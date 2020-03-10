Президент Литвы: большее распределение позволит финансировать ряд сфер 🔊 Воспроизвести Президент Литвы Гитанас Науседа



Повышение перераспределения внутреннего валового продукта (ВВП) посредством налоговой системы до 5% позволит финансировать ряд важных сфер общественной жизни, считает президент Литвы Гитанас Науседа.



По его словам, повышение перераспределения планируется реализовывать постепенно, а добиться показателя в 35% реально.



"Мы поставили цель – в ближайший срок полномочий добиваться того, чтобы уровень перераспределения составлял 35%, что в наших условиях большое достижение, которое позволит более смело финансировать ряд сфер общественной жизни", – сказал глава государства в интервью радиостанции Ziniu radijas.



"Мы намерены реализовать это постепенно, здесь с наскока ничего не сделаешь. Первый год показывает, что в 2020 году уровень перераспределения уже оторвется от старого уровня в 30% и составит около 32%. Если и далее мы будем идти таким темпом, то я считаю, что цель в 35% реальна", – считает он. Повышение перераспределения внутреннего валового продукта (ВВП) посредством налоговой системы до 5% позволит финансировать ряд важных сфер общественной жизни, считает президент Литвы Гитанас Науседа.По его словам, повышение перераспределения планируется реализовывать постепенно, а добиться показателя в 35% реально."Мы поставили цель – в ближайший срок полномочий добиваться того, чтобы уровень перераспределения составлял 35%, что в наших условиях большое достижение, которое позволит более смело финансировать ряд сфер общественной жизни", – сказал глава государства в интервью радиостанции Ziniu radijas."Мы намерены реализовать это постепенно, здесь с наскока ничего не сделаешь. Первый год показывает, что в 2020 году уровень перераспределения уже оторвется от старого уровня в 30% и составит около 32%. Если и далее мы будем идти таким темпом, то я считаю, что цель в 35% реальна", – считает он. При этом глава государства говорит, что нелегко найти политическую волю для реализации налоговых изменений, и в качестве примера представил возникшие в прошлом году дискуссии о расширении базы налогообложения недвижимости и введения налога на автомобили.



По словам Г. Науседы, в сокращении неравенства доходов Литва уже прибегла к определенным мерам, например, повысила не облагаемый налогами минимум. Это позволило сократить разрыв между 20 процентами зарабатывающих меньше всего и 20 процентами получающих больше других.



В октябре прошлого года Евростат сообщил, что по показателю доходов от налоговых сборов Литва занимает 25-ое место среди 28 стран Евросоюза: в 2018 году соотношение было 30,5%, когда средний показатель в ЕС составлял 40,3%.



По мнению экономистов, этот показатель в основном обусловлен налоговой структурой и уровнем теневой экономики.



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Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что скептически оценивает вероятность парламентского расследования ситуации в Департаменте госбезопасности (ДГБ) и выразил доверие расследованию правоохраны и его выводам.



"Я, честно говоря, скептически смотрю на такую перспективу, поскольку, прежде всего, считаю, что такие расследования должны начинаться с тех служб, которые квалифицированы предоставить ответ, было ли что-то плохое и были ли нарушены законы, или этого не было", – сказал глава государства в интервью радиостанции Zinu radijas во вторник.



"Такие выводы у нас сегодня есть. Появились ли за это время какие-то дополнительные факторы, информация, из-за которой следовало бы возобновить расследование, по моим данным, точно нет", – сказал он.



В ответ на вопрос о его оценке расследования правоохранительных органов самого главы ДГБ Дарюса Яунишкиса, Г. Науседа сказал, что доверяет как Службе спецрасследований, так и Генпрокуратуре.



"Я не думаю, что у них есть такая мотивации что в целом они могут работать, скажем так, под влиянием кого-то", – сказал президент.



"Они представили свои выводы, как я упоминал, представили оба ведомства, и сейчас нужно просто выяснить, рутинная ли это работа ДГБ, в рамках которой, они например, проверяют, не соседние ли страны, не совсем дружественные по отношению к независимости Литвы пытаются оказывать влияние на выборы президента и других ветвей власти, а делать это действительно их обязанность – наконец, я считаю, что ДГБ регулярно представляет определенные отчеты о попытках других стран оказывать влияние на внутреннюю политическую жизнь Литвы, или это, как вы говорите, вмешательство в политические процессы, в котором ДГБ является активным участником", – отметил президент.



"Сегодня я точно могу сказать, что активного вмешательства ДГБ в политические процессы нет, разве что будет представлена дополнительная информация, и мы сможем ее проанализировать", – добавил он.



Глава государства сказал, что серьезно оценивает возможность назначить нынешнего руководителя ДГБ Дарюса Яунишкиса на второй срок полномочий.



В вопросе сборе департаментом информации об окружении Г. Науседы в бытность кандидатом в президенты, глава государства сказал, что не ясно, зачем бы ему было собирать негативную информацию о членах собственной команды.



"Если руководствоваться теориями заговора, то, прежде всего, неясно, зачем мне бы понадобилось собирать негативную информацию о членах собственной команды, а во-вторых, и что важнее – согласитесь, что когда там события происходят летом 2018 года, то кем я был тогда? Я был старшим экономистом банка SEB, а с седьмого сентября безработным", – рассуждал глава государства.



"Это только предположения и полные фантазии", – добавил Г. Науседа, отвечая на вопрос о том, могло ли руководство ДГБ собирать информацию и передавать именно ему.



На прошлой неделе стало известно, что высокопоставленный сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутаса Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Г. Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.



Сотрудник разведки, получивший статус информатора, считает, что такими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политического нейтралитета. Бывший глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас считает, что представленные данные свидетельствуют о том, что ДГБ мог вмешиваться в политические процессы.



ДГБ же утверждает, что не собирал информацию об упомянутых лицах, строго соблюдал законы. Разведывательное ведомство утверждает, что могло проверять информацию по поручению в рамках задачи выявления возможного вмешательства иностранных государств в выборы.



В. Бакаc передал материал Службе спецрасследований и Генпрокуратуре, а, узнав, что расследование не проводится, предложил правлению сейма инициировать парламентское расследование.



Во вторник КНБО собирается на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть ситуацию с ДГБ. BNS Категории: экономика, политика, общество Ключевые слова: президент, дгб, закон, права человека География: Литва — статья прочитана 96 раз Комментарии