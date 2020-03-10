США начали вывод своих войск из Афганистана 🔊 Воспроизвести © AP Photo/Lolita C. Balbor



Соединенные Штаты начали в понедельник процесс вывода своих войск с афганской территории в рамках достигнутого ранее соглашения с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом говорится в заявлении официального представителя американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковника Сонни Леггетта, передает



"В соответствии с совместной американо-афганской декларацией и соглашением между США и движением "Талибан" командование USFOR-A приступило к сокращению численности своих сил с учетом конкретной обстановки до 8,6 тыс. [военнослужащих] в течение 135 дней", - отметил офицер.



Командование ВС США в Афганистане "принимает все необходимые меры для выполнения намеченных им задач, включая проведение антитеррористических операций против "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая сеть - здесь и далее прим. ТАСС) и "ИГ в Хорасане" (группировка, являющаяся ответвлением запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", ИГ), а также оказание поддержки национальным силам обороны и безопасности Афганистана". "USFOR-A находится на пути к достижению указанной численности войск, сохраняя при этом необходимый потенциал", - заключил Леггетт. Соединенные Штаты начали в понедельник процесс вывода своих войск с афганской территории в рамках достигнутого ранее соглашения с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом говорится в заявлении официального представителя американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковника Сонни Леггетта, передает ТАСС "В соответствии с совместной американо-афганской декларацией и соглашением между США и движением "Талибан" командование USFOR-A приступило к сокращению численности своих сил с учетом конкретной обстановки до 8,6 тыс. [военнослужащих] в течение 135 дней", - отметил офицер.Командование ВС США в Афганистане "принимает все необходимые меры для выполнения намеченных им задач, включая проведение антитеррористических операций против "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая сеть - здесь и далее прим. ТАСС) и "ИГ в Хорасане" (группировка, являющаяся ответвлением запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", ИГ), а также оказание поддержки национальным силам обороны и безопасности Афганистана". "USFOR-A находится на пути к достижению указанной численности войск, сохраняя при этом необходимый потенциал", - заключил Леггетт. ТАСС Категории: политика, в мире Ключевые слова: президент, США, афганистан, талибы, войска, вывод — статья прочитана 166 раз Комментарии