Мартовские эмоции

Российский футбол, похоже, избавился от такой застарелой проблемы, как некачественный весенний футбол. Хотя, конечно, после долгого зимнего перерыва невозможно обойтись без помарок, но качество игры в любом случае уже не позволяет приклеивать к играм начала марта этикетку «весеннего» футбола.
А уж сколько эмоций на мартовском газоне! И матч «Ростова» и ЦСКА – прекрасное тому подтверждение.
Примечательно, что перед возобновлением чемпионата журналисты уже просчитывали, в каком туре питерский «Зенит» официально оформит своё досрочное чемпионство. Но, похоже, жизнь в эти расчёты может внести серьёзные коррективы.
Чемпионат России по футболу
21-й тур
«Оренбург» - «Арсенал» (Тула) – 2:0 (голы: Д.Деспотович, 13, 77). Удаление: Р.Бауэр, 74 - «Арсенал».
«Динамо» (Москва) – «Тамбов» – 1:0 (Н.Комличенко, 34).
«Рубин» (Казань) – «Крылья Советов» (Самара) – 0:1 (Д.Попович, 42). Удаления: Х.Карацхелия, 45+2 – «Рубин»; А.Зиньковский, 81 - «Крылья Советов».
«Сочи» – «Урал» (Екатеринбург) – 2:0 (А.Мостовой, 35, К.Заика, 63).
«Локомотив» (Москва) – «Ахмат» (Грозный) – 1:0 (А.Эдер, 32). Удаление: С.Кверквелия, 84 - «Локомотив». Незабитый пенальти: Ф.Визеу, 85 - «Ахмат».
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 3:2 (Р.Ерёменко, 31, И.Попов, 53 - с пен., П.Мамаев, 63 – А.Сигурдссон, 25, М.Осипенко, 77, «Ростов» - в свои ворота). Незабитые пенальти: Р.Ерёменко, 21 – «Ростов»; Ф.Чалов, 86 – ЦСКА. Удаления: И.Ахметов, 20, В.Карпов, 51 (оба – ЦСКА).
«Спартак» (Москва) – «Краснодар» – 0:1 (Ари, 71 – с пен.). Удаление: Р.Зобнин, 90+2 – «Спартак».
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Уфа» – 0:0.
Бомбардиры: 1-2. А.Дзюба («Зенит»), Э.Шомуродов («Ростов») – по 11 голов, 3. А.Соболев («Крылья Советов»/«Спартак») - 10, 4. Е.Луценко («Арсенал») – 9, 5-6. Гж.Крыховяк («Локомотив»), Дж.Деспотович («Оренбург») – по 8 голов.
Положение команд: 1. «Зенит» - 47 очков (разница мячей: 37-9), 2. «Краснодар» – 41 (36-20), 3. «Ростов» - 38 (38-31), 4. «Локомотив» - 38 (29-24), 5. ЦСКА - 35 (29-22), 6. «Арсенал» - 28 (25-26). 7. «Динамо» - 27 (17-23), 8. «Уфа» - 26 (16-19), 9. «Урал» - 25 (25-34), 10. «Спартак» - 25 (21-22), 11. «Оренбург» - 23 (24-28), 12. «Крылья Советов» - 22 (22-26), 13. «Тамбов» - 22 (23-27), 14. «Рубин» - 20 (11-22), 15. «Ахмат» - 20 (14-26), 16. «Сочи» - 18 (19-27).
В 22-м туре, который состоится 13-15 марта, встречаются: «Ахмат» - «Динамо», «Оренбург» - «Спартак», «Зенит» - «Урал», «Арсенал» - «Рубин», «Сочи» - «Краснодар», ЦСКА - «Уфа», «Ростов» - «Локомотив», «Тамбов» - «Крылья Советов».