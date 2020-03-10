Мартовские эмоции 🔊 Воспроизвести Фото: Елена Разина, «Чемпионат»







Российский футбол, похоже, избавился от такой застарелой проблемы, как некачественный весенний футбол. Хотя, конечно, после долгого зимнего перерыва невозможно обойтись без помарок, но качество игры в любом случае уже не позволяет приклеивать к играм начала марта этикетку «весеннего» футбола.



А уж сколько эмоций на мартовском газоне! И матч «Ростова» и ЦСКА – прекрасное тому подтверждение.



Примечательно, что перед возобновлением чемпионата журналисты уже просчитывали, в каком туре питерский «Зенит» официально оформит своё досрочное чемпионство. Но, похоже, жизнь в эти расчёты может внести серьёзные коррективы.



Чемпионат России по футболу Российский футбол, похоже, избавился от такой застарелой проблемы, как некачественный весенний футбол. Хотя, конечно, после долгого зимнего перерыва невозможно обойтись без помарок, но качество игры в любом случае уже не позволяет приклеивать к играм начала марта этикетку «весеннего» футбола.А уж сколько эмоций на мартовском газоне! И матч «Ростова» и ЦСКА – прекрасное тому подтверждение.Примечательно, что перед возобновлением чемпионата журналисты уже просчитывали, в каком туре питерский «Зенит» официально оформит своё досрочное чемпионство. Но, похоже, жизнь в эти расчёты может внести серьёзные коррективы. 21-й тур



«Оренбург» - «Арсенал» (Тула) – 2:0 (голы: Д.Деспотович, 13, 77). Удаление: Р.Бауэр, 74 - «Арсенал».



«Динамо» (Москва) – «Тамбов» – 1:0 (Н.Комличенко, 34).



«Рубин» (Казань) – «Крылья Советов» (Самара) – 0:1 (Д.Попович, 42). Удаления: Х.Карацхелия, 45+2 – «Рубин»; А.Зиньковский, 81 - «Крылья Советов».



«Сочи» – «Урал» (Екатеринбург) – 2:0 (А.Мостовой, 35, К.Заика, 63).



«Локомотив» (Москва) – «Ахмат» (Грозный) – 1:0 (А.Эдер, 32). Удаление: С.Кверквелия, 84 - «Локомотив». Незабитый пенальти: Ф.Визеу, 85 - «Ахмат».



«Ростов» (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 3:2 (Р.Ерёменко, 31, И.Попов, 53 - с пен., П.Мамаев, 63 – А.Сигурдссон, 25, М.Осипенко, 77, «Ростов» - в свои ворота). Незабитые пенальти: Р.Ерёменко, 21 – «Ростов»; Ф.Чалов, 86 – ЦСКА. Удаления: И.Ахметов, 20, В.Карпов, 51 (оба – ЦСКА).



«Спартак» (Москва) – «Краснодар» – 0:1 (Ари, 71 – с пен.). Удаление: Р.Зобнин, 90+2 – «Спартак».



«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Уфа» – 0:0.



Бомбардиры: 1-2. А.Дзюба («Зенит»), Э.Шомуродов («Ростов») – по 11 голов, 3. А.Соболев («Крылья Советов»/«Спартак») - 10, 4. Е.Луценко («Арсенал») – 9, 5-6. Гж.Крыховяк («Локомотив»), Дж.Деспотович («Оренбург») – по 8 голов.







Положение команд: 1. «Зенит» - 47 очков (разница мячей: 37-9), 2. «Краснодар» – 41 (36-20), 3. «Ростов» - 38 (38-31), 4. «Локомотив» - 38 (29-24), 5. ЦСКА - 35 (29-22), 6. «Арсенал» - 28 (25-26). 7. «Динамо» - 27 (17-23), 8. «Уфа» - 26 (16-19), 9. «Урал» - 25 (25-34), 10. «Спартак» - 25 (21-22), 11. «Оренбург» - 23 (24-28), 12. «Крылья Советов» - 22 (22-26), 13. «Тамбов» - 22 (23-27), 14. «Рубин» - 20 (11-22), 15. «Ахмат» - 20 (14-26), 16. «Сочи» - 18 (19-27).



В 22-м туре, который состоится 13-15 марта, встречаются: «Ахмат» - «Динамо», «Оренбург» - «Спартак», «Зенит» - «Урал», «Арсенал» - «Рубин», «Сочи» - «Краснодар», ЦСКА - «Уфа», «Ростов» - «Локомотив», «Тамбов» - «Крылья Советов». «Оренбург» - «Арсенал» (Тула) – 2:0 (голы: Д.Деспотович, 13, 77). Удаление: Р.Бауэр, 74 - «Арсенал».«Динамо» (Москва) – «Тамбов» – 1:0 (Н.Комличенко, 34).«Рубин» (Казань) – «Крылья Советов» (Самара) – 0:1 (Д.Попович, 42). Удаления: Х.Карацхелия, 45+2 – «Рубин»; А.Зиньковский, 81 - «Крылья Советов».«Сочи» – «Урал» (Екатеринбург) – 2:0 (А.Мостовой, 35, К.Заика, 63).«Локомотив» (Москва) – «Ахмат» (Грозный) – 1:0 (А.Эдер, 32). Удаление: С.Кверквелия, 84 - «Локомотив». Незабитый пенальти: Ф.Визеу, 85 - «Ахмат».«Ростов» (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 3:2 (Р.Ерёменко, 31, И.Попов, 53 - с пен., П.Мамаев, 63 – А.Сигурдссон, 25, М.Осипенко, 77, «Ростов» - в свои ворота). Незабитые пенальти: Р.Ерёменко, 21 – «Ростов»; Ф.Чалов, 86 – ЦСКА. Удаления: И.Ахметов, 20, В.Карпов, 51 (оба – ЦСКА).«Спартак» (Москва) – «Краснодар» – 0:1 (Ари, 71 – с пен.). Удаление: Р.Зобнин, 90+2 – «Спартак».«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Уфа» – 0:0.1-2. А.Дзюба («Зенит»), Э.Шомуродов («Ростов») – по 11 голов, 3. А.Соболев («Крылья Советов»/«Спартак») - 10, 4. Е.Луценко («Арсенал») – 9, 5-6. Гж.Крыховяк («Локомотив»), Дж.Деспотович («Оренбург») – по 8 голов.1. «Зенит» - 47 очков (разница мячей: 37-9), 2. «Краснодар» – 41 (36-20), 3. «Ростов» - 38 (38-31), 4. «Локомотив» - 38 (29-24), 5. ЦСКА - 35 (29-22), 6. «Арсенал» - 28 (25-26). 7. «Динамо» - 27 (17-23), 8. «Уфа» - 26 (16-19), 9. «Урал» - 25 (25-34), 10. «Спартак» - 25 (21-22), 11. «Оренбург» - 23 (24-28), 12. «Крылья Советов» - 22 (22-26), 13. «Тамбов» - 22 (23-27), 14. «Рубин» - 20 (11-22), 15. «Ахмат» - 20 (14-26), 16. «Сочи» - 18 (19-27). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат, результаты матчей, чемпионат России по футболу, "Спартак", "Зенит", "Локомотив" — статья прочитана 126 раз Комментарии