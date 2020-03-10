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Город станет богаче на 1000 деревьев
Работники коммунальных служб Вильнюсского городского самоуправления уже начали работы по высадке первых деревьев. Только этой весной Вильнюс обогатится ещё одной тысячей саженцев и 3600 кустов.
В течение этой и следующей недели предполагается высадить в Науяместисе более 70 лип, позднее подобные работы будут перенесены и в другие районы города.
«Мы в Вильнюсе уделяем много внимания сохранению зелёных насаждений и созданию новых зелёных пространств. Этим город выгодно отличается от многих других городов не только Литвы. В плане стратегического развития столицы мы это назвали неотъемлемой частицей ДНК города. Сохраняя и заботясь об этой черте Вильнюса, мы и создаём политику столичных зелёных пространств, стандарты нового качества присмотра за насаждениями. У нас есть также замыслы воссоздать в городе вырубленную несколько десятилетий назад аллею или хотя бы её часть», - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
Высаживать именно липы было решением неслучайным: исторически в Вильнюсе больше всего садили это дерево, поскольку оно наиболее устойчиво в противостоянии со всякими негативными воздействиями большого города на зелёные насаждения. К тому же крону лип легко формировать, что выгодно и по эстетическим соображениям.
Фото пресс-службы Вильнюсского самоуправления
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Вильнюсское городское самоуправление, насаждения. саженек
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