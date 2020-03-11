О наболевшем

На днях в Большом зале Дома польской культуры состоялась конференция «О возврате земли законным владельцам в городе Вильнюсе и Вильнюсском крае», в которой приняли участие Вальдемар Томашевский, председатель Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей, советник премьер-министра по вопросам сельского хозяйства и возврата земель Леокадия Почиковска, заместитель директора администрации Вильнюсского городского самоуправления Данута Нарбут (одна из курируемых ею областей - вопросы возврата земли в Вильнюсе).В ходе встречи собравшиеся обсуждали наиболее актуальные вопросы этой непростой и застарелой проблемы.