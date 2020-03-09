Глава ВОЗ заявил о возможности всемирной пандемии коронавируса 🔊 Воспроизвести



Тем не менее это не первая ситуация в мировой практике и человечество умеет отвечать на такие вызовы, сообщает



Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что не исключает вероятности перерастания эпидемии коронавируса в пандемию, поскольку уханьская инфекция продолжает распространяться по миру.



Пандемия — это распространение вируса в мировых масштабах. Например, когда он является новым и у людей не выработался к нему иммунитет.



Гебреисус также подчеркнул, что это далеко не первая подобная ситуация и человечество умеет справляться с подобными проблемами.



Напомним, коронавирус распространился уже на 101 страну, число заражённых превысило 105 тысяч, а за пределами Китая скончалось более 400 человек. За последние сутки в Китае от коронавируса умерло 22 человека. ВОЗ призвала не надеяться, что 2019-nCoV исчезнет к лету и развенчала самые популярные мифы о заболевании.



Число заражённых коронавирусом 2019-nCoV в России за сутки увеличилось до 20 человек. Тем не менее это гораздо ниже, чем во многих других странах, особенно учитывая огромные размеры России. Тем не менее это не первая ситуация в мировой практике и человечество умеет отвечать на такие вызовы, сообщает ЛАЙФ Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что не исключает вероятности перерастания эпидемии коронавируса в пандемию, поскольку уханьская инфекция продолжает распространяться по миру.Пандемия — это распространение вируса в мировых масштабах. Например, когда он является новым и у людей не выработался к нему иммунитет.Гебреисус также подчеркнул, что это далеко не первая подобная ситуация и человечество умеет справляться с подобными проблемами.Напомним, коронавирус распространился уже на 101 страну, число заражённых превысило 105 тысяч, а за пределами Китая скончалось более 400 человек. За последние сутки в Китае от коронавируса умерло 22 человека. ВОЗ призвала не надеяться, что 2019-nCoV исчезнет к лету и развенчала самые популярные мифы о заболевании.Число заражённых коронавирусом 2019-nCoV в России за сутки увеличилось до 20 человек. Тем не менее это гораздо ниже, чем во многих других странах, особенно учитывая огромные размеры России. life.ru Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, ВОЗ, пандемия — статья прочитана 102 раза Комментарии