Правительство Литвы обсудило меры по снижению загрязнения от транспорта 🔊 Воспроизвести



В связи с тем, что Литва намерена в течение предстоящих десяти лет снизить загрязнения от транспорта и одновременно воздействие этого сектора на климат, правительству страны во вторник представлены меры, направленные на достижение этой цели, которые потребуют финансирования в размере около полутора млрд евро.



Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас ознакомил кабмин с проектом изменения к Закону об альтернативном горючем. Он создаст предпосылки того, что в 2030 году 15% потребляемой в транспортном секторе энергии будет из обновляющихся энергоисточников (ОЭИ).



"Предлагаются три основные меры: электромобильность, природный газ с обязательством использовать биометан – как для грузового, так и для общественного транспорта, и третье направление – обязательство по добавлению биогорючего в бензин и дизельное топливо, то есть в минеральное горючее", – сказал на заседании кабмина Ж Вайчюнас. В связи с тем, что Литва намерена в течение предстоящих десяти лет снизить загрязнения от транспорта и одновременно воздействие этого сектора на климат, правительству страны во вторник представлены меры, направленные на достижение этой цели, которые потребуют финансирования в размере около полутора млрд евро.Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас ознакомил кабмин с проектом изменения к Закону об альтернативном горючем. Он создаст предпосылки того, что в 2030 году 15% потребляемой в транспортном секторе энергии будет из обновляющихся энергоисточников (ОЭИ)."Предлагаются три основные меры: электромобильность, природный газ с обязательством использовать биометан – как для грузового, так и для общественного транспорта, и третье направление – обязательство по добавлению биогорючего в бензин и дизельное топливо, то есть в минеральное горючее", – сказал на заседании кабмина Ж Вайчюнас. Как утверждает Министерство энергетики, намечающиеся меры поощрения электротранспорта будут действовать до тех пор, пока электромобили не будут составлять по меньшей мере 10% парка легковых автомобилей. Будет осуществляться развитие инфраструктуры зарядки электромобилей – пункты зарядки не реже, чем каждые 50 км.



Изменения ждут и сектор общественного транспорта – с 2026 года 100% вновь приобретаемых транспортных средств будут экологичными. С 2029 года в общественном транспорте должно будет использоваться только альтернативное горючее.



Намечается, что в 2030 году биометан будет составлять по меньшей мере 5% потребляемой транспортом энергии. Также намечается увеличивать обязательства по добавлению биогорючего в ископаемое горючее.



"В общей сложности 1,5 млрд евро – такая помощь нужна. Средства помощи разнообразные: и помощь Евросоюза, и возможное использование Программы изменения климата, и фонд модернизации и другие финансовые ресурсы", – сказал Ж. Вайчюнас на заседании кабмина.



Принятие законопроекта планируется на весенней сессии сейма. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: климат, загрязнение, автомобили, продажи, коровы География: Литва — статья прочитана 176 раз Комментарии