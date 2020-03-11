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Правительство Литвы обсудило меры по снижению загрязнения от транспорта



В связи с тем, что Литва намерена в течение предстоящих десяти лет снизить загрязнения от транспорта и одновременно воздействие этого сектора на климат, правительству страны во вторник представлены меры, направленные на достижение этой цели, которые потребуют финансирования в размере около полутора млрд евро.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас ознакомил кабмин с проектом изменения к Закону об альтернативном горючем. Он создаст предпосылки того, что в 2030 году 15% потребляемой в транспортном секторе энергии будет из обновляющихся энергоисточников (ОЭИ).

"Предлагаются три основные меры: электромобильность, природный газ с обязательством использовать биометан – как для грузового, так и для общественного транспорта, и третье направление – обязательство по добавлению биогорючего в бензин и дизельное топливо, то есть в минеральное горючее", – сказал на заседании кабмина Ж Вайчюнас.
Как утверждает Министерство энергетики, намечающиеся меры поощрения электротранспорта будут действовать до тех пор, пока электромобили не будут составлять по меньшей мере 10% парка легковых автомобилей. Будет осуществляться развитие инфраструктуры зарядки электромобилей – пункты зарядки не реже, чем каждые 50 км.

Изменения ждут и сектор общественного транспорта – с 2026 года 100% вновь приобретаемых транспортных средств будут экологичными. С 2029 года в общественном транспорте должно будет использоваться только альтернативное горючее.

Намечается, что в 2030 году биометан будет составлять по меньшей мере 5% потребляемой транспортом энергии. Также намечается увеличивать обязательства по добавлению биогорючего в ископаемое горючее.

"В общей сложности 1,5 млрд евро – такая помощь нужна. Средства помощи разнообразные: и помощь Евросоюза, и возможное использование Программы изменения климата, и фонд модернизации и другие финансовые ресурсы", – сказал Ж. Вайчюнас на заседании кабмина.

Принятие законопроекта планируется на весенней сессии сейма.
BNS
Категории: экономика, общество
Ключевые слова: климат, загрязнение, автомобили, продажи, коровы
География: Литва
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добавлена сегодня, 11 марта, 10:30

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