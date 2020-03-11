Дочь и внука Назарбаева связали с необоснованным богатством в Лондоне. Оно арестовано 🔊 Воспроизвести Суперквартира Алиевых в этом доме в Челси может стоить больше 50 млн долларов



Шикарная недвижимость в Лондоне, арестованная в прошлом году как "необоснованное богатство", оказалась собственностью дочери и внука казахского лидера Нурсултана Назарбаева. Их обязали доказать законное происхождение более 100 млн долларов, на которые куплены два особняка и апартаменты в фешенебельных районах британской столицы.



Хорошо охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс-авеню, дом в престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси были арестованы по запросу британских правоохранительных органов весной прошлого года. Тогда власти сообщали, что недвижимость связана с политически заметной фигурой, но не называли ни адресов, ни имен. Шикарная недвижимость в Лондоне, арестованная в прошлом году как "необоснованное богатство", оказалась собственностью дочери и внука казахского лидера Нурсултана Назарбаева. Их обязали доказать законное происхождение более 100 млн долларов, на которые куплены два особняка и апартаменты в фешенебельных районах британской столицы.Хорошо охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс-авеню, дом в престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси были арестованы по запросу британских правоохранительных органов весной прошлого года. Тогда власти сообщали, что недвижимость связана с политически заметной фигурой, но не называли ни адресов, ни имен.



Ими оказались Дарига Назарбаева, спикер сената Казахстана и дочь Нурсултана Назарбаева, и ее старший сын Нурали Алиев с женой Аидой. Они оспаривают в суде арест своей недвижимости, купленной несколько лет назад более чем за 100 млн долларов. Ее текущая рыночная стоимость может быть намного выше.



Арест был одним из первых актов новой кампании, направленной на борьбу с отмыванием сомнительных капиталов через покупку домов в Британии. Инструмент этой борьбы - ордер, позволяющий конфисковать имущество, если владелец не докажет, что оно нажито честно.



Нурали Алиев просил суд засекретить адреса лондонских домов ради безопасности его детей. Судья отказала



Первый такой ордер был выписан еще в 2018 году жене госбанкира из Азербайджана, осужденного на родине за хищения. Она оспорила его, и лишь недавно суд поставил точку в дебютном деле. Он отклонил возражения Замиры Гаджиевой и таким образом снял последнее препятствие для того, чтобы закон заработал в полную силу, а антиотмывочная кампания вышла на новый уровень.



И вот до суда дошло второе дело.



Тень покойного отца



Недвижимость оформлена на три офшора, зарегистрированных на Нидерландских Антильских островах, в Панаме и на британской заморской территории Ангилья. По мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), дома были куплены на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева.



Некогда влиятельный, а ныне покойный бывший зять Назарбаева попал в опалу начале нулевых, покинул страну, был заочно осужден, арестован в Австрии и в итоге найден мертвым в тюремной камере в 2015 году.



К моменту покупки особняка с бассейном в 2014 году Нурали еще не было тридцати, но он уже успел поработать в казахских банках и компаниях на руководящих должностях. В конце 2014 года он перешел на госслужбу и на пару лет занял кресло заместителя столичного мэра.



Его отец в это время ждал суда в австрийской тюрьме по обвинению в убийстве двух банкиров. Он был разведен с Даригой в 2007 году и потому не может иметь отношения к лондонской недвижимости, купленной после 2008 года, утверждала на суде адвокат, представляющая собственников арестованного жилья.



Дарига Назарбаева с отцом на приеме у королевы Елизаветы II в Букингемском дворце в ноябре 2015 года



Она сказала, что дело притянуто за уши, и обвинила следователей в "абсурдно патриархальном представлении о мире": Назарбаева - самостоятельная женщина и способна заработать сама.



По словам адвокатов и семьи, они предоставили NCA все документы о том, как Назарбаева управляет своими деньгами и как организовано владение ее недвижимостью с прицелом на оптимизацию налогообложения.



"NCA отказалась изучать представленные документы, - сказала в суде адвокат Клэр Монтгомери. - Они настаивают на публичном судебном разбирательстве".



Внуки Назарбаева не первый раз за последние месяцы становятся героями судебной хроники в Лондоне.



Средний сын Дариги Айсултан Назарбаев в октябре прошлого года был осужден за то, что под воздействием наркотиков оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них. Он получил условный срок; его обязали продолжить лечение от наркозависимости и оштрафовали.



Сам Назарбаев в прошлом году отказался от поста президента, но остался главой Совета безопасности, лидером правящей партии и партии и пожизненным Елбасы - национальным лидером.



Что будет с домами



Дом семьи Алиевых на Бишопс-авеню в Лондоне



Новые предписания (Unexplained Wealth Orders) можно выписывать только с санкции Высокого суда и лишь двум категориям людей: политически заметным фигурам из-за пределов Европы и любым подозреваемым в тяжких преступлениях, без оглядки на гражданство.



Если Назарбаева, Алиев и их офшоры успешно оспорят ордер в суде, его отменят. В противном случае им придется выполнить предписание и доказать законное происхождение средств.



Если они не смогут этого сделать, правоохранительные органы еще раз пойдут в суд - на этот раз с ходатайством о конфискации и продаже имущества с молотка. Средства пойдут в британскую казну.



При любом исходе виновных не будет. Новый ордер - инструмент предварительного дознания, в гражданских делах о "необоснованном богатстве" никаких претензий владельцам недвижимости не предъявляется, их виновность или невиновность не является предметом спора.



Этот вопрос вообще не рассматривается, поскольку уголовное преследование требует значительно более серьезной доказательной базы и зачастую предполагает интерпретацию законов других стран, что не входит в компетенцию английского суда. Би-би-си узнала, что это за дома и кто в них живет, из открытых источников в результате совместного расследования с организациями Finance Uncovered и "Трансперенси Интернешнл". Во вторник судья Высокого суда Лондона разрешила придать эту информацию огласке, не приняв возражений собственников.Ими оказались Дарига Назарбаева, спикер сената Казахстана и дочь Нурсултана Назарбаева, и ее старший сын Нурали Алиев с женой Аидой. Они оспаривают в суде арест своей недвижимости, купленной несколько лет назад более чем за 100 млн долларов. Ее текущая рыночная стоимость может быть намного выше.Арест был одним из первых актов новой кампании, направленной на борьбу с отмыванием сомнительных капиталов через покупку домов в Британии. Инструмент этой борьбы - ордер, позволяющий конфисковать имущество, если владелец не докажет, что оно нажито честно.Первый такой ордер был выписан еще в 2018 году жене госбанкира из Азербайджана, осужденного на родине за хищения. Она оспорила его, и лишь недавно суд поставил точку в дебютном деле. Он отклонил возражения Замиры Гаджиевой и таким образом снял последнее препятствие для того, чтобы закон заработал в полную силу, а антиотмывочная кампания вышла на новый уровень.И вот до суда дошло второе дело.Недвижимость оформлена на три офшора, зарегистрированных на Нидерландских Антильских островах, в Панаме и на британской заморской территории Ангилья. По мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), дома были куплены на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева.Некогда влиятельный, а ныне покойный бывший зять Назарбаева попал в опалу начале нулевых, покинул страну, был заочно осужден, арестован в Австрии и в итоге найден мертвым в тюремной камере в 2015 году.К моменту покупки особняка с бассейном в 2014 году Нурали еще не было тридцати, но он уже успел поработать в казахских банках и компаниях на руководящих должностях. В конце 2014 года он перешел на госслужбу и на пару лет занял кресло заместителя столичного мэра.Его отец в это время ждал суда в австрийской тюрьме по обвинению в убийстве двух банкиров. Он был разведен с Даригой в 2007 году и потому не может иметь отношения к лондонской недвижимости, купленной после 2008 года, утверждала на суде адвокат, представляющая собственников арестованного жилья.Она сказала, что дело притянуто за уши, и обвинила следователей в "абсурдно патриархальном представлении о мире": Назарбаева - самостоятельная женщина и способна заработать сама.По словам адвокатов и семьи, они предоставили NCA все документы о том, как Назарбаева управляет своими деньгами и как организовано владение ее недвижимостью с прицелом на оптимизацию налогообложения."NCA отказалась изучать представленные документы, - сказала в суде адвокат Клэр Монтгомери. - Они настаивают на публичном судебном разбирательстве".Внуки Назарбаева не первый раз за последние месяцы становятся героями судебной хроники в Лондоне.Средний сын Дариги Айсултан Назарбаев в октябре прошлого года был осужден за то, что под воздействием наркотиков оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них. Он получил условный срок; его обязали продолжить лечение от наркозависимости и оштрафовали.Сам Назарбаев в прошлом году отказался от поста президента, но остался главой Совета безопасности, лидером правящей партии и партии и пожизненным Елбасы - национальным лидером.Новые предписания (Unexplained Wealth Orders) можно выписывать только с санкции Высокого суда и лишь двум категориям людей: политически заметным фигурам из-за пределов Европы и любым подозреваемым в тяжких преступлениях, без оглядки на гражданство.Если Назарбаева, Алиев и их офшоры успешно оспорят ордер в суде, его отменят. В противном случае им придется выполнить предписание и доказать законное происхождение средств.Если они не смогут этого сделать, правоохранительные органы еще раз пойдут в суд - на этот раз с ходатайством о конфискации и продаже имущества с молотка. Средства пойдут в британскую казну.При любом исходе виновных не будет. Новый ордер - инструмент предварительного дознания, в гражданских делах о "необоснованном богатстве" никаких претензий владельцам недвижимости не предъявляется, их виновность или невиновность не является предметом спора.Этот вопрос вообще не рассматривается, поскольку уголовное преследование требует значительно более серьезной доказательной базы и зачастую предполагает интерпретацию законов других стран, что не входит в компетенцию английского суда. bbc.com Категории: экономика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: НАЗАРБАЕВ, Лондон, полиция, внук — статья прочитана 108 раз Комментарии