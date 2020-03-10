Международная политика за 7-9 марта: следы в прошлое Credit Suisse и кабриолет для восьмидесяти восьми 🔊 Воспроизвести



“Чёрный понедельник” обрушил рынки, следы в прошлое Credit Suisse и кабриолет для восьмидесяти восьми



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После того, как странам ОПЕК+ не удалось договориться о снижении объёмов суточной добычи чёрного золота, Эр-Рияд, который заявлял о готовности в одностороннем порядке пойти на беспрецедентное уменьшение выработки нефти, резко двинулся в противоположную сторону. В воскресенье агентству Bloomberg стало известно о намерениях саудитов нарастить добычу с нынешних 9,7 млн баррелей в сутки до рекордных 12 млн. “Чёрный понедельник” обрушил рынки, следы в прошлое Credit Suisse и кабриолет для восьмидесяти восьмиПосле того, как странам ОПЕК+ не удалось договориться о снижении объёмов суточной добычи чёрного золота, Эр-Рияд, который заявлял о готовности в одностороннем порядке пойти на беспрецедентное уменьшение выработки нефти, резко двинулся в противоположную сторону. В воскресенье агентству Bloomberg стало известно о намерениях саудитов нарастить добычу с нынешних 9,7 млн баррелей в сутки до рекордных 12 млн. * * *



Аргентинский историк-исследователь Педро Филипуцци, перебирая бумаги в подвале дома, предназначенного на слом в Буэнос-Айресе, обнаружил списки, в которых содержались данные о 12 тысячах нацистов, проживавших в Аргентине накануне Второй мировой. Документ назывался “Конгресс аргентинской нации”, но рассказывал только о немецких нацистах, перебравшихся в эту южноамериканскую страну.



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Британская компания Aston Martin, производитель престижных спортивных автомобилей, заявила о “почти полной готовности к запуску в серию” нового суперкара Aston Martin V12 Speedster. Это “самый эксклюзивный спортивный кабриолет английского бренда за последнее время”, с восторгом пишет специализированная автомобильная пресса.



Speedster рассчитан на коллекционеров с тугим кошельком, о чём говорит не только его цена £765 000, но и количество машин в серии — их будет всего 88. Сборка машины производится исключительно вручную, детали корпуса печатаются на 3D принтере. Продажи Aston Martin V12 Speedster должны начаться в первом квартале 2021 года. fitzroymag.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 162 раза Комментарии