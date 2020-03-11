Загрузка... Олимпиаду в Токио могут перенести на два года 🔊 Воспроизвести © EPA-EFE/CHRISTOPHER JUE



По словам члена исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси, финансовые издержки после отмены Олимпиады или проведения ее без зрителей будут слишком велики, сообщает



Организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио считает, что оптимальным решением в связи со вспышкой коронавируса является перенос соревнований на два года, а не их отмена. Об этом сообщил в опубликованном во вторник интервью американской газете Wall Street Journal член исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси. По словам члена исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси, финансовые издержки после отмены Олимпиады или проведения ее без зрителей будут слишком велики, сообщает ТАСС Организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио считает, что оптимальным решением в связи со вспышкой коронавируса является перенос соревнований на два года, а не их отмена. Об этом сообщил в опубликованном во вторник интервью американской газете Wall Street Journal член исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси. По мнению Такахаси, финансовые издержки после отмены Олимпиады или проведения ее без зрителей будут слишком велики. "Я не считаю возможной отмену Игр, это могла бы быть отсрочка. У Международного олимпийского комитета (МОК) были бы неприятности в случае отмены", - подчеркнул функционер, обратив внимание на количество средств, заплаченных американскими телекомпаниями за право транслировать соревнования летней Олимпиады в Токио. Такахаси считает, что оптимальным вариантом станет двухлетняя отсрочка.



Перенос летней Олимпиады в Токио может привести к повторным квалификационным турнирам. Два года задержки будут также означать, что в 2022 году сначала состоятся зимние Игры в Пекине, потом летние Игры в Японии, а завершит все чемпионат мира по футболу в Катаре. "Нам придется начать серьезно думать об этом с апреля", - сказал Такахаси.



Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа. Паралимпийские игры состоятся с 25 августа по 6 сентября.



Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. Загрузка... ТАСС Категории: спорт, в мире, чп и криминал Ключевые слова: олимпиада, Япония, контроль, перенос, распространение, коронавирус — статья прочитана 177 раз Комментарии