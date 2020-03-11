США радует интерес Беларуси к импорту газа, говорит заместитель М. Помпео 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



США рады интересу правительства Беларуси к импорту американского газа через Клайпедский терминал сжиженного природного газа, говорит заместитель госсекретаря США Филип Рикер.



"Мы рады, что Беларусь видит, что у неё есть выбор и другие энергетические возможности. Думаю, диверсификация энергии является важным стратегическим элементом", – сказал Ф. Рикер BNS в Вильнюсе.



По его словам, эти возможности были подчёркнуты и на встрече госсекретаря США Майка Помпео с президентом Беларуси Александром Лукашенко в начале февраля.



"Это частные сделки, энергетические предприятия очень заинтересованы в белорусским рынке – они надеются, что это может быть ценно. Так что это действительно возможность, которую подчеркнул и секретарь М. Помпео во время визита в Минск в прошлом месяце", – сказал он.



Заместитель госсекретаря по делам Европы и Евразии говорит, что подробности вероятных сделок должен представить Минск.



"Правительство США не та сторона, которая будет заниматься этими рынками. Существует свободный рынок. Есть большие возможности, и я думаю, что правительство Беларуси проявило свою заинтересованность в этом", – подчеркнул Ф. Рикер. США рады интересу правительства Беларуси к импорту американского газа через Клайпедский терминал сжиженного природного газа, говорит заместитель госсекретаря США Филип Рикер."Мы рады, что Беларусь видит, что у неё есть выбор и другие энергетические возможности. Думаю, диверсификация энергии является важным стратегическим элементом", – сказал Ф. Рикер BNS в Вильнюсе.По его словам, эти возможности были подчёркнуты и на встрече госсекретаря США Майка Помпео с президентом Беларуси Александром Лукашенко в начале февраля."Это частные сделки, энергетические предприятия очень заинтересованы в белорусским рынке – они надеются, что это может быть ценно. Так что это действительно возможность, которую подчеркнул и секретарь М. Помпео во время визита в Минск в прошлом месяце", – сказал он.Заместитель госсекретаря по делам Европы и Евразии говорит, что подробности вероятных сделок должен представить Минск."Правительство США не та сторона, которая будет заниматься этими рынками. Существует свободный рынок. Есть большие возможности, и я думаю, что правительство Беларуси проявило свою заинтересованность в этом", – подчеркнул Ф. Рикер. BNS Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: газ, Беларусь, США, закупки, оценка География: Белоруссия — статья прочитана 179 раз Комментарии