На набережной – новый этап работы 🔊 Воспроизвести







В Вильнюсе продолжаются работы по обновлению набережной реки Нярис: после ремонта нижней части набережной, сделанного несколько лет назад, теперь дело дошло до благоустройства склонов и террас верхней части набережной, а также до приведения в порядок общественных пространств, находящихся рядом с рекой.



На этой неделе специалисты, например, приступили к работам на участке набережной от Мемориального комплекса в Тускуленском парке до моста в Жирмунай. У находящихся здесь пешеходной дорожки и велодорожки со временем будут установлены светильники и проложена пешеходная дорожка шириной 2,25 м. Вдоль тропы предусмотрены скамейки, мусорные урны и минимальная детская игровая площадка.



Существующая там тротуарная плитка будет использована для велосипедной дорожки, но предусматривается новая разметка. На этой неделе специалисты, например, приступили к работам на участке набережной от Мемориального комплекса в Тускуленском парке до моста в Жирмунай. У находящихся здесь пешеходной дорожки и велодорожки со временем будут установлены светильники и проложена пешеходная дорожка шириной 2,25 м. Вдоль тропы предусмотрены скамейки, мусорные урны и минимальная детская игровая площадка.Существующая там тротуарная плитка будет использована для велосипедной дорожки, но предусматривается новая разметка. Ширина велосипедной дорожки - 3 м.



Также будет приведён в порядок существующий там полукилометровый отрезок грунтовой тропинки, идущей вдоль реки.



Оставшиеся 60 метров до Жирмунайского моста со временем превратятся в новую велосипедную дорожку с красным асфальтовым покрытием шириной 2,5 метра.



Ширина пешеходной дорожки - 2,10 м. Полоса зелёных насаждений шириной 1,40 м разделит пешеходную и велосипедную дорожки.



Во время работ по благоустройству набережной на всём участке между мемориальным комплексом парка Тускуленай и Жирмунайским мостом планируется убрать 16 деревьев, находящихся в плохом состоянии, а ещё от 12 придётся отказаться из-за строительства инфраструктуры.



«Мы решаемся на удаление деревьев только тогда, когда это неизбежно из-за оборудования новой инфраструктуры. Например, при проектировании съездов, в том числе и для людей с ограниченными возможностями и семей с детскими колясками, или при укладке новых лестниц и террас.



Однако, там, где это возможно, мы адаптировали наши проектные решения так, чтобы сохранить как можно больше существующих деревьев. Скажем, конфигурация велосипедной дорожки шириной 2,5 м была изменена, чтобы обойти существующие здесь деревья.



Кроме того, существующее состояние деревьев было оценено ответственно, были устранены деревья, находящиеся в аварийном состоянии, мёртвые или нездоровые, не прижившиеся, или те, чьи корни вросли в бетонную набережную», - говорит архитектор, руководитель проекта реконструкции набережной реки Нярис Лолита Вилейкене.



Фото: www.vilnius.lt Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Нярис, река, набережная — статья прочитана 181 раз Комментарии