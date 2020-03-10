Загрузка... Литва готова сотрудничать в рамках международного расследования о тюрьме ЦРУ 🔊 Воспроизвести



Литва готова сотрудничать в рамках расследования Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о вероятных нарушениях прав человека в секретных тюрьмах Центрального разведывательного управления (ЦРУ), утверждают Министерство юстиции и Генпрокуратуры Литвы.



Как информировала BNS представитель министра юстиции Рита Грумадайте, пока из МУС не поступало никаких просьб.



"Минюст пока не получал из МУС никаких просьб. Если такой вопрос возникнет, министерство будет сотрудничать с Генпрокуратурой Литвы", – сказала представитель министра.



Между тем Генпрокуратура утверждает, что сотрудничество предусмотрено и в Римском статуте МУС, который литовский парламент ратифицировал в первый день апреля 2003 года.



"Римский статут действует в Литве, и Литва обязалась сотрудничать с МУС, поэтому если соответствующее обращение суда будет получено, то сотрудничестве будет осуществляться в порядке, установленном Римским статутом и законодательством Литвы", – сказала BNS представитель прокуратуры Эляна Мартинонене. Литва готова сотрудничать в рамках расследования Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о вероятных нарушениях прав человека в секретных тюрьмах Центрального разведывательного управления (ЦРУ), утверждают Министерство юстиции и Генпрокуратуры Литвы.Как информировала BNS представитель министра юстиции Рита Грумадайте, пока из МУС не поступало никаких просьб."Минюст пока не получал из МУС никаких просьб. Если такой вопрос возникнет, министерство будет сотрудничать с Генпрокуратурой Литвы", – сказала представитель министра.Между тем Генпрокуратура утверждает, что сотрудничество предусмотрено и в Римском статуте МУС, который литовский парламент ратифицировал в первый день апреля 2003 года."Римский статут действует в Литве, и Литва обязалась сотрудничать с МУС, поэтому если соответствующее обращение суда будет получено, то сотрудничестве будет осуществляться в порядке, установленном Римским статутом и законодательством Литвы", – сказала BNS представитель прокуратуры Эляна Мартинонене. МУС на прошлой неделе принял решение изучить военные преступления в Афганистане, включая возможные нарушения, допущенные военными США, включая и преступления в местах лишения свободы ЦРУ.



Европейский суд поп правам человека (ЕСПЧ) в мае 2018 году объявил, что в Литве в 2005-2006 годах действовала тюрьма ЦРУ для подозреваемых в терроризме, и обязал Литву выплатить компенсацию в размере 130 тыс. евро родившемуся в Саудовской Аравии палестинцу Абу Зубейде.



В ЕСПЧ сейчас рассматривается и второе дело, в котором жалобу на Литве за незаконное содержание в тайной американской тюрьме в Литве гражданин Саудовской Аравии Мустафа аль-Хавсави.



Генпрокуратура до сих пор проводит досудебное расследование о действовавшей в Литве секретной тюрьме ЦРУ.



"На сегодняшний день подозрения никому не предъявлены", – сказала BNS представитель прокуратуры Рита Стундене.



С ноября 2018 года проводится расследование о запрещённом международным правом обращении с людьми, за что грозит лишение свободы на срок от 5 до 20 лет или пожизненно.



"Статья, на основании которой сейчас ведётся расследование, не имеет срока давности", – сказала представитель прокуратуры. Загрузка... BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Литва, ЦРУ, тюрьма, ЕСПЧ, расследование География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии