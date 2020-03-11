Мэр Каунаса призывает горожан вести себя сознательно в связи с 2 случаями коронавируса 🔊 Воспроизвести Мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис фото: delfi.lt



Мэр второго по величине города Литвы Каунаса Висвалдас Матийошайтис призвал горожан вести себя сознательно, соблюдать рекомендации медиков и не паниковать в связи с тем, что в городе выявлены два случая нового коронавируса COVID-19.



"В связи с первыми случаями коронавируса в нашем городе, прежде всего, мы должны позаботиться о том, чтобы защитить других людей от распространения этого вируса. Верю, что каунасцы сознательны и будут адекватно реагировать на ситуацию. Панике здесь не место", – написал мэр на своей страничке в социальной сети "Фейсбук".



В. Матийошайтис утверждает, что сейчас самое важное – следовать всем советам специалистов в сфере здравоохранения, предпринимать необходимые превентивные меры. Мэр второго по величине города Литвы Каунаса Висвалдас Матийошайтис призвал горожан вести себя сознательно, соблюдать рекомендации медиков и не паниковать в связи с тем, что в городе выявлены два случая нового коронавируса COVID-19."В связи с первыми случаями коронавируса в нашем городе, прежде всего, мы должны позаботиться о том, чтобы защитить других людей от распространения этого вируса. Верю, что каунасцы сознательны и будут адекватно реагировать на ситуацию. Панике здесь не место", – написал мэр на своей страничке в социальной сети "Фейсбук".В. Матийошайтис утверждает, что сейчас самое важное – следовать всем советам специалистов в сфере здравоохранения, предпринимать необходимые превентивные меры. "Экстремальная ситуация объявлена в масштабе всей страны. Мы должны понять, что в этот момент массовые мероприятия в закрытых пространствах, путешествия в страны повышенного риска и прочие неадекватные поступки опасны для нашего здоровья и здоровья, и даже жизни окружающих", – отметил мэр.



Он отметил, что город готов к возможным событиям, если "ситуация еще обострится".



"Я не сомневаюсь в компетенции медиков, верю, что пациентам в больнице будет предоставлена квалифицированная помощь. Поэтому хочется верить, что жертв удастся избежать", – заявил В. Матийошайтис.



Во вторник вечером в Литве были подтверждены два новых случая заражения коронавирусом, их общее количество в стране выросло до трех, сообщило правительство.



Два новых случая это жители Каунаса, муж и жена, 1980 и 1985 года рождения. Они находились в Северной Италии, катались на лыжах с 29 февраля по 6 марта. Находившиеся с ними контакте близкие родственники находятся на домашнем карантине.



В данный момент в Литве под наблюдением находятся более 5,5 тыс. человек, которые вернулись с зарубежных территорий, в наибольшей степени подверженных вирусу.



Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Литве был выявлен 28 февраля у вернувшейся с северной Италии 39-летней жительницы Шяуляй.



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Выявленные во вторник поздно вечером два новых случая коронавируса в Литве являются привозными, заявил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



"Это семья, жители Каунаса, муж и жена, 1980 и 1985 года рождения. Он находились в Северной Италии, катались на лыжах с 29 февраля по 6 марта", – сказал министр в среду журналистам в правительстве.



По данным министра, каунасцы вернулись в Литву 7 марта автомобилем. После возвращения они заполнили форму Национального центра общественного здоровья.



Когда у них поднялась температура, они вызвали скорую помощь. По утверждению А. Вериги, сейчас они чувствуют себя неплохо, находятся на лечении в Каунасской клинической больнице.



Глава этой больницы Альбинас Науджюнас в среду в правительстве заявил, что 9 марта у этих жителей Каунаса заболело горло, а 10 марта поднялась температура.



"Их привезли в Каунасскую клиническую больницу, они изолированы в боксе (...) Температура – 37,5, их клиническое состояние хорошее, анализы крови нормальные. Все с ними неплохо", – информировал он.



Директор также сказал, что каунасцы будут находиться в больнице до тех пор, пока два их анализа не покажут негативный ответ на коронавирус.



Двое лиц, контактировавших с инфицированными изолированы у себя дома. А. Верига определил возможность их заражения как высокую, поскольку это близкие родственники.



"У них есть вся необходимая информация, они знают, как себя вести", – отметил министр.



Он также сообщил, что часть лиц, с которыми контактировали жители Каунаса, сейчас еще выявляется.



"Есть определенные данные о возможных нарушениях режима, но они проясняются", – сказал А. Верига.



В целом в Каунасской клинической больнице находятся на наблюдении восемь человек, двое из них – дети. Все они также катались на лыжах в Северной Италии.



Два новых случая заражения COVID-19 были подтверждены во вторник вечером. Сейчас общее число подтвержденных случаев коронавируса в Литве выросло до трех.



В целом в стране было проведено 290 тестов по подозрениям на коронавирус.



В данный момент в Литве под наблюдением находятся более 5,5 тыс. человек, которые вернулись с зарубежных территорий, в наибольшей степени подверженных вирусу.



Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Литве был выявлен 28 февраля у вернувшейся с северной Италии 39-летней жительницы Шяуляй.



В связи с очагами коронавируса МИД во вторник обновил рекомендации по поездкам – предлагается отказаться от поездок в Испанию, Францию, Германию и во всю Италию. До этого предлагалось не ездить в Китай, Северную Италию, Гонконг, Иран, Японию, Южную Корею и Сингапур.



Министр сказал, что в четверг будет решаться вопрос по поводу рекомендаций в отношении публичных мероприятий, работы кафе.



Он напомнил, что уже во вторник расширена категория людей, которых будут проверять на коронавирус.



"Мы расширили, включив лиц, которые не выезжали, не были в очагах и в отношении которых нет данных о том, что у них был контакт с зараженными лицами, но у которых есть тяжелая пневмония неясного происхождения", – сказал А. Верига.



Он также призвал людей, входящих в группу риска, избегать скопления людей.



"Еще один призыв к людям старшего возраста, которые находятся в группе риска, подумайте, действительно ли вам необходимо выходить куда-либо из дома, особенно туда, где собрания людей, будь это месса, спектакль или прочие мероприятия", – сказал министр здравоохранения. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, распространение, коронавирус География: Литва, Каунас — статья прочитана 66 раз Комментарии