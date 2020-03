Суд огласит решение по делу о рекламе Zero live show 🔊 Воспроизвести



Во вторник Вильнюсский окружной суд планирует объявить решение по делу о рекламе



В октябре прошлого года Шальчининкайская палата участкового суда Вильнюсского региона наказала штрафами актеров и режиссера в связи с рекламой Zero Live Show в храме, однако освободила их от уголовной ответственности.



Актеры Виталий Цололо, Миндаугас Папинигис и Айнюс Сторпиштис наказаны штрафами в размере 1 тыс. евро, а режиссер Эмилис Веливис – 2 тыс. евро штрафа.



Это решение обжаловали прокуратура, актеры и режиссер.



Прокурор стремится наказать актеров штрафами в размере 5,46 тыс. евро, а режиссера - в 7,8 тыс. евро. Гособвинитель считает, что поведение этих лиц помешало молитве верующих, вынудило священника прекратить принятие исповеди. Между тем, актеры и режиссер добиваются полного оправдания.



Актеры и режиссер осуждены за сознательное препятствование отправлению религиозных обрядов или торжеств во время богослужения в прошлом году в Шальчининкском районе страны.



Досудебное расследование было начато после того, как 15 августа прошлого года, в религиозный праздник Жолине (Вознесения Богоматери - ред.) в костел в местечке Тургяляй зашло трое мужчин, переодетых священниками - актеры Виталий Цололо, Миндаугас Папинигис и Айнис Сторпирштис.



Они стали рассказывать на польском языке о предстоящем в октябре на вильнюсской арене Siemens мероприятии, предлагать и раздавать собравшимся на службу верующим самокрутки.



