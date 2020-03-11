В Литве коронавирус диагностировали еще у двух человек

Информация о новых заболевших появилась во вторник, однако никаких больше подробностей об их состоянии не сообщается. В Литве диагностировали еще два случая заражения новым коронавирусом, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу правительства.
О новых заболевших стало известно 10 марта. Всего в стране подтверждено три случая коронавируса.
Никаких больше подробностей не сообщается.
Литовские власти в среду планируют провести пресс-конференцию, чтобы предоставить СМИ и общественности больше информации.
В балтийской республике первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в конце февраля. Заболевшей оказалась жительница Шяуляя, которая вернулась из Вероны.
В конце декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане. Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
По данным ВОЗ, число зараженных превысило 110 тысяч человек в более чем ста странах, скончались около четырех тысяч, большинство выздоровели.
На этой неделе министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига похвалил меры республики в борьбе с распространением коронавируса. Он также предрек Европе быстрый рост числа заболевших.
Кроме того, глава Минздрава призывал людей практиковать самоизоляцию, чтобы избежать "худших сценариев".
По данным ВОЗ, число зараженных превысило 110 тысяч человек в более чем ста странах, скончались около четырех тысяч, большинство выздоровели.
На этой неделе министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига похвалил меры республики в борьбе с распространением коронавируса. Он также предрек Европе быстрый рост числа заболевших.
Кроме того, глава Минздрава призывал людей практиковать самоизоляцию, чтобы избежать "худших сценариев".