Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе 🔊 Воспроизвести Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе, сообщает



По итогам переговоров в Москве 5 марта лидеры России и Турции приняли совместный документ, подтверждающий приверженность "астанинскому формату". Стороны объявили о введении режима прекращения огня и договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.



"Население Идлиба впервые вздохнуло свободно. Но уже начались нарушения перемирия. Мы ожидаем от России, что она будет сдерживать поползновения режима. Но если слово не будет сдержано, то мы не отступим и нанесем удар", — пригрозил Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе, сообщает РИА Новости По итогам переговоров в Москве 5 марта лидеры России и Турции приняли совместный документ, подтверждающий приверженность "астанинскому формату". Стороны объявили о введении режима прекращения огня и договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков."Население Идлиба впервые вздохнуло свободно. Но уже начались нарушения перемирия. Мы ожидаем от России, что она будет сдерживать поползновения режима. Но если слово не будет сдержано, то мы не отступим и нанесем удар", — пригрозил Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития. По его словам, Турция стремится к тому, чтобы превратить временное перемирие в Идлибе в постоянное.



Ситуация в Идлибской зоне деэскалации начала ухудшаться 27 февраля, когда террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии, а та открыла ответный огонь.



По данным российского Минобороны, вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные, которые вообще не должны были находиться в этом районе. В результате погибли 36 турок, еще более 30 получили ранения.



В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".



В России одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение Анкарой российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства, в частности не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.



*Террористическая группировка, запрещенная в России.



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Турция уничтожила в сирийском Идлибе восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Об этом журналистам сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.



Он рассказал, что в настоящее время в Идлибе есть «Панцири», передаёт CNN Türk.



«В Идлибе мы уничтожили восемь «Панцирей» ​​с помощью беспилотников. Это, конечно, очень тяжёлые и важные системы противовоздушной обороны», — сказал глава государства.



28 февраля в Анкаре заявляли, что в результате работы боевых самолётов, беспилотников и артиллерии «подверглись интенсивным ударам более 200 целей и объектов» сирийских сил.



Также сообщалось, что турецкий ударный беспилотник «Анка» был сбит сирийскими силами противовоздушной обороны 25 февраля в идлибской зоне деэскалации. РИА Новости Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, конфликт, Турция, Сирия, Эрдоган, Ибдил — статья прочитана 83 раза Комментарии