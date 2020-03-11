Госдеп заявил, что США и НАТО не рассматривают вариант введения войск в Идлиб 🔊 Воспроизвести Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри © AP Photo/J. Scott Applewhite



Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри при этом отметил, что альянс рассматривает различные варианты помощи Турции, сообщает



Соединенные Штаты и НАТО не намерены направлять сухопутные войска в сирийскую провинцию Идлиб для поддержки Турции. Об этом заявил во вторник спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри во время телефонного брифинга.



"Забудьте о силах на земле. Силы на земле - это мера на самый крайний случай", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри при этом отметил, что альянс рассматривает различные варианты помощи Турции, сообщает ТАСС Соединенные Штаты и НАТО не намерены направлять сухопутные войска в сирийскую провинцию Идлиб для поддержки Турции. Об этом заявил во вторник спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри во время телефонного брифинга."Забудьте о силах на земле. Силы на земле - это мера на самый крайний случай", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Силы Турции и оппозиции вполне способны самостоятельно удержать свои позиции, - добавил американский дипломат. - Вопрос заключается в том, как складывается ситуация в воздухе, и мы этот вопрос изучаем".



Джеффри также отметил, что США изучают различные способы оказать поддержку Турции. "Но я хочу подчеркнуть, что в соответствии с классической линией администрации [президента США Дональда] Трампа мы смотрим, что могут сделать наши союзники по НАТО, - продолжил он. - Их 27, и они гораздо ближе к месту событий. Так что, вполне разумно ожидать каких-то действий от них в то время, как мы решаем, как помочь с нашей стороны".



В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Анкара запросила у альянса дополнительную помощь в связи с ситуацией в Сирии. Столтенберг в ответ обещал лишь продолжать оказывать поддержку, которую Турция уже получает, и напомнил Эрдогану о его ответственности за остановку миграционного потока в Европу, а также за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400.



Президент РФ Владимир Путин и Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекращаются вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М-4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом. ТАСС Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, конфликт, Турция, Сирия, Помпео — статья прочитана 154 раза Комментарии