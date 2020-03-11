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США радует интерес Беларуси к импорту газа, говорит заместитель М. Помпео

фото: lrp.lt


США рады интересу правительства Беларуси к импорту американского газа через Клайпедский терминал сжиженного природного газа, говорит заместитель госсекретаря США Филип Рикер.

"Мы рады, что Беларусь видит, что у неё есть выбор и другие энергетические возможности. Думаю, диверсификация энергии является важным стратегическим элементом", – сказал Ф. Рикер BNS в Вильнюсе.

По его словам, эти возможности были подчёркнуты и на встрече госсекретаря США Майка Помпео с президентом Беларуси Александром Лукашенко в начале февраля.

"Это частные сделки, энергетические предприятия очень заинтересованы в белорусским рынке – они надеются, что это может быть ценно. Так что это действительно возможность, которую подчеркнул и секретарь М. Помпео во время визита в Минск в прошлом месяце", – сказал он.

Заместитель госсекретаря по делам Европы и Евразии говорит, что подробности вероятных сделок должен представить Минск.

"Правительство США не та сторона, которая будет заниматься этими рынками. Существует свободный рынок. Есть большие возможности, и я думаю, что правительство Беларуси проявило свою заинтересованность в этом", – подчеркнул Ф. Рикер.
BNS
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: газ, Беларусь, США, закупки, оценка
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 11 марта, 10:00

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