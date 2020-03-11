Литва продолжает отмечать 30-летие восстановления независимости

В среду торжества в Вильнюсе начались с возложения цветов к памятнику 11 марта на Площади независимости. В полдень прошла церемония поднятия трех флагов стран Балтии у парламента, затем по Проспекту Гедеминаса прошло шествие.К вечеру состоятся другие традиционные шествия, в отношении которых ранее высказывалась критика из-за имевшихся там элементов национализма.На Кафедральной площади Вильнюса выступают военные оркестры Литвы, Латвии и Эстонии, вечером планируется праздничный концерт на Площади Независимости, а в 22.44 намечается фейерверк, сообщает BNS.Торжественные мероприятия на открытом воздухе состоятся и в других городах Литвы.