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Яценюк и Турчинов захотели вернуться во власть

Александр Турчинов и Арсений Яценюк Фото: Григорий Василенко / РИА Новости


Бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк захотел возглавить Национальный банк Украины (НБУ). Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на источник издания «Страна.ua» в офисе президента Владимира Зеленского.

По словам собеседника издания, Яценюк после недавних перестановок в украинской власти якобы указывает, что мог бы стать «хорошим главой НБУ». Как рассказал источник, бывший премьер страны заявил, что власти нужны кадры, которые умеют вести переговоры с Международным валютным фондом.

«К тому же, дескать, его назначение развеет все слухи, что Зеленский развернулся к России», — указал источник, отметив, что в офисе главы государства пока стараются «держаться от Яценюка подальше».
Он добавил, что к новой украинской власти также захотел примкнуть бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьера Алексея Гончарука и назначила на эту должность Дениса Шмыгаля. Также парламент страны утвердил новый состав правительства.

Яценюк занимал должность премьер-министра Украины в 2014-2016 годах после смены власти в стране, которая произошла в связи с массовыми выступлениями, получивших название Евромайдан. К его уходу с должности привел разгоревшийся в стране политический кризис.

Турчинов стал секретарем СНБО в декабре 2014 года и 19 мая 2019 года покинул эту должность по собственному желанию. До назначения на этот пост он был спикером Верховной Рады с 22 февраля по 27 ноября 2014 года. Кроме того, с конца февраля по начало июня он был исполняющим обязанности президента Украины.
lenta.ru
Категории: общество, политика
Ключевые слова: премьер, правительство, министры, коалиция, формирование
География: Украина
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добавлена сегодня, 10 марта, 18:00

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