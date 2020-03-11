Авиарейсы отменяются 🔊 Воспроизвести



Из-за угрозы коронавируса Международные Авиалинии Украины (МАУ) отменили часть полётов в Литву.



Компания сообщила об этом в фейсбуке. Она сообщает от отмене части рейсов в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Австрию, Чехию и Данию.



"В связи с призывами правительств многих стран избегать публичных мероприятий и ограничить межгосударственные поездки спрос на авиапутешествия падает", – говорится в сообщении компании.



В связи со вспышками нового типа коронавируса в мире венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air с четверга останавливает рейсы из Вильнюса и израильские города Тель-Авив и Эйлат.



Рейсы остановлены до 23 марта включительно. Такие меры предприняты по причине объявленного в Израиле 14-дневного карантина, сообщила компания.



По сообщению Wizz Air, все пассажиры, которые приобрели билеты в этом направлении, информируются, им предлагается ближайшая возможная альтернативная дата. Пассажиры, заказавшие билеты через туристические агентства, включая агентства он-лайн, должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.



В понедельник израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что в связи с распространением коронавируса Израиль применяет двухнедельный карантин в отношении всех прибывающих в страну людей. Из-за угрозы коронавируса Международные Авиалинии Украины (МАУ) отменили часть полётов в Литву.Компания сообщила об этом в фейсбуке. Она сообщает от отмене части рейсов в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Австрию, Чехию и Данию."В связи с призывами правительств многих стран избегать публичных мероприятий и ограничить межгосударственные поездки спрос на авиапутешествия падает", – говорится в сообщении компании.В связи со вспышками нового типа коронавируса в мире венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air с четверга останавливает рейсы из Вильнюса и израильские города Тель-Авив и Эйлат.Рейсы остановлены до 23 марта включительно. Такие меры предприняты по причине объявленного в Израиле 14-дневного карантина, сообщила компания.По сообщению Wizz Air, все пассажиры, которые приобрели билеты в этом направлении, информируются, им предлагается ближайшая возможная альтернативная дата. Пассажиры, заказавшие билеты через туристические агентства, включая агентства он-лайн, должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.В понедельник израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что в связи с распространением коронавируса Израиль применяет двухнедельный карантин в отношении всех прибывающих в страну людей. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, общество Ключевые слова: авиасообщение, авиарейсы, направления География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии