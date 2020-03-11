В Литве на контроль коронавируса выделено 1, 2 млн евро из госрезерва 🔊 Воспроизвести



В Литве на превенцию коронавируса из государственного резерва правительство выделило 1,24 млн евро.



Эти средства выделяются Министерству здравоохранения на приобретение средств личной защиты – респираторов (80 тыс. единиц), дезинфектантов для рук (100 тыс. литров).



Чтобы обуздать угрозу коронавируса правительство 26 февраля объявило в страну экстремальную ситуацию. В тот же день из резерва правительства было выделено 150 тыс. евро на приобретение дополнительных средств защиты.



В Литве пока установлен один случай заражения коронавирусом. По данным на вторую половину дня вторника, новых случаев заражения не выявлено, сообщил кабмин. Сейчас в стране под наблюдением находится более 5,5 тыс. человек, которые вернулись с территорий, в наибольшей степени затронутых вирусом за рубежом. В Литве на превенцию коронавируса из государственного резерва правительство выделило 1,24 млн евро.Эти средства выделяются Министерству здравоохранения на приобретение средств личной защиты – респираторов (80 тыс. единиц), дезинфектантов для рук (100 тыс. литров).Чтобы обуздать угрозу коронавируса правительство 26 февраля объявило в страну экстремальную ситуацию. В тот же день из резерва правительства было выделено 150 тыс. евро на приобретение дополнительных средств защиты.В Литве пока установлен один случай заражения коронавирусом. По данным на вторую половину дня вторника, новых случаев заражения не выявлено, сообщил кабмин. Сейчас в стране под наблюдением находится более 5,5 тыс. человек, которые вернулись с территорий, в наибольшей степени затронутых вирусом за рубежом. * * *



Вспышку коронавируса в Европе и особенно в Италии в наибольшей степени ощутил на себе литовский сектор туризма – его доходы упали на 20-30%, говорит министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, временно исполняющий обязанности министра экономики и инноваций. По его словам, о налоговых или иных льготах для бизнеса речь пока не идёт, однако для этого договорено сформировать две рабочие группы.



"Будут ли это налоговые льготы или что-то другое, о чем сегодня мы точно не можем говорить, что это будет решено в том или ином направлении, мы договорились обсудить это в будущем, и в этой связи будет две рабочие группы. Одна – в Министерстве экономики и инноваций, другая – с участием представителей бизнеса для того, чтобы услышать их ожидания и соответствовать им по мере возможностей государства", – сказал журналистам Ж. Вайчюнас во вторник после встречи с представителями бизнеса.



По его словам, рассматриваются разные возможности помощи бизнесу, однако конкретные меры не обсуждались.



Президент Литовской конфедерации предпринимательства Валдас Суткус говорит, что до этой поры в контексте коронавируса всё внимание будет уделяться здоровью, однако теперь пришло время говорить о влиянии на экономику.



"Наиболее затронутыми в Литве секторами являются туризм, гостиницы, а также транспорт. Речь идёт о снижении заказов на 20-30% в секторе въездного и выездного туризма, а некоторые предприятия перевозчиков уже потеряли 90% заказов", – сказал В. Суткус.



"Скажем, в Северной Италии, где промышленный регион, у литовских перевозчиков были договоры и теперь их не осталось, потому что Северная Италия закрывается и 90% заказов пропало", – сказал он.



Глава Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене тоже говорит, что туристический сектор оказался самым уязвимым для вспышки коронавируса. По её словам, у предприятий падают обороты, они вынуждены сокращать расходы – отправлять работников в отпуск, а в некоторых случаях их увольнять.



Между тем вице-президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс говорит, что в Литве есть несколько крупных производственных предприятий, затронутых в связи со вспышкой коронавируса. По его словам, трудно предугадать, что будет через 2-3 месяца.



"Часть тех изделий, которые литовцы поставляют в Германии, Швеции, Норвегии, Дании, она тоже производится в Азии. Если эта цепь расстроится, то эти заводы просто встанут и им не понадобятся эти самые комплектующие", – сказал В. Янулявичюс.



В Литве пока зафиксирован всего один случай коронавируса.



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МИД Литвы во вторник рекомендовал из-за коронавируса отказаться от поездок в Испанию, Францию и Германию.



"МИД обновил рекомендации относительно поездок в Испанию, Францию и Германию: в связи со стремительным распространением коронавируса рекомендуем отказаться от поездок в эти страны, если они не являются необходимыми", – говорится в рекомендации.



МИД также напоминает, что Италия во вторник из-за вспышки коронавируса объявила зоной карантина всю территорию страны.



"На всей территории страны с 10 марта и до 3 апреля вводятся специальные меры, включая предписание находиться дома, за исключением неотложных причин, таких, как работы, проблемы со здоровьем или возвращение на постоянное место жительства", –сообщает министерство.



"Запрещены въезд и выезд с территории без обоснованной неотложной причины, однако граждане зарубежных стран могут уехать домой из зоны карантина", – говорится в рекомендации.



МИД также напоминает, что во избежание распространения коронавируса власти Израиля объявили, что все без исключения зарубежные граждане, прибывающие в Израиль из любой страны мира, смогут въехать в страну только в том случае, если смогут доказать, что у них будет возможность провести в домашнем карантине 14 дней.



Возможности изолироваться в гостиницах у иностранцев нет, отмечает министерство. Категории: экономика, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 128 раз Комментарии