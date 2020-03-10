Премьер Литвы намерен вывести из тени 600-700 млн евро 🔊 Воспроизвести Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис



Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что путем ужесточения работы в строительном секторе, торговли бывшими в употреблении автомобилями и их деталями намерен собрать в бюджет дополнительные 600-700 млн евро.



"Выдвигаемые поправки о сокращении тени в таких чувствительных секторах, как строительство, повторная продажа транспортных средств или их деталей и еще некоторых услуг позволит привлечь 600-700 млн. евро", – заявил глава правительства во вторник в сейме, который начал последнюю полную очередную сессию парламента этого созыва.



"Поэтому очень нужна поддержка проектов, представленных правительством по введению идентификационной карточки строителя, реализации контроля над торговлей бывшими в употреблении автомобилями и связанных с ней мерами налоговой дисциплины, правил переработки автомобильных отходов", – сказал премьер. "Выдвигаемые поправки о сокращении тени в таких чувствительных секторах, как строительство, повторная продажа транспортных средств или их деталей и еще некоторых услуг позволит привлечь 600-700 млн. евро", – заявил глава правительства во вторник в сейме, который начал последнюю полную очередную сессию парламента этого созыва."Поэтому очень нужна поддержка проектов, представленных правительством по введению идентификационной карточки строителя, реализации контроля над торговлей бывшими в употреблении автомобилями и связанных с ней мерами налоговой дисциплины, правил переработки автомобильных отходов", – сказал премьер. Он подвернул, что правительство вынесет на рассмотрение сейма 147 поправок к законам.



С. Сквернялис утверждает, что предложения связаны с сокращением социального отчуждения, с укреплением семей, улучшением систем здравоохранения и образования, борьбы с коррупцией и теневой экономикой. Будет уделено больше внимания охране природы и защите людей. В поправках к Трудовому кодексу планируется обеспечить большую защиту людей, страдающих от тяжелых заболеваний.



Планируется пересмотреть базовый размер должностной зарплаты бюджетников, минимальную месячную зарплату. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: премьер, налоги, коррупция, уровень, тень География: Литва — статья прочитана 73 раза Комментарии