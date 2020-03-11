Загрузка... Международная политика за 10 марта 🔊 Воспроизвести



Италия самоизолировалась, французский популист вспомнил развал СССР, а Турция — откупные ЕС



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Один из ведущих мировых производителей транспортных средств, Nissan Motor Company, объявил об увеличении своих инвестиций в автоиндустрию Соединённого Королевства в два раза. Решение японцев, таким образом, опровергает прогнозы экспертов из Евросоюза, предрекавших британцам падение экономических показателей после Брексита.



В рамках своей программы postBrexit Nissan уже вложил £400 млн в завод в Сандерленде, производящий новую версию компактного кроссовера Quashqai SUV, и намерен внести ещё £600 млн. Один из ведущих мировых производителей транспортных средств, Nissan Motor Company, объявил об увеличении своих инвестиций в автоиндустрию Соединённого Королевства в два раза. Решение японцев, таким образом, опровергает прогнозы экспертов из Евросоюза, предрекавших британцам падение экономических показателей после Брексита.В рамках своей программы postBrexit Nissan уже вложил £400 млн в завод в Сандерленде, производящий новую версию компактного кроссовера Quashqai SUV, и намерен внести ещё £600 млн. * * *



Правительство Итальянской Республики объявило о введении с 10 марта беспрецедентных мер: полная изоляция страны в условиях эпидемии коронавируса COVID-19, сообщает La Stampa.



То, что ранее в карантине сидели северные регионы “апеннинского сапожка” — даже не полумеры, а лишь попытка надеяться на чудо и на “сознательность” вируса (поскольку у граждан сознательность была выдавлена паникой — кто мог, пытался выехать из заражённых провинций, вывозя с собой и инфекцию, конечно).



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Депутат Европейского парламента от французской популистской партии “Национальное объединение” (RN) Жером Ривьер заявил, что, по его мнению, ситуация с Соединённым Королевством, выходящим из ЕС, сродни началу распада СССР.



Развал Советского Союза начинался точно так же — с отделения некоторых его составных частей, напоминает Ривьер. И вообще, Брексит может запустить в действие принцип домино — разумеется, не в линейной политической последовательности, но от этого эффект окажется только сильнее в своей непредсказуемости, комментирует французский политик. Загрузка... fitzroymag.com Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 137 раз Комментарии