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В Литве коронавирус диагностировали еще у двух человек

© Sputnik / Илья Наймушин


Информация о новых заболевших появилась во вторник, однако никаких больше подробностей об их состоянии не сообщается. В Литве диагностировали еще два случая заражения новым коронавирусом, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу правительства.

О новых заболевших стало известно 10 марта. Всего в стране подтверждено три случая коронавируса.

Никаких больше подробностей не сообщается.

Литовские власти в среду планируют провести пресс-конференцию, чтобы предоставить СМИ и общественности больше информации.

В балтийской республике первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в конце февраля. Заболевшей оказалась жительница Шяуляя, которая вернулась из Вероны.
В конце декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане. Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.

По данным ВОЗ, число зараженных превысило 110 тысяч человек в более чем ста странах, скончались около четырех тысяч, большинство выздоровели.

На этой неделе министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига похвалил меры республики в борьбе с распространением коронавируса. Он также предрек Европе быстрый рост числа заболевших.

Кроме того, глава Минздрава призывал людей практиковать самоизоляцию, чтобы избежать "худших сценариев".
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lt.sputniknews.ru
Категории: в мире, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия
География: Литва
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добавлена сегодня, 11 марта, 09:17

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