Главная >> Новости >> общество, чп и криминал >> Умерла жена Витаутаса Ландсбергиса
Загрузка...

Умерла жена Витаутаса Ландсбергиса

© Flickr / National Endowment for Democracy


Соболезнования родственникам и близким принесли президент республики Гитанас Науседа, экс-лидер Даля Грибаускайте, премьер Саулюс Сквернялис и другие политические деятели, сообщает Sputnik Литва. В возрасте 90 лет умерла жена экс-председателя Верховного совета Литвы, "патриарха литовской демократии" Витаутаса Ландсбергиса Гражина Ручите-Ландсбергене.

О ее смерти на своей странице в Facebook написал ее сын Витаутас В. Ландсбергис.

Соболезнования родственникам выразил президент Литвы Гитанас Науседа. Он отметил, что Гражина Ручите-Ландсбергене способствовала развитию страны не только воспитанием нового поколения музыковедов, но и путем достижения свободы и независимости республики.

Литовский лидер добавил, что в самые трудные моменты она находилась со своим супругом и стала участницей и свидетелем значимых событий в истории Литвы.

"Гражина Ручите-Ландсбергене действовала тихо, но решительно и творчески, и стала примером того, как необычайно много можно дать Литве, проделав последовательную работу", - цитирует Науседу пресс-служба президентского дворца.

Несколько слов о скончавшейся сказала и экс-президент Литвы Даля Грибаускайте. Он заявила, что республика потеряла "чрезвычайно яркого человека", и отметила, что все будут скучать.

Литовский политик Витаутас Ландсбергис с женой Гражиной Ручите-Ландсбергене


Соболезнования родственникам и близким Ручите-Ландсбергене также принесли премьер-министр Саулюс Сквернялис и спикер Сейма Викторас Пранцкетис.

Гражина Ручите-Ландсбергене родилась 28 января 1930 года. В 1949-1957 годах была в ссылке в Сибирь. В этот период проходила обучение в Свердловской консерватории. Затем в 1957 году вернулась в Литву и закончила Литовскую государственную консерваторию. Ручите-Ландсбергене была известна как пианистка, педагог и общественный деятель.
Загрузка...
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: Ландсбергис, жена, кончина
География: Литва
статья прочитана 91 раз
добавлена сегодня, 11 марта, 09:24

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка