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Литва продолжает отмечать 30-летие восстановления независимости





Сегодня, 11 марта, исполняется 30 лет восстановления независимости Литвы.

В среду торжества в Вильнюсе начались с возложения цветов к памятнику 11 марта на Площади независимости. В полдень прошла церемония поднятия трех флагов стран Балтии у парламента, затем по Проспекту Гедеминаса прошло шествие.

К вечеру состоятся другие традиционные шествия, в отношении которых ранее высказывалась критика из-за имевшихся там элементов национализма.

На Кафедральной площади Вильнюса выступают военные оркестры Литвы, Латвии и Эстонии, вечером планируется праздничный концерт на Площади Независимости, а в 22.44 намечается фейерверк, сообщает BNS.

Торжественные мероприятия на открытом воздухе состоятся и в других городах Литвы.
Часть мероприятий, приуроченных к тридцатилетию независимости Литвы и запланированных на 11 марта, в связи с угрозой коронавируса были перенесены на май, отозваны все визиты иностранных гостей.

11 марта 1990 года Верховный совет Литовской ССР, объявивший себя Восстановительным Сеймом Литовской Республики, заявил о восстановлении независимого Литовского государства. За это постановление проголосовало 124 депутата, шестеро воздержались.

Фоторепортаж Владимира Клоповского, "Обзор"

Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: 30-летие восстановления независимости
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добавлена сегодня, 11 марта, 16:40

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