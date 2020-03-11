Димаш вошел в тройку лучших певцов мира 🔊 Воспроизвести Фото взято с сайта ru.sputniknews.kz







Казахстанский певец Димаш Кудайберген вошел в тройку победителей международной певческой премии Adagio World. Награда является независимой и основывается на голосовании слушателей.



Голосование стартовало 25 ноября и завершилось перед католическим Рождеством, сообщает



Среди номинантов, кроме Димаша, были представлены такие прославленные артисты, как Лара Фабиан, Сара Брайтман, Хосе Каррерас.



Каждый посетитель сайта имел возможность прослушать записи выступлений номинантов и проголосовать за своих фаворитов. Голосование стартовало 25 ноября и завершилось перед католическим Рождеством, сообщает newtimes.kz Среди номинантов, кроме Димаша, были представлены такие прославленные артисты, как Лара Фабиан, Сара Брайтман, Хосе Каррерас.Каждый посетитель сайта имел возможность прослушать записи выступлений номинантов и проголосовать за своих фаворитов.



Всего в голосовании приняло участие 2,2 млн человек по всему миру.







Ранее портал newtimes.kz писал, что Димаш Кудайберген спел с певицей Ларой Фабиан и российской исполнительницей Аидой Гарифуллиной на юбилейном вечере Игоря Крутого. Артисты исполнили песню Ti amo cosi.



Зрители с восторгом приняли совместную работу певцов. Тогда казахстанец признался, что с детства мечтал выступить в дуэте с французской певицей.



Как заявил Игорь Крутой, Лара Фабиан, прослушав песни в исполнении казахстанца, отметила его уникальный голос и назвала его «космическим мальчиком».







"Обзор" же, в свою очередь, рассказывал о казахстанском певце В ходе голосования казахстанский певец держался на второй строчке. Тогда лидировала Лара Фабиан. Но поклонникам российского певца Сергея Дудинского удалось вывести своего кумира на первое место. В итоге Фабиан досталось серебро, а Димашу — бронза.Всего в голосовании приняло участие 2,2 млн человек по всему миру.Ранее портал newtimes.kz писал, что Димаш Кудайберген спел с певицей Ларой Фабиан и российской исполнительницей Аидой Гарифуллиной на юбилейном вечере Игоря Крутого. Артисты исполнили песню Ti amo cosi.Зрители с восторгом приняли совместную работу певцов. Тогда казахстанец признался, что с детства мечтал выступить в дуэте с французской певицей.Как заявил Игорь Крутой, Лара Фабиан, прослушав песни в исполнении казахстанца, отметила его уникальный голос и назвала его «космическим мальчиком»."Обзор" же, в свою очередь, рассказывал о казахстанском певце в этой статье. Категории: культура Ключевые слова: Димаш Кудайберген — статья прочитана 99 раз Комментарии