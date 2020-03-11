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О наболевшем





На днях в Большом зале Дома польской культуры состоялась конференция «О возврате земли законным владельцам в городе Вильнюсе и Вильнюсском крае», в которой приняли участие Вальдемар Томашевский, председатель Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей, советник премьер-министра по вопросам сельского хозяйства и возврата земель Леокадия Почиковска, заместитель директора администрации Вильнюсского городского самоуправления Данута Нарбут (одна из курируемых ею областей - вопросы возврата земли в Вильнюсе).

В ходе встречи собравшиеся обсуждали наиболее актуальные вопросы этой непростой и застарелой проблемы.

В ближайших номерах "Обзора" будет опубликован более обстоятельное сообщение о конференции в Доме польской культуры.



Фото- и видеорепортаж Владимира Клоповского, "Обзор"

Инф. «Обзора»
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: возврат земли
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добавлена сегодня, 11 марта, 15:40

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