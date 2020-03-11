Главная >> Новости >> общество, история >> Литва отмечает 30-летие восстановления независимости /дополнено/

Литва отмечает 30-летие восстановления независимости /дополнено/

фото: bns.lt


В среду исполняется 30 лет восстановления независимости Литвы.

"Каждый раз в этот день мы слышим голос гордого и несломленного народа, создавший чудо для Литвы, ставший значительным фактом мировой истории XX века", – говорится в поздравлении президента страны Гитанас Науседы.

"Его звонкий отзвук слышен каждому – как возможность, как вдохновение, как обязательство и далее неустанно укреплять свободу в себе и в своем государстве. Известно, что только так мы исполним самую смелую мечту Литвы – независимое будущее", – утверждает глава государства.

По словам спикера сейма Виктораса Пранцкетиса, каждый по частичке создавал свою Литву, и вместе мы слепили ее такой, что при звуках гимна рука сама поднимается к груди.
"За такую прогрессивную и перспективную Литву мы благодарим ее создателей, общественных деятелей, патриотов, граждан, находящихся здесь и везде, благодарим детей, которые растут и растят своих детей в Литве. Мы благодарим друг друга и поздравляем ближних", – говорится в поздравлении спикера.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис отметил, что, начав создавать Литвы с фундамента, сегодня мы можем обоснованно гордиться успешным государством.

"Пусть сила, объединявшая народ в 1990 году, возродится и сегодня, пусть она вдохновляет всех радоваться и гордиться своим государством, достигнутыми завоеваниями, смелыми и изобретательными людьми", – сказал он.

В среду торжества в Вильнюсе начались с возложения цветов к памятнику 11 марта на Площади независимости. В полдень проводится церемония поднятия трех флагов стран Балтии у парламента, затем по Проспекту Гедеминаса пройдет шествие.

К вечеру состоятся другие традиционные шествия, которые ранее вызывали критику из-за преувеличенного национализма.

На Кафедральной площади Вильнюса выступят военные оркестры Литвы, Латвии и Эстонии, вечером планируется праздничный концерт на Площади Независимости, а в 22.44 намечается фейерверк.

Торжественные мероприятия на открытом воздухе состоятся и в других городах Литвы.

Часть мероприятий, приуроченных к тридцатилетию независимости Литвы и запланированные на 11 марта, в связи с угрозой коронавируса были перенесены на май, отозваны все визиты иностранных гостей.

11 марта 1990 года Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимого Литовского государства. За это постановление проголосовало 124 депутата, шестеро воздержались.

* * *

Думая о 11-марта 1990 года, мы чаще всего вспоминаем единство, утверждает литовский президент Гитанас Науседа.

"У нас была одна идея, одно острое желание, дух (движения -BNS) "Саюдиса", вокруг которых вращалась вся Литва. Единство было той силой, которое раскололо империю", – заявил президент в среду на церемонии поднятия флагов Балтийских стран у здания парламента.

По его словам, подписанты Акта независимости были очень разными людьми, с различными партийными взглядами, однако их объединяла идея – независимая Литва.

"Может ли Литва сегодня надеяться на подобное единство? Есть ли у нас идея, которая могла бы сплотить на общую работу людей различных политических взглядов? Есть ли у нас идея, которая бы призывала вместе не разрушать, а создавать?", – акцентировал президент.

Он отметил, что вторым важным словом 1990 года было доверие.

"Выбирая Верховный Совет, народ выразил доверие людям, в сердца которым вложил жажду восстановления независимого государства. И это доверие не было предано", – сказал он.

В своей речи в среду Г. Науседа назвал первым фактическим президентом восстановленной Литвы, председателя Верховного Совета-Восстановительного сейма Витаутаса Ландсбергиса.

"Президент Витаутас Ландсбергис – да, я не ошибся, Президент, поскольку в этом слове лучше всего отражаются те дела, которые он совершил как руководитель государства, – он был тем человеком, чье лидерство 30 лет назад было очень важной частью восстановления независимой Литвы. Печально, что отныне 11 марта Витаутас Ландсбергис будет вспоминать и как личную утрату. Соболезнования, Президент", – сказал Г. Науседа.

Во вторник на 91-ом году жизни скончалась супруга В. Ландсбергиса Гражина Ручите Ландсбергене.

Ранее были инициативы присудить В. Ландсбергису статус президента или главы государства и связанные с этим гарантии, однако они потерпели крах.

В. Ландсбергис руководил Верховным Советом в 1990 году, когда 11 марта был принят Акт о восстановлении независимости. В период его руководства Литва смогла противостоять экономической блокаде СССР и приобрела международное признание.

* * *

Мы не можем не гордиться успехом, которого достигла Литва за 30 лет независимости, заявил председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис.

"Три десятилетия свободной страны – для некоторых они "пробежали", для других "прошли" или даже "пролетели" – вырастили разноликую идентичность современного литовца. Мы можем смело утверждать, что в Литве поощряются различные мировоззрения, процветают мнения", – сказал он.

"Конечно, мы не боимся говорить. Каждое произнесенное в Литве слово является свободным, а попытки не соблюдать демократию встречают решительный и требовательный отпор гражданской совести. Еще 11 тыс. дней назад в нашей стране напряженно преобладала одна-единственная правда, поэтому мы не можем не гордиться прогрессом свободной Литвы", – сказал он.

По словам главы парламента, 30 лет назад литовцу требовалась смелость, поскольку стремление к независимости было встречено экономическими манипуляциями, насилием и агрессией.

"Однако душа народа, идентичность литовца остались живы и здоровы. Идентичность объединяла нас, защищала нас и придавала решимости, чтобы вернуть то, что нам принадлежало – свободу", – сказал он.
ru.delfi.lt, ru.delfi.lt, BNS
Категории: общество, история
Ключевые слова: независимость, политики, 11 марта, акт
География: Литва
статья прочитана 178 раз
добавлена сегодня, 11 марта, 13:29

Комментарии

серьезный вопрос
11 марта, 14:25
#
Науседа: Президент Витаутас Ландсбергис – да, я не ошибся,...

В литовской (заметьте, не русской!) ВИКИ сказано:
Algirdas Mykolas Brazauskas (1932 m. rugsėjo 22 d. Rokiškyje – 2010 m. birželio 26 d. Vilniuje) – pirmasis nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos prezidentas,

А каким по счету президентом является Ландбергис?
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка