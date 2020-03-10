В аэропорту Чили совершено ограбление века — похищено 14 миллионов долларов 🔊 Воспроизвести Фото © 24horas.cl



В аэропорту столицы Чили Сантьяго произошло ограбление, в результате которого преступники похитили 14 миллионов долларов и один миллион евро.



Как сообщает



Похищенная сумма эквивалентна 13 миллиардам чилийских песо.



Также отмечается, что нынешнее ограбление перекрывает рекорд, установленный в 2004 году, когда похитители украли более 6 миллиардов песо. Тогда его прозвали "ограблением века", однако нынешнее похищение может забрать этот титул. В аэропорту столицы Чили Сантьяго произошло ограбление, в результате которого преступники похитили 14 миллионов долларов и один миллион евро.Как сообщает ЛАЙФ со ссылкой на телеканал 24 Horas, в преступлении участвовало от семи до десяти человек. Они на двух автомобилях пробрались на склады аэропорта и похитили деньги из грузовика компании, занимающейся перевозками. По словам главы управления по борьбе с ограблениями Хорхе Санчеса, как минимум два человека пострадали.Похищенная сумма эквивалентна 13 миллиардам чилийских песо.Также отмечается, что нынешнее ограбление перекрывает рекорд, установленный в 2004 году, когда похитители украли более 6 миллиардов песо. Тогда его прозвали "ограблением века", однако нынешнее похищение может забрать этот титул. life.ru Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: аэропорт, чили, ограбление — статья прочитана 162 раза Комментарии