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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Авиарейсы отменяются
Из-за угрозы коронавируса Международные Авиалинии Украины (МАУ) отменили часть полётов в Литву.
Компания сообщила об этом в фейсбуке. Она сообщает от отмене части рейсов в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Австрию, Чехию и Данию.
"В связи с призывами правительств многих стран избегать публичных мероприятий и ограничить межгосударственные поездки спрос на авиапутешествия падает", – говорится в сообщении компании.
В связи со вспышками нового типа коронавируса в мире венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air с четверга останавливает рейсы из Вильнюса и израильские города Тель-Авив и Эйлат.
Рейсы остановлены до 23 марта включительно. Такие меры предприняты по причине объявленного в Израиле 14-дневного карантина, сообщила компания.
По сообщению Wizz Air, все пассажиры, которые приобрели билеты в этом направлении, информируются, им предлагается ближайшая возможная альтернативная дата. Пассажиры, заказавшие билеты через туристические агентства, включая агентства он-лайн, должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.
В понедельник израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что в связи с распространением коронавируса Израиль применяет двухнедельный карантин в отношении всех прибывающих в страну людей.
инф."Обзор" BNS.LT
Ключевые слова: авиасообщение, авиарейсы, направления
География: Литва
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