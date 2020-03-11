Галстучный мостик 🔊 Воспроизвести Фото: vilnius.lt







Полюбившийся жителям микрорайона Каролинишкес пешеходный мост с галстуками, находящийся над Западной объездной дорогой, за шесть лет своего существования стал визитной карточкой этой части города.



По словам автора этой идеи Юлюса Жекаса, мысль украсить переход галстуками возникла спонтанно, хотелось выразить дух свободы и создать символ этого пространства столицы.



Но не так давно галстуки с моста вдруг таинственно исчезли. Городское руководство не стали делиться догадками, кто это сделал и зачем. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс и Юлюс Жекас просто предложили заново украсить мост мужскими нашейными повязками.



Градоначальник для пресс-релиза сказал, что он был бы рад, если бы горожане приносили и повязывали галстуки здесь. Или, по крайней мере, приносили их в здание самоуправления (первый этаж, вход со стороны площади Европы). Все они потом окажутся на упомянутом мосту.



Если же кто-то захочет собственноручно повязать галстук на мосту, то желательно было бы сделать это повыше, чтобы водители издалека видели всё разноцветье моста и успели порадоваться необычному символу свободного духа (галстуки ведь развязывают и снимают, когда вся «официальщина» закончилась).



По словам автора этой идеи Юлюса Жекаса, мысль украсить переход галстуками возникла спонтанно, хотелось выразить дух свободы и создать символ этого пространства столицы.Но не так давно галстуки с моста вдруг таинственно исчезли. Городское руководство не стали делиться догадками, кто это сделал и зачем. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс и Юлюс Жекас просто предложили заново украсить мост мужскими нашейными повязками.Градоначальник для пресс-релиза сказал, что он был бы рад, если бы горожане приносили и повязывали галстуки здесь. Или, по крайней мере, приносили их в здание самоуправления (первый этаж, вход со стороны площади Европы). Все они потом окажутся на упомянутом мосту.Если же кто-то захочет собственноручно повязать галстук на мосту, то желательно было бы сделать это повыше, чтобы водители издалека видели всё разноцветье моста и успели порадоваться необычному символу свободного духа (галстуки ведь развязывают и снимают, когда вся «официальщина» закончилась). Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Галстучный мостик, Каролинишкес — статья прочитана 137 раз Комментарии