Загрузка... В Литве коронавирус диагностировали еще у двух человек 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Илья Наймушин



Информация о новых заболевших появилась во вторник, однако никаких больше подробностей об их состоянии не сообщается. В Литве диагностировали еще два случая заражения новым коронавирусом, сообщает



О новых заболевших стало известно 10 марта. Всего в стране подтверждено три случая коронавируса.



Никаких больше подробностей не сообщается.



Литовские власти в среду планируют провести пресс-конференцию, чтобы предоставить СМИ и общественности больше информации.



В балтийской республике первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в конце февраля. Заболевшей оказалась жительница Шяуляя, которая вернулась из Вероны. Информация о новых заболевших появилась во вторник, однако никаких больше подробностей об их состоянии не сообщается. В Литве диагностировали еще два случая заражения новым коронавирусом, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу правительства.О новых заболевших стало известно 10 марта. Всего в стране подтверждено три случая коронавируса.Никаких больше подробностей не сообщается.Литовские власти в среду планируют провести пресс-конференцию, чтобы предоставить СМИ и общественности больше информации.В балтийской республике первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в конце февраля. Заболевшей оказалась жительница Шяуляя, которая вернулась из Вероны. В конце декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане. Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.



По данным ВОЗ, число зараженных превысило 110 тысяч человек в более чем ста странах, скончались около четырех тысяч, большинство выздоровели.



На этой неделе министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига похвалил меры республики в борьбе с распространением коронавируса. Он также предрек Европе быстрый рост числа заболевших.



Кроме того, глава Минздрава призывал людей практиковать самоизоляцию, чтобы избежать "худших сценариев". Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 118 раз Комментарии