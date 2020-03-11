Умерла жена Витаутаса Ландсбергиса

Соболезнования родственникам и близким принесли президент республики Гитанас Науседа, экс-лидер Даля Грибаускайте, премьер Саулюс Сквернялис и другие политические деятели, сообщает Sputnik Литва. В возрасте 90 лет умерла жена экс-председателя Верховного совета Литвы, "патриарха литовской демократии" Витаутаса Ландсбергиса Гражина Ручите-Ландсбергене.
О ее смерти на своей странице в Facebook написал ее сын Витаутас В. Ландсбергис.
Соболезнования родственникам выразил президент Литвы Гитанас Науседа. Он отметил, что Гражина Ручите-Ландсбергене способствовала развитию страны не только воспитанием нового поколения музыковедов, но и путем достижения свободы и независимости республики.
Литовский лидер добавил, что в самые трудные моменты она находилась со своим супругом и стала участницей и свидетелем значимых событий в истории Литвы.
"Гражина Ручите-Ландсбергене действовала тихо, но решительно и творчески, и стала примером того, как необычайно много можно дать Литве, проделав последовательную работу", - цитирует Науседу пресс-служба президентского дворца.
Несколько слов о скончавшейся сказала и экс-президент Литвы Даля Грибаускайте. Он заявила, что республика потеряла "чрезвычайно яркого человека", и отметила, что все будут скучать.
Соболезнования родственникам и близким Ручите-Ландсбергене также принесли премьер-министр Саулюс Сквернялис и спикер Сейма Викторас Пранцкетис.
Гражина Ручите-Ландсбергене родилась 28 января 1930 года. В 1949-1957 годах была в ссылке в Сибирь. В этот период проходила обучение в Свердловской консерватории. Затем в 1957 году вернулась в Литву и закончила Литовскую государственную консерваторию. Ручите-Ландсбергене была известна как пианистка, педагог и общественный деятель.
Литовский лидер добавил, что в самые трудные моменты она находилась со своим супругом и стала участницей и свидетелем значимых событий в истории Литвы.
"Гражина Ручите-Ландсбергене действовала тихо, но решительно и творчески, и стала примером того, как необычайно много можно дать Литве, проделав последовательную работу", - цитирует Науседу пресс-служба президентского дворца.
Несколько слов о скончавшейся сказала и экс-президент Литвы Даля Грибаускайте. Он заявила, что республика потеряла "чрезвычайно яркого человека", и отметила, что все будут скучать.
Соболезнования родственникам и близким Ручите-Ландсбергене также принесли премьер-министр Саулюс Сквернялис и спикер Сейма Викторас Пранцкетис.
Гражина Ручите-Ландсбергене родилась 28 января 1930 года. В 1949-1957 годах была в ссылке в Сибирь. В этот период проходила обучение в Свердловской консерватории. Затем в 1957 году вернулась в Литву и закончила Литовскую государственную консерваторию. Ручите-Ландсбергене была известна как пианистка, педагог и общественный деятель.