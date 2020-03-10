Опера «Prūsai» - в Клайпеде 🔊 Воспроизвести







12 марта, в 19.00, на сцене Дворца рыбаков зрителю будет показана опера Гедрюса Купрявичюса «Пруссы» («Prūsai»). Этот подарок зрителям коллектив Клайпедского Государственного Музыкального театра приурочил к 30-летию восстановления Независимости Литвы.



На сцене Дворца рыбаков будет показана история жизни, тяжелая судьба Геркуса Мантаса и его возлюбленной Кристины.



Зрители старшего поколения наверняка помнят прекрасный фильм «Геркус Мантас», снятый на Литовской киностудии в 1972 году (на литовском языке, а потом уже дублированный на русском). К слову, музыку к тому фильму написал как раз Гедрюс Купрявичюс.



Напомним: В 1260 году началось восстание пруссов и западных литовцев против Немецкого ордена. Этим восстанием руководил Геркус Мантас (1225-1273 гг.) - вождь прусского племени натангов во время II Прусского восстания. На сцене Дворца рыбаков будет показана история жизни, тяжелая судьба Геркуса Мантаса и его возлюбленной Кристины.Зрители старшего поколения наверняка помнят прекрасный фильм «Геркус Мантас», снятый на Литовской киностудии в 1972 году (на литовском языке, а потом уже дублированный на русском). К слову, музыку к тому фильму написал как раз Гедрюс Купрявичюс.Напомним: В 1260 году началось восстание пруссов и западных литовцев против Немецкого ордена. Этим восстанием руководил Геркус Мантас (1225-1273 гг.) - вождь прусского племени натангов во время II Прусского восстания.



22 января 1261 года одержал победу над крестоносцами в битве при Покармине. В 1262 году был ранен при захвате рыцарями ордена Кёнигсберга. В 1263 года разбил в битве при Любаве войско крестоносцев, возглавляемое ландмейстером ордена Хельмрихом фон Вюрцбургом (Helemrich von Wirzeburch), который погиб в бою. Геркус Мантас был выдан крестоносцам своим слугой и погиб в 1273 году.







А во время представления зритель услышит любимый баритон Литвы Миндаугаса Роюса. В роли Кристины выступит Раса Ультеравичюте.



В спектакле также заняты Кястутис Невулис, Вячеславас Тарасовас, Аурелия Довидайтене, Артурас Козловскис, Роландас Эйникис, Шарунас Юшкявичюс, Виргиниюс Пупшис – эти солисты вместе с юными артистами Модестасом Нармонтасом, Ауримасом Раулинавичюсом, с Росаной Штеманетян и Вилюсом Тракисом исполнят свои роли под руководством известного дирижёра Томаса Амброзайтиса.



Премьера оперы «Пруссы» («Prūsai») впервые была представлена зрителю в Клайпеде в 1997 году, уже в независимой Литве. А в 2018 году новая постановка оперы состоялась в Государственном Музыкальном театре Клайпеды. Вторую жизнь опере дал режиссёр Гедиминас Шедуйкис, хореограф Аурелиус Лишкаускас, сценограф Сигита Шимкунайте и костюмер Сандра Страукайте.



Патриот своей родины, своего Отечества, своей культуры Геркус Мантас призывает бороться за свободу и беречь её. Его историческая личность очень значима для Литвы.



Фото Мартинаса Алексы



Взятый в детстве в заложники поработителями-крестоносцами, воспитанный в католической вере, заслуживший рыцарский плащ и принявший немецкое имя Генриха Монте, он жертвует всем ради независимости своего народа. После поражения Тевтонского ордена в битве при Дурбе, Геркус Мантас возглавил восстание.22 января 1261 года одержал победу над крестоносцами в битве при Покармине. В 1262 году был ранен при захвате рыцарями ордена Кёнигсберга. В 1263 года разбил в битве при Любаве войско крестоносцев, возглавляемое ландмейстером ордена Хельмрихом фон Вюрцбургом (Helemrich von Wirzeburch), который погиб в бою. Геркус Мантас был выдан крестоносцам своим слугой и погиб в 1273 году.Вот такой краткий экскурс в биографию чтимого в Литве героя Геркуса Мантаса.А во время представления зритель услышит любимый баритон Литвы Миндаугаса Роюса. В роли Кристины выступит Раса Ультеравичюте.В спектакле также заняты Кястутис Невулис, Вячеславас Тарасовас, Аурелия Довидайтене, Артурас Козловскис, Роландас Эйникис, Шарунас Юшкявичюс, Виргиниюс Пупшис – эти солисты вместе с юными артистами Модестасом Нармонтасом, Ауримасом Раулинавичюсом, с Росаной Штеманетян и Вилюсом Тракисом исполнят свои роли под руководством известного дирижёра Томаса Амброзайтиса.Премьера оперы «Пруссы» («Prūsai») впервые была представлена зрителю в Клайпеде в 1997 году, уже в независимой Литве. А в 2018 году новая постановка оперы состоялась в Государственном Музыкальном театре Клайпеды. Вторую жизнь опере дал режиссёр Гедиминас Шедуйкис, хореограф Аурелиус Лишкаускас, сценограф Сигита Шимкунайте и костюмер Сандра Страукайте.Патриот своей родины, своего Отечества, своей культуры Геркус Мантас призывает бороться за свободу и беречь её. Его историческая личность очень значима для Литвы. Татьяна СОКОЛОВА , "Обзор" Категории: в странах Балтии, культура Ключевые слова: опера, Клайпедский государственный музыкальный театр, Гедрюс Купрявичюс, «Пруссы», «Prūsai», Геркус Мантас — статья прочитана 146 раз Комментарии