также сотрудницы его компании и бывшая личная ассистентка Лиса Роуз.



Вайнштейн тогда извинился, признав, что "причинил много боли" женщинам, но отверг обвинения в насилии.