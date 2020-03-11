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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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США радует интерес Беларуси к импорту газа, говорит заместитель М. Помпео
США рады интересу правительства Беларуси к импорту американского газа через Клайпедский терминал сжиженного природного газа, говорит заместитель госсекретаря США Филип Рикер.
"Мы рады, что Беларусь видит, что у неё есть выбор и другие энергетические возможности. Думаю, диверсификация энергии является важным стратегическим элементом", – сказал Ф. Рикер BNS в Вильнюсе.
По его словам, эти возможности были подчёркнуты и на встрече госсекретаря США Майка Помпео с президентом Беларуси Александром Лукашенко в начале февраля.
"Это частные сделки, энергетические предприятия очень заинтересованы в белорусским рынке – они надеются, что это может быть ценно. Так что это действительно возможность, которую подчеркнул и секретарь М. Помпео во время визита в Минск в прошлом месяце", – сказал он.
Заместитель госсекретаря по делам Европы и Евразии говорит, что подробности вероятных сделок должен представить Минск.
"Правительство США не та сторона, которая будет заниматься этими рынками. Существует свободный рынок. Есть большие возможности, и я думаю, что правительство Беларуси проявило свою заинтересованность в этом", – подчеркнул Ф. Рикер.
География: Белоруссия
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