Главная >> Новости >> в странах Балтии >> Город станет богаче на 1000 деревьев

Город станет богаче на 1000 деревьев





Работники коммунальных служб Вильнюсского городского самоуправления уже начали работы по высадке первых деревьев. Только этой весной Вильнюс обогатится ещё одной тысячей саженцев и 3600 кустов.

В течение этой и следующей недели предполагается высадить в Науяместисе более 70 лип, позднее подобные работы будут перенесены и в другие районы города.

«Мы в Вильнюсе уделяем много внимания сохранению зелёных насаждений и созданию новых зелёных пространств. Этим город выгодно отличается от многих других городов не только Литвы. В плане стратегического развития столицы мы это назвали неотъемлемой частицей ДНК города. Сохраняя и заботясь об этой черте Вильнюса, мы и создаём политику столичных зелёных пространств, стандарты нового качества присмотра за насаждениями. У нас есть также замыслы воссоздать в городе вырубленную несколько десятилетий назад аллею или хотя бы её часть», - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Высаживать именно липы было решением неслучайным: исторически в Вильнюсе больше всего садили это дерево, поскольку оно наиболее устойчиво в противостоянии со всякими негативными воздействиями большого города на зелёные насаждения. К тому же крону лип легко формировать, что выгодно и по эстетическим соображениям.

Фото пресс-службы Вильнюсского самоуправления
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Вильнюсское городское самоуправление, насаждения. саженек
статья прочитана 115 раз
добавлена сегодня, 10 марта, 14:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка