Литва отмечает 30-летие восстановления независимости /дополнено/ 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



В среду исполняется 30 лет восстановления независимости Литвы.



"Каждый раз в этот день мы слышим голос гордого и несломленного народа, создавший чудо для Литвы, ставший значительным фактом мировой истории XX века", – говорится в поздравлении президента страны Гитанас Науседы.



"Его звонкий отзвук слышен каждому – как возможность, как вдохновение, как обязательство и далее неустанно укреплять свободу в себе и в своем государстве. Известно, что только так мы исполним самую смелую мечту Литвы – независимое будущее", – утверждает глава государства.



По словам спикера сейма Виктораса Пранцкетиса, каждый по частичке создавал свою Литву, и вместе мы слепили ее такой, что при звуках гимна рука сама поднимается к груди. В среду исполняется 30 лет восстановления независимости Литвы."Каждый раз в этот день мы слышим голос гордого и несломленного народа, создавший чудо для Литвы, ставший значительным фактом мировой истории XX века", – говорится в поздравлении президента страны Гитанас Науседы."Его звонкий отзвук слышен каждому – как возможность, как вдохновение, как обязательство и далее неустанно укреплять свободу в себе и в своем государстве. Известно, что только так мы исполним самую смелую мечту Литвы – независимое будущее", – утверждает глава государства.По словам спикера сейма Виктораса Пранцкетиса, каждый по частичке создавал свою Литву, и вместе мы слепили ее такой, что при звуках гимна рука сама поднимается к груди. "За такую прогрессивную и перспективную Литву мы благодарим ее создателей, общественных деятелей, патриотов, граждан, находящихся здесь и везде, благодарим детей, которые растут и растят своих детей в Литве. Мы благодарим друг друга и поздравляем ближних", – говорится в поздравлении спикера.



Премьер-министр Саулюс Сквернялис отметил, что, начав создавать Литвы с фундамента, сегодня мы можем обоснованно гордиться успешным государством.



"Пусть сила, объединявшая народ в 1990 году, возродится и сегодня, пусть она вдохновляет всех радоваться и гордиться своим государством, достигнутыми завоеваниями, смелыми и изобретательными людьми", – сказал он.



В среду торжества в Вильнюсе начались с возложения цветов к памятнику 11 марта на Площади независимости. В полдень проводится церемония поднятия трех флагов стран Балтии у парламента, затем по Проспекту Гедеминаса пройдет шествие.



К вечеру состоятся другие традиционные шествия, которые ранее вызывали критику из-за преувеличенного национализма.



На Кафедральной площади Вильнюса выступят военные оркестры Литвы, Латвии и Эстонии, вечером планируется праздничный концерт на Площади Независимости, а в 22.44 намечается фейерверк.



Торжественные мероприятия на открытом воздухе состоятся и в других городах Литвы.



Часть мероприятий, приуроченных к тридцатилетию независимости Литвы и запланированные на 11 марта, в связи с угрозой коронавируса были перенесены на май, отозваны все визиты иностранных гостей.



11 марта 1990 года Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимого Литовского государства. За это постановление проголосовало 124 депутата, шестеро воздержались.



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Думая о 11-марта 1990 года, мы чаще всего вспоминаем единство, утверждает литовский президент Гитанас Науседа.



"У нас была одна идея, одно острое желание, дух (движения -BNS) "Саюдиса", вокруг которых вращалась вся Литва. Единство было той силой, которое раскололо империю", – заявил президент в среду на церемонии поднятия флагов Балтийских стран у здания парламента.



По его словам, подписанты Акта независимости были очень разными людьми, с различными партийными взглядами, однако их объединяла идея – независимая Литва.



"Может ли Литва сегодня надеяться на подобное единство? Есть ли у нас идея, которая могла бы сплотить на общую работу людей различных политических взглядов? Есть ли у нас идея, которая бы призывала вместе не разрушать, а создавать?", – акцентировал президент.



Он отметил, что вторым важным словом 1990 года было доверие.



"Выбирая Верховный Совет, народ выразил доверие людям, в сердца которым вложил жажду восстановления независимого государства. И это доверие не было предано", – сказал он.



В своей речи в среду Г. Науседа назвал первым фактическим президентом восстановленной Литвы, председателя Верховного Совета-Восстановительного сейма Витаутаса Ландсбергиса.



"Президент Витаутас Ландсбергис – да, я не ошибся, Президент, поскольку в этом слове лучше всего отражаются те дела, которые он совершил как руководитель государства, – он был тем человеком, чье лидерство 30 лет назад было очень важной частью восстановления независимой Литвы. Печально, что отныне 11 марта Витаутас Ландсбергис будет вспоминать и как личную утрату. Соболезнования, Президент", – сказал Г. Науседа.



Во вторник на 91-ом году жизни скончалась супруга В. Ландсбергиса Гражина Ручите Ландсбергене.



Ранее были инициативы присудить В. Ландсбергису статус президента или главы государства и связанные с этим гарантии, однако они потерпели крах.



В. Ландсбергис руководил Верховным Советом в 1990 году, когда 11 марта был принят Акт о восстановлении независимости. В период его руководства Литва смогла противостоять экономической блокаде СССР и приобрела международное признание.



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Мы не можем не гордиться успехом, которого достигла Литва за 30 лет независимости, заявил председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис.



"Три десятилетия свободной страны – для некоторых они "пробежали", для других "прошли" или даже "пролетели" – вырастили разноликую идентичность современного литовца. Мы можем смело утверждать, что в Литве поощряются различные мировоззрения, процветают мнения", – сказал он.



"Конечно, мы не боимся говорить. Каждое произнесенное в Литве слово является свободным, а попытки не соблюдать демократию встречают решительный и требовательный отпор гражданской совести. Еще 11 тыс. дней назад в нашей стране напряженно преобладала одна-единственная правда, поэтому мы не можем не гордиться прогрессом свободной Литвы", – сказал он.



По словам главы парламента, 30 лет назад литовцу требовалась смелость, поскольку стремление к независимости было встречено экономическими манипуляциями, насилием и агрессией.



"Однако душа народа, идентичность литовца остались живы и здоровы. Идентичность объединяла нас, защищала нас и придавала решимости, чтобы вернуть то, что нам принадлежало – свободу", – сказал он. ru.delfi.lt , ru.delfi.lt, BNS Категории: общество, история Ключевые слова: независимость, политики, 11 марта, акт География: Литва — статья прочитана 178 раз Комментарии