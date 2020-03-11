Литва отмечает 30-летие восстановления независимости /дополнено/

В среду исполняется 30 лет восстановления независимости Литвы.
"Каждый раз в этот день мы слышим голос гордого и несломленного народа, создавший чудо для Литвы, ставший значительным фактом мировой истории XX века", – говорится в поздравлении президента страны Гитанас Науседы.
"Его звонкий отзвук слышен каждому – как возможность, как вдохновение, как обязательство и далее неустанно укреплять свободу в себе и в своем государстве. Известно, что только так мы исполним самую смелую мечту Литвы – независимое будущее", – утверждает глава государства.
По словам спикера сейма Виктораса Пранцкетиса, каждый по частичке создавал свою Литву, и вместе мы слепили ее такой, что при звуках гимна рука сама поднимается к груди.
"За такую прогрессивную и перспективную Литву мы благодарим ее создателей, общественных деятелей, патриотов, граждан, находящихся здесь и везде, благодарим детей, которые растут и растят своих детей в Литве. Мы благодарим друг друга и поздравляем ближних", – говорится в поздравлении спикера.
Премьер-министр Саулюс Сквернялис отметил, что, начав создавать Литвы с фундамента, сегодня мы можем обоснованно гордиться успешным государством.
"Пусть сила, объединявшая народ в 1990 году, возродится и сегодня, пусть она вдохновляет всех радоваться и гордиться своим государством, достигнутыми завоеваниями, смелыми и изобретательными людьми", – сказал он.
В среду торжества в Вильнюсе начались с возложения цветов к памятнику 11 марта на Площади независимости. В полдень проводится церемония поднятия трех флагов стран Балтии у парламента, затем по Проспекту Гедеминаса пройдет шествие.
К вечеру состоятся другие традиционные шествия, которые ранее вызывали критику из-за преувеличенного национализма.
На Кафедральной площади Вильнюса выступят военные оркестры Литвы, Латвии и Эстонии, вечером планируется праздничный концерт на Площади Независимости, а в 22.44 намечается фейерверк.
Торжественные мероприятия на открытом воздухе состоятся и в других городах Литвы.
Часть мероприятий, приуроченных к тридцатилетию независимости Литвы и запланированные на 11 марта, в связи с угрозой коронавируса были перенесены на май, отозваны все визиты иностранных гостей.
11 марта 1990 года Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимого Литовского государства. За это постановление проголосовало 124 депутата, шестеро воздержались.
* * *
Думая о 11-марта 1990 года, мы чаще всего вспоминаем единство, утверждает литовский президент Гитанас Науседа.
"У нас была одна идея, одно острое желание, дух (движения -BNS) "Саюдиса", вокруг которых вращалась вся Литва. Единство было той силой, которое раскололо империю", – заявил президент в среду на церемонии поднятия флагов Балтийских стран у здания парламента.
По его словам, подписанты Акта независимости были очень разными людьми, с различными партийными взглядами, однако их объединяла идея – независимая Литва.
"Может ли Литва сегодня надеяться на подобное единство? Есть ли у нас идея, которая могла бы сплотить на общую работу людей различных политических взглядов? Есть ли у нас идея, которая бы призывала вместе не разрушать, а создавать?", – акцентировал президент.
Он отметил, что вторым важным словом 1990 года было доверие.
"Выбирая Верховный Совет, народ выразил доверие людям, в сердца которым вложил жажду восстановления независимого государства. И это доверие не было предано", – сказал он.
В своей речи в среду Г. Науседа назвал первым фактическим президентом восстановленной Литвы, председателя Верховного Совета-Восстановительного сейма Витаутаса Ландсбергиса.
"Президент Витаутас Ландсбергис – да, я не ошибся, Президент, поскольку в этом слове лучше всего отражаются те дела, которые он совершил как руководитель государства, – он был тем человеком, чье лидерство 30 лет назад было очень важной частью восстановления независимой Литвы. Печально, что отныне 11 марта Витаутас Ландсбергис будет вспоминать и как личную утрату. Соболезнования, Президент", – сказал Г. Науседа.
Во вторник на 91-ом году жизни скончалась супруга В. Ландсбергиса Гражина Ручите Ландсбергене.
Ранее были инициативы присудить В. Ландсбергису статус президента или главы государства и связанные с этим гарантии, однако они потерпели крах.
В. Ландсбергис руководил Верховным Советом в 1990 году, когда 11 марта был принят Акт о восстановлении независимости. В период его руководства Литва смогла противостоять экономической блокаде СССР и приобрела международное признание.
* * *
Мы не можем не гордиться успехом, которого достигла Литва за 30 лет независимости, заявил председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис.
"Три десятилетия свободной страны – для некоторых они "пробежали", для других "прошли" или даже "пролетели" – вырастили разноликую идентичность современного литовца. Мы можем смело утверждать, что в Литве поощряются различные мировоззрения, процветают мнения", – сказал он.
"Конечно, мы не боимся говорить. Каждое произнесенное в Литве слово является свободным, а попытки не соблюдать демократию встречают решительный и требовательный отпор гражданской совести. Еще 11 тыс. дней назад в нашей стране напряженно преобладала одна-единственная правда, поэтому мы не можем не гордиться прогрессом свободной Литвы", – сказал он.
По словам главы парламента, 30 лет назад литовцу требовалась смелость, поскольку стремление к независимости было встречено экономическими манипуляциями, насилием и агрессией.
"Однако душа народа, идентичность литовца остались живы и здоровы. Идентичность объединяла нас, защищала нас и придавала решимости, чтобы вернуть то, что нам принадлежало – свободу", – сказал он.
Премьер-министр Саулюс Сквернялис отметил, что, начав создавать Литвы с фундамента, сегодня мы можем обоснованно гордиться успешным государством.
"Пусть сила, объединявшая народ в 1990 году, возродится и сегодня, пусть она вдохновляет всех радоваться и гордиться своим государством, достигнутыми завоеваниями, смелыми и изобретательными людьми", – сказал он.
В среду торжества в Вильнюсе начались с возложения цветов к памятнику 11 марта на Площади независимости. В полдень проводится церемония поднятия трех флагов стран Балтии у парламента, затем по Проспекту Гедеминаса пройдет шествие.
К вечеру состоятся другие традиционные шествия, которые ранее вызывали критику из-за преувеличенного национализма.
На Кафедральной площади Вильнюса выступят военные оркестры Литвы, Латвии и Эстонии, вечером планируется праздничный концерт на Площади Независимости, а в 22.44 намечается фейерверк.
Торжественные мероприятия на открытом воздухе состоятся и в других городах Литвы.
Часть мероприятий, приуроченных к тридцатилетию независимости Литвы и запланированные на 11 марта, в связи с угрозой коронавируса были перенесены на май, отозваны все визиты иностранных гостей.
11 марта 1990 года Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимого Литовского государства. За это постановление проголосовало 124 депутата, шестеро воздержались.
* * *
Думая о 11-марта 1990 года, мы чаще всего вспоминаем единство, утверждает литовский президент Гитанас Науседа.
"У нас была одна идея, одно острое желание, дух (движения -BNS) "Саюдиса", вокруг которых вращалась вся Литва. Единство было той силой, которое раскололо империю", – заявил президент в среду на церемонии поднятия флагов Балтийских стран у здания парламента.
По его словам, подписанты Акта независимости были очень разными людьми, с различными партийными взглядами, однако их объединяла идея – независимая Литва.
"Может ли Литва сегодня надеяться на подобное единство? Есть ли у нас идея, которая могла бы сплотить на общую работу людей различных политических взглядов? Есть ли у нас идея, которая бы призывала вместе не разрушать, а создавать?", – акцентировал президент.
Он отметил, что вторым важным словом 1990 года было доверие.
"Выбирая Верховный Совет, народ выразил доверие людям, в сердца которым вложил жажду восстановления независимого государства. И это доверие не было предано", – сказал он.
В своей речи в среду Г. Науседа назвал первым фактическим президентом восстановленной Литвы, председателя Верховного Совета-Восстановительного сейма Витаутаса Ландсбергиса.
"Президент Витаутас Ландсбергис – да, я не ошибся, Президент, поскольку в этом слове лучше всего отражаются те дела, которые он совершил как руководитель государства, – он был тем человеком, чье лидерство 30 лет назад было очень важной частью восстановления независимой Литвы. Печально, что отныне 11 марта Витаутас Ландсбергис будет вспоминать и как личную утрату. Соболезнования, Президент", – сказал Г. Науседа.
Во вторник на 91-ом году жизни скончалась супруга В. Ландсбергиса Гражина Ручите Ландсбергене.
Ранее были инициативы присудить В. Ландсбергису статус президента или главы государства и связанные с этим гарантии, однако они потерпели крах.
В. Ландсбергис руководил Верховным Советом в 1990 году, когда 11 марта был принят Акт о восстановлении независимости. В период его руководства Литва смогла противостоять экономической блокаде СССР и приобрела международное признание.
* * *
Мы не можем не гордиться успехом, которого достигла Литва за 30 лет независимости, заявил председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис.
"Три десятилетия свободной страны – для некоторых они "пробежали", для других "прошли" или даже "пролетели" – вырастили разноликую идентичность современного литовца. Мы можем смело утверждать, что в Литве поощряются различные мировоззрения, процветают мнения", – сказал он.
"Конечно, мы не боимся говорить. Каждое произнесенное в Литве слово является свободным, а попытки не соблюдать демократию встречают решительный и требовательный отпор гражданской совести. Еще 11 тыс. дней назад в нашей стране напряженно преобладала одна-единственная правда, поэтому мы не можем не гордиться прогрессом свободной Литвы", – сказал он.
По словам главы парламента, 30 лет назад литовцу требовалась смелость, поскольку стремление к независимости было встречено экономическими манипуляциями, насилием и агрессией.
"Однако душа народа, идентичность литовца остались живы и здоровы. Идентичность объединяла нас, защищала нас и придавала решимости, чтобы вернуть то, что нам принадлежало – свободу", – сказал он.
В литовской (заметьте, не русской!) ВИКИ сказано:
Algirdas Mykolas Brazauskas (1932 m. rugsėjo 22 d. Rokiškyje – 2010 m. birželio 26 d. Vilniuje) – pirmasis nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos prezidentas,
А каким по счету президентом является Ландбергис?