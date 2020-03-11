В Литве на контроль коронавируса выделено 1, 2 млн евро из госрезерва

В Литве на превенцию коронавируса из государственного резерва правительство выделило 1,24 млн евро.
Эти средства выделяются Министерству здравоохранения на приобретение средств личной защиты – респираторов (80 тыс. единиц), дезинфектантов для рук (100 тыс. литров).
Чтобы обуздать угрозу коронавируса правительство 26 февраля объявило в страну экстремальную ситуацию. В тот же день из резерва правительства было выделено 150 тыс. евро на приобретение дополнительных средств защиты.
В Литве пока установлен один случай заражения коронавирусом. По данным на вторую половину дня вторника, новых случаев заражения не выявлено, сообщил кабмин. Сейчас в стране под наблюдением находится более 5,5 тыс. человек, которые вернулись с территорий, в наибольшей степени затронутых вирусом за рубежом.
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Вспышку коронавируса в Европе и особенно в Италии в наибольшей степени ощутил на себе литовский сектор туризма – его доходы упали на 20-30%, говорит министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, временно исполняющий обязанности министра экономики и инноваций. По его словам, о налоговых или иных льготах для бизнеса речь пока не идёт, однако для этого договорено сформировать две рабочие группы.
"Будут ли это налоговые льготы или что-то другое, о чем сегодня мы точно не можем говорить, что это будет решено в том или ином направлении, мы договорились обсудить это в будущем, и в этой связи будет две рабочие группы. Одна – в Министерстве экономики и инноваций, другая – с участием представителей бизнеса для того, чтобы услышать их ожидания и соответствовать им по мере возможностей государства", – сказал журналистам Ж. Вайчюнас во вторник после встречи с представителями бизнеса.
По его словам, рассматриваются разные возможности помощи бизнесу, однако конкретные меры не обсуждались.
Президент Литовской конфедерации предпринимательства Валдас Суткус говорит, что до этой поры в контексте коронавируса всё внимание будет уделяться здоровью, однако теперь пришло время говорить о влиянии на экономику.
"Наиболее затронутыми в Литве секторами являются туризм, гостиницы, а также транспорт. Речь идёт о снижении заказов на 20-30% в секторе въездного и выездного туризма, а некоторые предприятия перевозчиков уже потеряли 90% заказов", – сказал В. Суткус.
"Скажем, в Северной Италии, где промышленный регион, у литовских перевозчиков были договоры и теперь их не осталось, потому что Северная Италия закрывается и 90% заказов пропало", – сказал он.
Глава Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене тоже говорит, что туристический сектор оказался самым уязвимым для вспышки коронавируса. По её словам, у предприятий падают обороты, они вынуждены сокращать расходы – отправлять работников в отпуск, а в некоторых случаях их увольнять.
Между тем вице-президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс говорит, что в Литве есть несколько крупных производственных предприятий, затронутых в связи со вспышкой коронавируса. По его словам, трудно предугадать, что будет через 2-3 месяца.
"Часть тех изделий, которые литовцы поставляют в Германии, Швеции, Норвегии, Дании, она тоже производится в Азии. Если эта цепь расстроится, то эти заводы просто встанут и им не понадобятся эти самые комплектующие", – сказал В. Янулявичюс.
В Литве пока зафиксирован всего один случай коронавируса.
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МИД Литвы во вторник рекомендовал из-за коронавируса отказаться от поездок в Испанию, Францию и Германию.
"МИД обновил рекомендации относительно поездок в Испанию, Францию и Германию: в связи со стремительным распространением коронавируса рекомендуем отказаться от поездок в эти страны, если они не являются необходимыми", – говорится в рекомендации.
МИД также напоминает, что Италия во вторник из-за вспышки коронавируса объявила зоной карантина всю территорию страны.
"На всей территории страны с 10 марта и до 3 апреля вводятся специальные меры, включая предписание находиться дома, за исключением неотложных причин, таких, как работы, проблемы со здоровьем или возвращение на постоянное место жительства", –сообщает министерство.
"Запрещены въезд и выезд с территории без обоснованной неотложной причины, однако граждане зарубежных стран могут уехать домой из зоны карантина", – говорится в рекомендации.
МИД также напоминает, что во избежание распространения коронавируса власти Израиля объявили, что все без исключения зарубежные граждане, прибывающие в Израиль из любой страны мира, смогут въехать в страну только в том случае, если смогут доказать, что у них будет возможность провести в домашнем карантине 14 дней.
Возможности изолироваться в гостиницах у иностранцев нет, отмечает министерство.
Вспышку коронавируса в Европе и особенно в Италии в наибольшей степени ощутил на себе литовский сектор туризма – его доходы упали на 20-30%, говорит министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, временно исполняющий обязанности министра экономики и инноваций. По его словам, о налоговых или иных льготах для бизнеса речь пока не идёт, однако для этого договорено сформировать две рабочие группы.
"Будут ли это налоговые льготы или что-то другое, о чем сегодня мы точно не можем говорить, что это будет решено в том или ином направлении, мы договорились обсудить это в будущем, и в этой связи будет две рабочие группы. Одна – в Министерстве экономики и инноваций, другая – с участием представителей бизнеса для того, чтобы услышать их ожидания и соответствовать им по мере возможностей государства", – сказал журналистам Ж. Вайчюнас во вторник после встречи с представителями бизнеса.
По его словам, рассматриваются разные возможности помощи бизнесу, однако конкретные меры не обсуждались.
Президент Литовской конфедерации предпринимательства Валдас Суткус говорит, что до этой поры в контексте коронавируса всё внимание будет уделяться здоровью, однако теперь пришло время говорить о влиянии на экономику.
"Наиболее затронутыми в Литве секторами являются туризм, гостиницы, а также транспорт. Речь идёт о снижении заказов на 20-30% в секторе въездного и выездного туризма, а некоторые предприятия перевозчиков уже потеряли 90% заказов", – сказал В. Суткус.
"Скажем, в Северной Италии, где промышленный регион, у литовских перевозчиков были договоры и теперь их не осталось, потому что Северная Италия закрывается и 90% заказов пропало", – сказал он.
Глава Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене тоже говорит, что туристический сектор оказался самым уязвимым для вспышки коронавируса. По её словам, у предприятий падают обороты, они вынуждены сокращать расходы – отправлять работников в отпуск, а в некоторых случаях их увольнять.
Между тем вице-президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс говорит, что в Литве есть несколько крупных производственных предприятий, затронутых в связи со вспышкой коронавируса. По его словам, трудно предугадать, что будет через 2-3 месяца.
"Часть тех изделий, которые литовцы поставляют в Германии, Швеции, Норвегии, Дании, она тоже производится в Азии. Если эта цепь расстроится, то эти заводы просто встанут и им не понадобятся эти самые комплектующие", – сказал В. Янулявичюс.
В Литве пока зафиксирован всего один случай коронавируса.
* * *
МИД Литвы во вторник рекомендовал из-за коронавируса отказаться от поездок в Испанию, Францию и Германию.
"МИД обновил рекомендации относительно поездок в Испанию, Францию и Германию: в связи со стремительным распространением коронавируса рекомендуем отказаться от поездок в эти страны, если они не являются необходимыми", – говорится в рекомендации.
МИД также напоминает, что Италия во вторник из-за вспышки коронавируса объявила зоной карантина всю территорию страны.
"На всей территории страны с 10 марта и до 3 апреля вводятся специальные меры, включая предписание находиться дома, за исключением неотложных причин, таких, как работы, проблемы со здоровьем или возвращение на постоянное место жительства", –сообщает министерство.
"Запрещены въезд и выезд с территории без обоснованной неотложной причины, однако граждане зарубежных стран могут уехать домой из зоны карантина", – говорится в рекомендации.
МИД также напоминает, что во избежание распространения коронавируса власти Израиля объявили, что все без исключения зарубежные граждане, прибывающие в Израиль из любой страны мира, смогут въехать в страну только в том случае, если смогут доказать, что у них будет возможность провести в домашнем карантине 14 дней.
Возможности изолироваться в гостиницах у иностранцев нет, отмечает министерство.