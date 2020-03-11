Эпоха в развитии органической химии 🔊 Воспроизвести К 160-летию со дня рождения А.Е.Фаворского



Творчество Алексея Евграфовича Фаворского — целая эпоха в развитии органической химии. Это давно признанный органик-классик, учёный энциклопедист, новатор в науке и её практических приложениях. Он является учителем нескольких поколений химиков-органиков и основателем крупнейшей научной школы органической химии в России.



А. Е. Фаворский является одним из создателей химии ненасыщенных органических соединений и широко известен своими классическими исследованиями в области изомеризации и полимеризации этих соединений. Он пока¬зал, что ненасыщенные органические соединения способны под действием внешних сил претерпевать внутримолекулярные пере¬группировки и приобретать, при сохранении своего состава, новые свойства (изомеризация). А. Е. Фаворский является одним из создателей химии ненасыщенных органических соединений и широко известен своими классическими исследованиями в области изомеризации и полимеризации этих соединений. Он пока¬зал, что ненасыщенные органические соединения способны под действием внешних сил претерпевать внутримолекулярные пере¬группировки и приобретать, при сохранении своего состава, новые свойства (изомеризация).



Алексей Евграфович Фаворский родился 4 марта 1860 года в селе Павлове Нижегородской губернии, в семье местного священника Евграфа Андреевича Фаворского, был девятым, предпоследним ребенком. Начальное образование получил у монахинь Павловского Троицкого собора, так как школ в то время не было даже в таком большом селе, как Павлово, где имелось несколько церквей и собор. С детства обладал хорошим музыкальным слухом и приятным голосом.



Затем он учился в гимназии в Нижнем-Новгороде, где прошёл семь классов; восьмой класс Алексей закончил в Вологодской гимназии с золотой медалью (в Вологде в то время проживал его старший брат Андрей).



С детских лет А. Е. Фаворский любил русскую природу — степи, леса и реки, был одним из первых русских лыжников; увлекался рыбной ловлей и охотой с ружьём. Охоту А. Е. Фаворский оставил лишь в 75-летнем возрасте. По его рассказам и воспоминаниям друзей, А. Е. Фаворский был искусным птицеловом и охотником. В детстве он всегда держал у себя дома разных птиц. Много позже он любил вспоминать, как у него зимовали скворцы: «Зимы были холодные, кур держали на кухне в запечье, и к ним же я пристроил скворца на зимовку. Обстановка для скворца оказалась подходящей, и он прожил всю зиму с толком — усвоил все манеры петуха и воображал себя вожаком кур».







Исследовательскую работу А. Е. Фаворский начал, ещё будучи студентом, под руководством А. М. Бутлерова и его ближайшего помощника М. Д. Львова. Однако попасть в лабораторию Бутлерова ему удалось не сразу. Выбрав своей специальностью химию, А. Е. Фаворский записался к Бутлерову. Но Алексей Евграфович оказался шестым, а в лаборатории Бутлерова было всего пять мест. Пришлось стать «медиком поневоле». Он записался к анатому Овсянникову. Студент получил задание от профессора: найти окончания лёгочных нервов у лягушек. Ножницами он отсек головы бесчисленному числу лягушек... «Загубил я их тьму, — вспоминал впоследствии А. Е. Фаворский, — а нервных окончаний так и не нашёл».







Но А. Е. Фаворский не изменил науке. С необычайным упорством он продолжал работу. Окончив в 1882 г. университет, А. Е. Фаворский сохранял с университетом самую тесную связь. Наконец, упорный труд увенчался успехом, и А. Е. Фаворский сделал своё первое научное открытие — открытие изомерных превращений однозамещённых ацетиленовых углеводородов под влиянием спиртового раствора едкого кали и при нагревании. Изомерные превращения вещества состоят в таком превращении молекул, при котором без изменения состава вещества происходит перестановка порядка отдельных атомов, групп атомов или перемещение двойных и тройных связей. Вещество при этом приобретает новые свойства.







Защитой докторской диссертации (1895) А. Е. Фаворский завершил второй период своего научного формирования. Защита магистерской диссертации и издание первой монографии принесли ему широкую известность в России, а выход в свет второй монографии сразу же поставил его в число химиков с мировым именем.



Вся дальнейшая научная деятельность А. Е. Фаворского посвящена достижению одной общей цели — разъяснению природы химического сродства и механизма химических реакций. Основным путём к достижению этой цели А. Е. Фаворский избрал детальное изучение реакций изомерных превращений, происходящих под влиянием раз¬личных воздействий.



А. Е. Фаворский создал собственную «теорию натяжений», согласно которой между атомами, входящими в состав молекулы, существует «натяжение», которое возрастает от первичных ко вторичным и третичным радикалам. Это «натяжение» ослабляет отдельные связи и является причиной изомерных превращений, происходящих с органической молекулой.



Принципиально важными для окончательного утверждения структурного учения органической химии явились работы А. Е. Фаворского по установлению возможности существования замкнутых циклических соединений с тройной связью в цикле. Последние исследования были начаты А. Е. Фаворским в 1912 г. и непрерывно продолжались до его последних дней.











Большие достижения были получены А. Е. Фаворским в области разработки методов синтеза ряда органических соединений. Длительный период деятельности А. Е. Фаворского был посвящён разработке открытого им в 1905—1906 гг. метода синтеза ацетиленовых спиртов взаимодействием кетонов с ацетиленовыми углеводородами в присутствии едкого кали. Ацетиленовые спирты приобрели в настоящее время большое значение в области синтетического каучука и пласт¬масс; так, из ацетона и ацетилена образуется диметилацетиленилкарбинол, являющийся исходным продуктом в синтезе ненасыщенного углеводорода изопрена по методу Фаворского. При полимеризации изопрена получается изопреновый каучук, который из всех видов синтетических каучуков является наиболее близким к природному.







Основная деятельность А. Е. Фаворского в 1900—1918 гг. развивалась главным образом в Петербургском университете. Наряду с этим часть его работ протекала на кафедре органической химии Петербургского технологического института, а также на Высших женских курсах, куда А. Е. Фаворский был приглашён в 1900 г. и работал вплоть до их слияния с университетом (1919 г.). Здесь А. Е. Фаворский вместе со своим ближайшим помощником К. И. Дебу организовал большую лабораторию органической химии и обеспечил не только хорошую постановку курса органической химии по расширенной программе, но и развитие научной работы. Из лаборатории Высших женских курсов вышло большое число научных работ А. Е. Фаворского и его учениц.



В 1929 г. А. Е. Фаворский избирается действительным членом Академии наук СССР и немедленно приступает к организации там лаборатории органического синтеза. Создаёт новое ядро своих учеников, широко раскрывает двери лаборатории для молодёжи, привлекая её в аспирантуру. В своей лаборатории А. Е. Фаворский поставил разработку первоочерёдных народнохозяйственных проблем. Шла разработка проблемы синтетического каучука; продолжались ра¬боты по спиртовому брожению; исследования в области синтеза ацетиленовых спиртов и изопренового каучука проводились уже в кооперации с промышленностью.



Первым поставщиком полимерных материалов для человека, как известно, была природа. Дерево или растительные волокна хлопка и льна, шерсть, кожа или мех являются не чем иным, как полимерами природного происхождения. Естественно, что получение столь широко применяемых сейчас искусственных, или, лучше сказать, синтетических, полимеров было бы вряд ли возможно без элементарных знаний процессов полимеризации, происходящих в живых организмах растений и животных.







На основе лабораторий А. Е. Фаворского и профессора А. Д. Петрова в Ленинграде вырос Институт органической химии Академии наук СССР; А. Е. Фаворский был одним из его организаторов и его первым директором.



Работы А. Е. Фаворского в Институте прикладной химии были посвящены разрешению таких важных для промышленности вопросов, как получение уксусной кислоты, хлоропроизводных ацетилена, метилхлоропренового каучука и т. д. За плодотворную деятельность в Институте прикладной химии А. Е. Фаворский награждён орденом Ленина.



На¬учная деятельность А. Е. Фаворского служит прекрасным примером того, как теоретические исследования, глубоко проникающие в природу и дви¬жение вещества, рано или поздно дадут обильные плоды для промышленности.



А. Е. Фаворский много потрудился и на педагогическом поприще. Руководя кафедрами органической химии в Ленинградском химико- технологическом институте (1899—1945 гг.), в Ленинградском университете (1902—1945 гг), на Высших женских курсах (1902—1918 гг.), он воспитал большое число специалистов, научных работников и выдаю¬щихся учёных.



С 1900 г. А. Е. Фаворский состоял бессменным редактором химического журнала «Журнала Русского физико-химического общества», ныне «Журнала общей химии».



Колба Фаворского



Он пользовался широкой известностью и авторитетом среди химиков всего мира. А. Е. Фаворский с готовностью шёл навстречу всему новому, молодому и талантливому.



Французское химическое общество в 1925 г. избрало его своим почётным членом; он был членом американского химического общества. Отмечая его выдающиеся заслуги, Русское физико-химическое общество в 1929 г. присудило ему премию имени А. М. Бутлерова.



Заслуги А. Е. Фаворского высоко оценены и на родине: он — лауреат Сталинской премии первой степени, награждён четырьмя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда.



На здании Менделевского центра в Санкт-Петербурге в 1995 году ему была открыта мемориальная доска. В 2000 году его имя присвоено Иркутскому институту химии СО РАН. В Санкт-Петербурге, Иркутске его именем названы улицы, а в Павлово на улице его имени установлен памятник ему.



Рассказывают, что…



* Племянник А.Е.Фаворского, Владимир Фаворский — известный советский художник.



* Первая жена А.Е.Фаворского – Наталья Павловна Дубровина. Познакомились они в Вологде, где А.Е.Фаворский оканчивал гимназию, живя в доме Дубровиных. Впоследствии Наталья Павловна окончила женские врачебные курсы в Петербурге. Выйдя замуж за Алексея Евграфовича, она полностью посвятила себя семейным заботам. Умерла от туберкулеза легких в 1908 г. Их сын Евграф - умер от скарлатины в 1 год и 10 месяцев. Дочь - Татьяна Алексеевна Фаворская – профессор Ленинградского Государственного Университета, доктор химических наук, родилась в Петербурге в 1890 году



* Вторая жена А.Е.Фаворского - Мария Маркеловна Домброва. У них был сын Алексей и дочери Марина и Ирина (её муж – Н. А. Домнин — учёный-химик, был ректором ЛГУ).



Работами А. Е. Фаворского в области полимеризации положено начало современной технологии синтетического каучука. В итоге этих работ выдающийся ученик А. Е. Фаворского академик С. В. Лебедев основал отечественную промышленность синтетического каучука.Алексей Евграфович Фаворский родился 4 марта 1860 года в селе Павлове Нижегородской губернии, в семье местного священника Евграфа Андреевича Фаворского, был девятым, предпоследним ребенком. Начальное образование получил у монахинь Павловского Троицкого собора, так как школ в то время не было даже в таком большом селе, как Павлово, где имелось несколько церквей и собор. С детства обладал хорошим музыкальным слухом и приятным голосом.Затем он учился в гимназии в Нижнем-Новгороде, где прошёл семь классов; восьмой класс Алексей закончил в Вологодской гимназии с золотой медалью (в Вологде в то время проживал его старший брат Андрей).С детских лет А. Е. Фаворский любил русскую природу — степи, леса и реки, был одним из первых русских лыжников; увлекался рыбной ловлей и охотой с ружьём. Охоту А. Е. Фаворский оставил лишь в 75-летнем возрасте. По его рассказам и воспоминаниям друзей, А. Е. Фаворский был искусным птицеловом и охотником. В детстве он всегда держал у себя дома разных птиц. Много позже он любил вспоминать, как у него зимовали скворцы: «Зимы были холодные, кур держали на кухне в запечье, и к ним же я пристроил скворца на зимовку. Обстановка для скворца оказалась подходящей, и он прожил всю зиму с толком — усвоил все манеры петуха и воображал себя вожаком кур».Гимназист Фаворский всерьёз увлёкся естественными науками. В 1878 г., после окончания Вологодской гимназии, Алексей поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета, где в то время работали знаменитые русские учёные — Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров, Н. А. Меншуткин, В. В. Докучаев и И. М. Сеченов. Основы общей и органической химии А. Е. Фаворский изучил на лекциях и в лабораториях Д. И. Менделеева и А. М. Бутлерова.Исследовательскую работу А. Е. Фаворский начал, ещё будучи студентом, под руководством А. М. Бутлерова и его ближайшего помощника М. Д. Львова. Однако попасть в лабораторию Бутлерова ему удалось не сразу. Выбрав своей специальностью химию, А. Е. Фаворский записался к Бутлерову. Но Алексей Евграфович оказался шестым, а в лаборатории Бутлерова было всего пять мест. Пришлось стать «медиком поневоле». Он записался к анатому Овсянникову. Студент получил задание от профессора: найти окончания лёгочных нервов у лягушек. Ножницами он отсек головы бесчисленному числу лягушек... «Загубил я их тьму, — вспоминал впоследствии А. Е. Фаворский, — а нервных окончаний так и не нашёл».Внезапно у Бутлерова освободилось место, и Фаворский поспешил занять его. Он с облегчением выбросил ножницы, которыми отрезал лягушкам головы. Бутлеров дал ему тему. Однако долгое время неудачи преследовали А. Е. Фаворского, и опыт не давал результата. Уже все сверстники его «вышли в люди», уже каждый имел свою печатную работу. Некоторые из них стали говорить об А. Е. Фаворском как о природном неудачнике. Имея в виду его прекрасные голос и слух, намёками предлагали итти в оперетту; тем более, что известен был случай, когда хозяин оперетты, случайно услышав исполнение одной арии из «Демона» А. Е. Фаворским, немед¬ленно же предложил ему бросить химию и карьеру учёного и поступить на большое жалованье к нему в театр.Но А. Е. Фаворский не изменил науке. С необычайным упорством он продолжал работу. Окончив в 1882 г. университет, А. Е. Фаворский сохранял с университетом самую тесную связь. Наконец, упорный труд увенчался успехом, и А. Е. Фаворский сделал своё первое научное открытие — открытие изомерных превращений однозамещённых ацетиленовых углеводородов под влиянием спиртового раствора едкого кали и при нагревании. Изомерные превращения вещества состоят в таком превращении молекул, при котором без изменения состава вещества происходит перестановка порядка отдельных атомов, групп атомов или перемещение двойных и тройных связей. Вещество при этом приобретает новые свойства.В 1891 г. А. Е. Фаворский защитил диссертацию на степень магистра, материалы которой опубликовал в том же году в своей первой монографии «По вопросу о механизме изомеризации в рядах непредельных углеводородов». Магистерская диссертация А. Е. Фавор¬ского явилась фундаментом для многих его собственных последующих работ и работ его учеников. Она как бы сцементировала первое ядро школы Фаворского.Защитой докторской диссертации (1895) А. Е. Фаворский завершил второй период своего научного формирования. Защита магистерской диссертации и издание первой монографии принесли ему широкую известность в России, а выход в свет второй монографии сразу же поставил его в число химиков с мировым именем.Вся дальнейшая научная деятельность А. Е. Фаворского посвящена достижению одной общей цели — разъяснению природы химического сродства и механизма химических реакций. Основным путём к достижению этой цели А. Е. Фаворский избрал детальное изучение реакций изомерных превращений, происходящих под влиянием раз¬личных воздействий.А. Е. Фаворский создал собственную «теорию натяжений», согласно которой между атомами, входящими в состав молекулы, существует «натяжение», которое возрастает от первичных ко вторичным и третичным радикалам. Это «натяжение» ослабляет отдельные связи и является причиной изомерных превращений, происходящих с органической молекулой.Принципиально важными для окончательного утверждения структурного учения органической химии явились работы А. Е. Фаворского по установлению возможности существования замкнутых циклических соединений с тройной связью в цикле. Последние исследования были начаты А. Е. Фаворским в 1912 г. и непрерывно продолжались до его последних дней.Все свои выводы и теории А. Е. Фаворский строил на твёрдой почве фактов, тщательно проверяя свои заключения, и если высказанные им ранее гипотезы не могли объяснить новых наблюдений, то он переходил к другим, более совершенным представлениям, соответствовавшим этим явлениям.Весьма существенным в развитии теории химических реакций, про-исходящих с отщеплением воды, явилось получение А. Е. Фаворским оксониевых соединений спиртов и гликолев с кислотами. А. Е. Фаворский использовал их образование для объяснения механизма протекания таких реакций, как дегидратация спиртов и гликолей.Большие достижения были получены А. Е. Фаворским в области разработки методов синтеза ряда органических соединений. Длительный период деятельности А. Е. Фаворского был посвящён разработке открытого им в 1905—1906 гг. метода синтеза ацетиленовых спиртов взаимодействием кетонов с ацетиленовыми углеводородами в присутствии едкого кали. Ацетиленовые спирты приобрели в настоящее время большое значение в области синтетического каучука и пласт¬масс; так, из ацетона и ацетилена образуется диметилацетиленилкарбинол, являющийся исходным продуктом в синтезе ненасыщенного углеводорода изопрена по методу Фаворского. При полимеризации изопрена получается изопреновый каучук, который из всех видов синтетических каучуков является наиболее близким к природному.С 1910 года он — действительный статский советник.Основная деятельность А. Е. Фаворского в 1900—1918 гг. развивалась главным образом в Петербургском университете. Наряду с этим часть его работ протекала на кафедре органической химии Петербургского технологического института, а также на Высших женских курсах, куда А. Е. Фаворский был приглашён в 1900 г. и работал вплоть до их слияния с университетом (1919 г.). Здесь А. Е. Фаворский вместе со своим ближайшим помощником К. И. Дебу организовал большую лабораторию органической химии и обеспечил не только хорошую постановку курса органической химии по расширенной программе, но и развитие научной работы. Из лаборатории Высших женских курсов вышло большое число научных работ А. Е. Фаворского и его учениц.В 1929 г. А. Е. Фаворский избирается действительным членом Академии наук СССР и немедленно приступает к организации там лаборатории органического синтеза. Создаёт новое ядро своих учеников, широко раскрывает двери лаборатории для молодёжи, привлекая её в аспирантуру. В своей лаборатории А. Е. Фаворский поставил разработку первоочерёдных народнохозяйственных проблем. Шла разработка проблемы синтетического каучука; продолжались ра¬боты по спиртовому брожению; исследования в области синтеза ацетиленовых спиртов и изопренового каучука проводились уже в кооперации с промышленностью.Первым поставщиком полимерных материалов для человека, как известно, была природа. Дерево или растительные волокна хлопка и льна, шерсть, кожа или мех являются не чем иным, как полимерами природного происхождения. Естественно, что получение столь широко применяемых сейчас искусственных, или, лучше сказать, синтетических, полимеров было бы вряд ли возможно без элементарных знаний процессов полимеризации, происходящих в живых организмах растений и животных.Успехи Советского Союза в производстве синтетического каучука стали возможными благодаря прежде всего работам А. Е. Фаворского и его ученика академика С. В. Лебедева и профессора Б. В. Бызова. За выдающиеся заслуги в области синтетического каучука А. Е. Фаворскому присуждена премия имени Сталина первой степени.На основе лабораторий А. Е. Фаворского и профессора А. Д. Петрова в Ленинграде вырос Институт органической химии Академии наук СССР; А. Е. Фаворский был одним из его организаторов и его первым директором.Работы А. Е. Фаворского в Институте прикладной химии были посвящены разрешению таких важных для промышленности вопросов, как получение уксусной кислоты, хлоропроизводных ацетилена, метилхлоропренового каучука и т. д. За плодотворную деятельность в Институте прикладной химии А. Е. Фаворский награждён орденом Ленина.На¬учная деятельность А. Е. Фаворского служит прекрасным примером того, как теоретические исследования, глубоко проникающие в природу и дви¬жение вещества, рано или поздно дадут обильные плоды для промышленности.А. Е. Фаворский много потрудился и на педагогическом поприще. Руководя кафедрами органической химии в Ленинградском химико- технологическом институте (1899—1945 гг.), в Ленинградском университете (1902—1945 гг), на Высших женских курсах (1902—1918 гг.), он воспитал большое число специалистов, научных работников и выдаю¬щихся учёных.С 1900 г. А. Е. Фаворский состоял бессменным редактором химического журнала «Журнала Русского физико-химического общества», ныне «Журнала общей химии».Алексей Евграфович Фаворский скончался 8 августа 1945 года. Похоронен в Санкт-Петербурге на Волковском кладбище.Он пользовался широкой известностью и авторитетом среди химиков всего мира. А. Е. Фаворский с готовностью шёл навстречу всему новому, молодому и талантливому.Французское химическое общество в 1925 г. избрало его своим почётным членом; он был членом американского химического общества. Отмечая его выдающиеся заслуги, Русское физико-химическое общество в 1929 г. присудило ему премию имени А. М. Бутлерова.Заслуги А. Е. Фаворского высоко оценены и на родине: он — лауреат Сталинской премии первой степени, награждён четырьмя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда.На здании Менделевского центра в Санкт-Петербурге в 1995 году ему была открыта мемориальная доска. В 2000 году его имя присвоено Иркутскому институту химии СО РАН. В Санкт-Петербурге, Иркутске его именем названы улицы, а в Павлово на улице его имени установлен памятник ему.* Племянник А.Е.Фаворского, Владимир Фаворский — известный советский художник.* Первая жена А.Е.Фаворского – Наталья Павловна Дубровина. Познакомились они в Вологде, где А.Е.Фаворский оканчивал гимназию, живя в доме Дубровиных. Впоследствии Наталья Павловна окончила женские врачебные курсы в Петербурге. Выйдя замуж за Алексея Евграфовича, она полностью посвятила себя семейным заботам. Умерла от туберкулеза легких в 1908 г. Их сын Евграф - умер от скарлатины в 1 год и 10 месяцев. Дочь - Татьяна Алексеевна Фаворская – профессор Ленинградского Государственного Университета, доктор химических наук, родилась в Петербурге в 1890 году* Вторая жена А.Е.Фаворского - Мария Маркеловна Домброва. У них был сын Алексей и дочери Марина и Ирина (её муж – Н. А. Домнин — учёный-химик, был ректором ЛГУ). Валентин МАТЮХИН , "Обзор" Категории: история Ключевые слова: Алексей Евграфович Фаворский Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1208 — статья прочитана 106 раз Комментарии