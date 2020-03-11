СМИ: УЕФА рассматривает вопрос приостановки еврокубков из-за коронавируса 🔊 Воспроизвести © EPA-EFE/CIRO FUSCO



Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант приостановки проведения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса. Об этом сообщает



"По сообщениям испанского радио Catalunya Radio, руководство УЕФА рассматривает возможность приостановить турнир со стадии 1/4 финала", - говорится в сообщении.



На данный момент в Лиге чемпионов и Лиге Европы проходит стадия 1/8 финала. Четвертьфинальные игры в Лиге чемпионов запланированы на 7 и 8 апреля, ответные встречи - на 14 и 15 апреля. Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы должны пройти 9 апреля, ответные - 16 апреля. Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант приостановки проведения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на английскую газету The Sun и испанское радио Catalunya Radio."По сообщениям испанского радио Catalunya Radio, руководство УЕФА рассматривает возможность приостановить турнир со стадии 1/4 финала", - говорится в сообщении.На данный момент в Лиге чемпионов и Лиге Европы проходит стадия 1/8 финала. Четвертьфинальные игры в Лиге чемпионов запланированы на 7 и 8 апреля, ответные встречи - на 14 и 15 апреля. Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы должны пройти 9 апреля, ответные - 16 апреля. Уже принято решение о том, что ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ (Франция) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Барселона" (Испания) - Наполи (Италия) и "Валенсия" (Испания) - "Аталанта" (Италия) пройдут при пустых трибунах. В Лиге Европы в таком же формате пройдут первые матчи 1/8 финала "Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания), "Олимпиакос" (Греция) - "Вулверхэмптон" (Англия) и "Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия).



Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.







В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.



* * *



УЕФА пока не планирует переносить чемпионат Европы по футболу, заявили РБК в пресс-службе организации.



Ранее итальянский портал Tuttosport сообщил, что почти все футбольные федерации попросили УЕФА отложить Евро-2020. Предполагается, что такая мера позволит с минимальными потерями завершить национальные чемпионаты в странах, где проводить матчи запретили из-за коронавируса.



"Сейчас нет необходимости менять что-то в имеющемся расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем", — отметили представители УЕФА.



Турнир стартует 12 июня в Риме, как и планировалось.



Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, где состоятся четыре матча турнира.



Из-за угрозы распространения коронавируса в Италии запретили любые спортивные соревнования, в том числе матчи чемпионата страны по футболу, а в Испании и Португалии встречи национальных чемпионатов проведут без зрителей. ТАСС Категории: спорт, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: футбол, Китай, УЕФА, вирус, пандемия, еврокубки — статья прочитана 108 раз Комментарии