Из-за угрозы коронавируса Польша вводит на границе с Литвой санитарный контроль

Из-за угрозы коронавируса Польша со вторника вводит на границе с Литвой санитарный контроль.
Как информировало посольство Польши в Литве, пассажиров автобусов просят представить анкеты с контактной информацией.
"Мы просим всех пассажиров, ради их же здоровья, честно заполнять анкеты, а перевозчиков и операторов – по возможности – предоставлять пассажирам анкеты для заполнения заранее, чтобы контроль на границе проходил быстро и слаженно", – говорится в сообщении посольства.
Портал tv3.lt сообщил, что на границе с Литвой может выборочно производиться измерение температуры людей.
"Есть информация, что у кого-то выборочно и температуру замерят, и маршрут спросят, проверят автомобили, но отчасти это делается и сейчас. Всеобщий контроль не вводится, они должны проводить проверки выборочно", – сказал BNS во вторник представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.
Похожие меры применяют и литовские пограничники, но у них нет приборов для измерения температуры.
Г. Мишутис не располагает данными о том, что из-за этих мер на границе могут образоваться очереди.
Литовские пограничники с конца февраля тоже выборочно останавливают автомобили на границе с Польшей и Латвией и предоставляют информацию, спрашивают, куда люди едут, раздают информационные флаеры.
В Польше выявлено 17 случаев коронавируса. В Литве пока только один - им заразилась вернувшаяся из Италии жительница Шяуляй.
Во всем мире число заражённых коронавирусом превышает 115 тыс. человек, более 4 тыс. человек умерло, 64 тыс. выздоровели.
Г. Мишутис не располагает данными о том, что из-за этих мер на границе могут образоваться очереди.
Литовские пограничники с конца февраля тоже выборочно останавливают автомобили на границе с Польшей и Латвией и предоставляют информацию, спрашивают, куда люди едут, раздают информационные флаеры.
В Польше выявлено 17 случаев коронавируса. В Литве пока только один - им заразилась вернувшаяся из Италии жительница Шяуляй.
Во всем мире число заражённых коронавирусом превышает 115 тыс. человек, более 4 тыс. человек умерло, 64 тыс. выздоровели.