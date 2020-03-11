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Димаш вошел в тройку лучших певцов мира

Фото взято с сайта ru.sputniknews.kz




Казахстанский певец Димаш Кудайберген вошел в тройку победителей международной певческой премии Adagio World. Награда является независимой и основывается на голосовании слушателей.

Голосование стартовало 25 ноября и завершилось перед католическим Рождеством, сообщает newtimes.kz.

Среди номинантов, кроме Димаша, были представлены такие прославленные артисты, как Лара Фабиан, Сара Брайтман, Хосе Каррерас.

Каждый посетитель сайта имел возможность прослушать записи выступлений номинантов и проголосовать за своих фаворитов.
В ходе голосования казахстанский певец держался на второй строчке. Тогда лидировала Лара Фабиан. Но поклонникам российского певца Сергея Дудинского удалось вывести своего кумира на первое место. В итоге Фабиан досталось серебро, а Димашу — бронза.

Всего в голосовании приняло участие 2,2 млн человек по всему миру.



Ранее портал newtimes.kz писал, что Димаш Кудайберген спел с певицей Ларой Фабиан и российской исполнительницей Аидой Гарифуллиной на юбилейном вечере Игоря Крутого. Артисты исполнили песню Ti amo cosi.

Зрители с восторгом приняли совместную работу певцов. Тогда казахстанец признался, что с детства мечтал выступить в дуэте с французской певицей.

Как заявил Игорь Крутой, Лара Фабиан, прослушав песни в исполнении казахстанца, отметила его уникальный голос и назвала его «космическим мальчиком».



"Обзор" же, в свою очередь, рассказывал о казахстанском певце в этой статье.
Категории: культура
Ключевые слова: Димаш Кудайберген
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добавлена сегодня, 11 марта, 13:40

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