Литовцам, находящимся Италии, рекомендуется уехать – посол 🔊 Воспроизвести



Литовцам, находящимся сейчас в Италии, рекомендуется покинуть страну, утверждает работающий там посол Литвы Ричардас Шлепавичюс.



"Совет людям принять решения как можно быстрее. Люди должны оценить цели своих поездок, состояние своего здоровья, почему они здесь находятся, но Министерство иностранных дел рекомендует тем, кто находится в зоне карантина, покинуть ее, а в данный момент вся Италия в зоне карантина", – сказал BNS дипломат во вторник.



Посол также сказал, что посольство предоставило возможность литовцам, находящимся в Италии, известить по электронной почте о своем местонахождении, однако этим воспользовалось малое количество граждан.



"Мы получили сейчас только 25 таких писем, есть еще и звонки – люди спрашивают, точно ли можно выехать, как можно выехать, но это небольшой поток звонков", – сказал Р. Шлепавичюс. Литовцам, находящимся сейчас в Италии, рекомендуется покинуть страну, утверждает работающий там посол Литвы Ричардас Шлепавичюс."Совет людям принять решения как можно быстрее. Люди должны оценить цели своих поездок, состояние своего здоровья, почему они здесь находятся, но Министерство иностранных дел рекомендует тем, кто находится в зоне карантина, покинуть ее, а в данный момент вся Италия в зоне карантина", – сказал BNS дипломат во вторник.Посол также сказал, что посольство предоставило возможность литовцам, находящимся в Италии, известить по электронной почте о своем местонахождении, однако этим воспользовалось малое количество граждан."Мы получили сейчас только 25 таких писем, есть еще и звонки – люди спрашивают, точно ли можно выехать, как можно выехать, но это небольшой поток звонков", – сказал Р. Шлепавичюс. Он утверждает, что у литовцев, как и у граждан других стран, есть возможность вернуться домой.



"На сегодняшний день сообщение с Италией не прекращено, не закрыто. Италия не изолирована – есть рейсы, некоторые авиакомпании отозвали полеты или сократили число рейсов, но все же они есть", – утверждает посол.



"Отправление домой является той причиной, по которой людям разрешают передвигаться. Возможность вернуться у людей есть, и любой может ею воспользоваться", – сказал он.



По данным посла, в данный момент в Италии могут находиться около 6 тыс. временно прибывших туда литовских граждан, также пока не данных о том, что кто-то из них или из постоянно проживающих там литовцев заразился коронавирусом.



"На сегодняшний день у нас нет ни одного факта заражения гражданина Литвы этим вирусом", – сказал посол Литвы в Италии.



Он также добавил, что и посольство прибегло к превентивным мерам.



"Мы работаем, посольство функционирует. Мы предпринимаем меры – дезинфекция, у нас есть маски, мы не пожимаем руки, сократили контакты, с сегодняшнего дня у людей есть возможность работать удаленно", – сказал Р. Шлепавичюс.



В мире сейчас зарегистрировано более 114,5 тыс. случаев заражения новым коронавирусом COVID-19, а также более 4 тыс. смертей.



Италия является крупнейшим очагом коронавируса в Европе – вся территория страны объявлена красной зоной. В этой стране в целом зарегистрировано 9,1 тыс. случаев заражения и 463 смертей.



В Литве до сих пор единственный подтвержденный случай заражения у жительницы Шяуляй, вернувшейся из Вероны в конце февраля.



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Поскольку в Италии по причине вспышки коронавируса ограничено передвижение людей, посол Литвы в этой стране отмечает, что условия для бизнеса осложнены, однако разрешается провозить грузы. Все же он признает, что не знает, работает ли система обычным образом.



"Осложнены условия для бизнеса, однако, Италия не закрыта для мира, что вчера упомянул и премьер Италии, можно выехать и въехать в нее", – сказал BNS посол Ричардас Шлепавичюс.



"Единственное что, мы можем сказать достаточно точно, что стараются создать условия для грузового транспорта. Как это функционирует на самом деле, мы не знаем", – добавил он.



По словам Р. Шлепавичюса, посольство пока не получало никаких жалоб компаний, однако он согласен с тем, что негативное воздействие на бизнес есть.



"Довелось слышать, что вчера несколько машин застряли, но как дальше будет развиваться ситуация, мы не знаем, надеемся, что они выехали. Как и другие вещи, другие сферы бизнеса, сложно сказать, поскольку отозваны все выставки в Италии, многие представители нашего бизнеса должны были ехать на различные выставки, но все перенесено", – сказал посол.



Со вторника по всей Италии ограничены все поездки и запрещены все публичные собрания, правительство одобрило жесткие меры карантина для того, чтобы остановить распространение нового коронавируса. BNS Категории: чп и криминал, в Европе Ключевые слова: туристы, Италия, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 158 раз Комментарии