25 и 26 сентября в Литве состоятся уникальные акустические концерты Светланы Сургановой и Оркестра! 🔊 Воспроизвести 25 сентября в 19:00, впервые в истории, в Каунасе, на сцене, прославленной Каунасской Национальной филармонии выступит одна из самый чувственных, пронзительных и одаренных Исполнительниц-Авторов всего исполняемого песенного материала Светлана Сурганова и её «Оркестр»!



26 сентября в 19:00 на сцене вильнюсского Костела Св.Котрины выступит одна из самых чувственных, пронзительных и одаренных исполнительниц-авторов всего исполняемого песенного материала Светлана Сурганова и ее «Оркестр»!



Перед объявленным 2х-годичным перерывом Светлана решила выступить с 2 концертами только в Литве, причем с уникальной музыкально-театрализованной программой «АКУСТИКА» или «На контрасте», в котором группа из 10 человек исполнит самые лучшие и любимые песни группы исключительно на акустических инструментах! 26 сентября в 19:00 на сцене вильнюсского Костела Св.Котрины выступит одна из самых чувственных, пронзительных и одаренных исполнительниц-авторов всего исполняемого песенного материала Светлана Сурганова и ее «Оркестр»!Перед объявленным 2х-годичным перерывом Светлана решила выступить с 2 концертами только в Литве, причем с уникальной музыкально-театрализованной программой «АКУСТИКА» или «На контрасте», в котором группа из 10 человек исполнит самые лучшие и любимые песни группы исключительно на акустических инструментах! «Сурганова и Оркестр» были основаны Светланой Сургановой в 2003 году после ее ухода из другого, основанного ею коллектива, «Ночные Снайперы». Группа сразу встала особняком в ряду других, заняв уникальное место в российской музыкальной индустрии. Визитная карточка интеллигенции Петербурга, где «сходить на Сурганову» является таким же признаком хорошего тона, как посетить Эрмитаж и Мариинку.



Группа существует вне шаблонов и форматов, своей разножанровостью не вписываясь ни в одно музыкальное течение. Рок, латино, трип-хоп, французский шансон, брит-поп, электроника — разные грани творчества «Сургановой и Оркестра» выстраиваются самые неожиданные творческие комбинации. Сплав полярных жанров отражает широту творческого диапазона команды.







Ни на кого не похожие, но узнаваемые с первой ноты, «Сурганова и Оркестр» являются одним из самых гастролирующих коллективов. Ведущие фестивалей окрестили «Сурганову и Оркестр» «самой солнечной группой», а критики до сих пор пытаются разгадать феномен их музыки.



Высокое исполнительское мастерство с налетом элегантной небрежности выдает неповторимый авторский стиль, не стремящийся к глобализации тем, чьей сферой всегда остается этика чувств и отношений. Поющие о простых и близких для каждого вещах, «Сурганова и Оркестр» заслужили обожание тысяч поклонников своей глубиной диалога со зрительным залом. Сочетание простоты и силы с запредельной концентрацией эмоций, искренняя подача с хулиганским шармом, самоиронией и невероятное обаяние заставляют публику то танцевать, то замирать. Каждому концерту группы свойственна некая ускользающая константа, опрокидывающая иллюзию исчерпанности диалога со зрителем, провоцируя его на новую встречу. «Она изменила мою жизнь», — говорят зрители.







Все, чем дышит Светлана Сурганова, оживает под пальцами ее музыкантов.



Начиная с дебютного альбома «Неужели не я» (2003), распроданного официальным тиражом в 100 000 экземпляров и получившего по итогам года премию Национальной федерации производителей фонограмм «Золотая Пластинка», группа не изменяла себе в непредсказуемости новых форм и эстетической выверенности.



«Душекружительный» альбом «Возлюбленная Шопена» (2005) погружает слушателя в атмосферу раскаленной трагедии. Пластинка «Соль» (2007) вошла в десятку лучших рок-альбомов десятилетия по версии журнала «Русский репортер». Одухотворенный, романтический «Проверено временем» (2008) — лучший альбом года по мнению критиков музыкального портала Newsmusic. Брутальный и напористый «Увидимся скоро» (2011). Сотканный из бегло-импрессионистских миниатюр альбом «Игра в классики» (2014) записан со струнным секстетом. Лиричная пластинка «Миру Мир» (2015) стала ярким высказыванием на тему современных событий. Всего на сегодняшний день группой выпущено 14 альбомов.







Травестийная органика с осанкой королевы выдает в Сургановой драматическую породу. Не случайно многие концертные программы коллектива остроумно театрализованы. Кажется, что Сурганова из самого текста извлекает мелодию слов, создавая песни на стихи великих поэтов минувших веков: Цветаевой, Бродского, Ахматовой, Гумилева, Лорки, Хименеса, Беранже.



Билеты на Уникальный Акустический концерт Светланы Сургановой и «Оркестра» с программой «На контрасте» 25 сентября в 19:00 на сцене каунасской Национальной филармонии и на концерт 26 сентября в 19:00 на сцене вильнюсского Костела Св.Котрины продаются во всех кассах Bilietai.lt!



Заказ билетов, информация по концерту: +370 645 36403; +370 671 76502



Интересные предложения по сотрудничеству: +370 618 01331 Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: «Сурганова и Оркестр», Светлана Сурганова — статья прочитана 139 раз Комментарии