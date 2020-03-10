Из-за угрозы коронавируса Польша вводит на границе с Литвой санитарный контроль 🔊 Воспроизвести



Из-за угрозы коронавируса Польша со вторника вводит на границе с Литвой санитарный контроль.



Как информировало посольство Польши в Литве, пассажиров автобусов просят представить анкеты с контактной информацией.



"Мы просим всех пассажиров, ради их же здоровья, честно заполнять анкеты, а перевозчиков и операторов – по возможности – предоставлять пассажирам анкеты для заполнения заранее, чтобы контроль на границе проходил быстро и слаженно", – говорится в сообщении посольства.



Портал tv3.lt сообщил, что на границе с Литвой может выборочно производиться измерение температуры людей.



"Есть информация, что у кого-то выборочно и температуру замерят, и маршрут спросят, проверят автомобили, но отчасти это делается и сейчас. Всеобщий контроль не вводится, они должны проводить проверки выборочно", – сказал BNS во вторник представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис. Из-за угрозы коронавируса Польша со вторника вводит на границе с Литвой санитарный контроль.Как информировало посольство Польши в Литве, пассажиров автобусов просят представить анкеты с контактной информацией."Мы просим всех пассажиров, ради их же здоровья, честно заполнять анкеты, а перевозчиков и операторов – по возможности – предоставлять пассажирам анкеты для заполнения заранее, чтобы контроль на границе проходил быстро и слаженно", – говорится в сообщении посольства.Портал tv3.lt сообщил, что на границе с Литвой может выборочно производиться измерение температуры людей."Есть информация, что у кого-то выборочно и температуру замерят, и маршрут спросят, проверят автомобили, но отчасти это делается и сейчас. Всеобщий контроль не вводится, они должны проводить проверки выборочно", – сказал BNS во вторник представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис. Похожие меры применяют и литовские пограничники, но у них нет приборов для измерения температуры.



Г. Мишутис не располагает данными о том, что из-за этих мер на границе могут образоваться очереди.



Литовские пограничники с конца февраля тоже выборочно останавливают автомобили на границе с Польшей и Латвией и предоставляют информацию, спрашивают, куда люди едут, раздают информационные флаеры.



В Польше выявлено 17 случаев коронавируса. В Литве пока только один - им заразилась вернувшаяся из Италии жительница Шяуляй.



Во всем мире число заражённых коронавирусом превышает 115 тыс. человек, более 4 тыс. человек умерло, 64 тыс. выздоровели. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, Китай, вирус, пандемия География: Польша — статья прочитана 114 раз Комментарии