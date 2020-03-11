Загрузка... Умерла жена Витаутаса Ландсбергиса 🔊 Воспроизвести © Flickr / National Endowment for Democracy



Соболезнования родственникам и близким принесли президент республики Гитанас Науседа, экс-лидер Даля Грибаускайте, премьер Саулюс Сквернялис и другие политические деятели, сообщает



О ее смерти на своей странице в Facebook написал ее сын Витаутас В. Ландсбергис.



Соболезнования родственникам и близким принесли президент республики Гитанас Науседа, экс-лидер Даля Грибаускайте, премьер Саулюс Сквернялис и другие политические деятели, сообщает Sputnik Литва . В возрасте 90 лет умерла жена экс-председателя Верховного совета Литвы, "патриарха литовской демократии" Витаутаса Ландсбергиса Гражина Ручите-Ландсбергене.О ее смерти на своей странице в Facebook написал ее сын Витаутас В. Ландсбергис.



Литовский лидер добавил, что в самые трудные моменты она находилась со своим супругом и стала участницей и свидетелем значимых событий в истории Литвы.



"Гражина Ручите-Ландсбергене действовала тихо, но решительно и творчески, и стала примером того, как необычайно много можно дать Литве, проделав последовательную работу", - цитирует Науседу пресс-служба президентского дворца.



Несколько слов о скончавшейся сказала и экс-президент Литвы Даля Грибаускайте. Он заявила, что республика потеряла "чрезвычайно яркого человека", и отметила, что все будут скучать.



Литовский политик Витаутас Ландсбергис с женой Гражиной Ручите-Ландсбергене



Соболезнования родственникам и близким Ручите-Ландсбергене также принесли премьер-министр Саулюс Сквернялис и спикер Сейма Викторас Пранцкетис.



Гражина Ручите-Ландсбергене родилась 28 января 1930 года. В 1949-1957 годах была в ссылке в Сибирь. В этот период проходила обучение в Свердловской консерватории. Затем в 1957 году вернулась в Литву и закончила Литовскую государственную консерваторию. Ручите-Ландсбергене была известна как пианистка, педагог и общественный деятель. Соболезнования родственникам выразил президент Литвы Гитанас Науседа. Он отметил, что Гражина Ручите-Ландсбергене способствовала развитию страны не только воспитанием нового поколения музыковедов, но и путем достижения свободы и независимости республики.Литовский лидер добавил, что в самые трудные моменты она находилась со своим супругом и стала участницей и свидетелем значимых событий в истории Литвы."Гражина Ручите-Ландсбергене действовала тихо, но решительно и творчески, и стала примером того, как необычайно много можно дать Литве, проделав последовательную работу", - цитирует Науседу пресс-служба президентского дворца.Несколько слов о скончавшейся сказала и экс-президент Литвы Даля Грибаускайте. Он заявила, что республика потеряла "чрезвычайно яркого человека", и отметила, что все будут скучать.Соболезнования родственникам и близким Ручите-Ландсбергене также принесли премьер-министр Саулюс Сквернялис и спикер Сейма Викторас Пранцкетис.Гражина Ручите-Ландсбергене родилась 28 января 1930 года. В 1949-1957 годах была в ссылке в Сибирь. В этот период проходила обучение в Свердловской консерватории. Затем в 1957 году вернулась в Литву и закончила Литовскую государственную консерваторию. Ручите-Ландсбергене была известна как пианистка, педагог и общественный деятель. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Ландсбергис, жена, кончина География: Литва — статья прочитана 91 раз Комментарии