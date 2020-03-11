Госдума РФ приняла закон о поправках в Конституцию 🔊 Воспроизвести ALEXEY NIKOLSKY/TASS



Госдума приняла в третьем чтении закон о поправках в Конституцию, которые помимо прочего обнуляют сроки полномочий президента. Теперь законопроект должен утвердить Совет Федерации, сообщает



Поправку об обнулении президентских сроков предложила 10 марта в ходе заседания Госдумы Валентина Терешкова. Если законопроект с этой поправкой вступит в силу, Владимир Путин сможет снова баллотироваться на пост президента в 2024 году. Госдума приняла в третьем чтении закон о поправках в Конституцию, которые помимо прочего обнуляют сроки полномочий президента. Теперь законопроект должен утвердить Совет Федерации, сообщает ВВС Поправку об обнулении президентских сроков предложила 10 марта в ходе заседания Госдумы Валентина Терешкова. Если законопроект с этой поправкой вступит в силу, Владимир Путин сможет снова баллотироваться на пост президента в 2024 году. "Второе предложение [об обнулении сроков], по сути, означает снять ограничение для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов", - сказал в Госдуме Путин.



Предложенную Терешковой поправку Госдума в тот же день согласилась внести в общий пакет изменений в Конституцию. За нее выступили 380 человек, против - 43, воздержался один. После этого пакет приняли во втором чтении. Путин в свою очередь заявил, что согласен с этой поправкой при условии, что ее одобрит Конституционный суд.



Таким образом, для принятия поправок необходимо мнение КС, также их должны одобрить не менее двух третей региональных парламентов. Затем документ отправится на подпись президенту и общероссийское голосование. КС, помимо поправок, рассмотрит и положения о процедуре этого голосования.



Обнуление сроков Путина может состояться при двух условиях - если граждане поддержат поправку на общероссийском голосовании 22 апреля и если КС, по словам Путина, даст "официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона".



Предложенную 10 марта депутатом Александром Карелиным поправку о досрочных выборах в Госдуму парламентарии решили не рассматривать, так как Путин не увидел в них необходимости. И хотя слухи о досрочных выборах ходили уже несколько месяцев, дискуссии в Госдуме по этому вопросу 10 марта не вышло.



"Учитывая сказанное и мнение президента, давайте не будем рассматривать", - попросил сам Карелин после выступления Путина.



Ранее в Госдуме заявляли, что изменение Конституции не повлечет за собой обнуление президентских сроков.



"Здесь никакого обнуления не происходит, если человек уже пробыл два раза то, наверное, не сможет стать даже кандидатом в президенты", - говорил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании комитета в феврале. bbc.com Категории: общество, политика, в России Ключевые слова: президент, Путин, поправки, конституция География: Россия — статья прочитана 164 раза Комментарии