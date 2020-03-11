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Авиарейсы отменяются



Из-за угрозы коронавируса Международные Авиалинии Украины (МАУ) отменили часть полётов в Литву.

Компания сообщила об этом в фейсбуке. Она сообщает от отмене части рейсов в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Австрию, Чехию и Данию.

"В связи с призывами правительств многих стран избегать публичных мероприятий и ограничить межгосударственные поездки спрос на авиапутешествия падает", – говорится в сообщении компании.

В связи со вспышками нового типа коронавируса в мире венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air с четверга останавливает рейсы из Вильнюса и израильские города Тель-Авив и Эйлат.

Рейсы остановлены до 23 марта включительно. Такие меры предприняты по причине объявленного в Израиле 14-дневного карантина, сообщила компания.

По сообщению Wizz Air, все пассажиры, которые приобрели билеты в этом направлении, информируются, им предлагается ближайшая возможная альтернативная дата. Пассажиры, заказавшие билеты через туристические агентства, включая агентства он-лайн, должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.

В понедельник израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что в связи с распространением коронавируса Израиль применяет двухнедельный карантин в отношении всех прибывающих в страну людей.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: авиасообщение, авиарейсы, направления
География: Литва
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добавлена сегодня, 11 марта, 12:30

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