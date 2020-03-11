Литва продолжает отмечать 30-летие восстановления независимости

Сегодня, 11 марта, исполняется 30 лет восстановления независимости Литвы.
В среду торжества в Вильнюсе начались с возложения цветов к памятнику 11 марта на Площади независимости. В полдень прошла церемония поднятия трех флагов стран Балтии у парламента, затем по Проспекту Гедеминаса прошло шествие.
К вечеру состоятся другие традиционные шествия, в отношении которых ранее высказывалась критика из-за имевшихся там элементов национализма.
На Кафедральной площади Вильнюса выступают военные оркестры Литвы, Латвии и Эстонии, вечером планируется праздничный концерт на Площади Независимости, а в 22.44 намечается фейерверк, сообщает BNS.
Торжественные мероприятия на открытом воздухе состоятся и в других городах Литвы.
Часть мероприятий, приуроченных к тридцатилетию независимости Литвы и запланированных на 11 марта, в связи с угрозой коронавируса были перенесены на май, отозваны все визиты иностранных гостей.
11 марта 1990 года Верховный совет Литовской ССР, объявивший себя Восстановительным Сеймом Литовской Республики, заявил о восстановлении независимого Литовского государства. За это постановление проголосовало 124 депутата, шестеро воздержались.
Фоторепортаж Владимира Клоповского, "Обзор"
11 марта 1990 года Верховный совет Литовской ССР, объявивший себя Восстановительным Сеймом Литовской Республики, заявил о восстановлении независимого Литовского государства. За это постановление проголосовало 124 депутата, шестеро воздержались.
Фоторепортаж Владимира Клоповского, "Обзор"
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: 30-летие восстановления независимости