Министр обороны Польши: «В Польше есть силы, которые не видят угроз с востока» Dziennik Gazeta Prawna, Польша 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Soeren Stache/dpa



Министр обороны Польши положительно отзывается о начавшихся масштабных учениях с участием американцев и уверяет, что не все в Польше осознают серьезность исходящей с востока угрозы. А вот читатели напоминают, что некоторые страны живут в мире друг с другом, и сомневаются, что у России есть причина нападать на Польшу.



Отвечая в эфире первого канала «Польского радио» на вопрос об учениях «Защитник Европы — 2020», глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак (Mariusz Błaszczak) заявил, что «это самые большие за последние 25 лет маневры», в которых задействованы 37 тысяч военных из стран НАТО, в том числе 20 тысяч американцев.



«Учения начались, вчера я принял рапорт, в Польше уже находятся 2 тысячи американских военнослужащих. Мы хотим отработать процедуру приема войск союзников», — рассказывал он. Отвечая в эфире первого канала «Польского радио» на вопрос об учениях «Защитник Европы — 2020», глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак (Mariusz Błaszczak) заявил, что «это самые большие за последние 25 лет маневры», в которых задействованы 37 тысяч военных из стран НАТО, в том числе 20 тысяч американцев.«Учения начались, вчера я принял рапорт, в Польше уже находятся 2 тысячи американских военнослужащих. Мы хотим отработать процедуру приема войск союзников», — рассказывал он.



Журналист обратил внимание, что не все политические объединения положительно относятся к идее увеличения численности армии и процента ВВП, направляемого на оборонные нужды. «Некоторые политики, например, представители „Левых" говорят, что мы будто готовимся войне, уже собирая к ней силы», — отметил он. «С востока исходит угроза: Россия напала вначале на Грузию, а потом на Украину», — парировал Блащак. «В Польше действительно есть люди, которые открыто говорят, что они не видят такой угрозы. Это, скажем так, пророссийская группа (…) Я бы назвал ее так потому, что есть очевидные неопровержимые факты, а некоторые политики заявляют, будто никаких угроз нет», — объяснил министр. «Угрозы есть, а отвечать на них нужно в том числе увеличивая численность польской армии», — добавил он, напомнив, что «когда страной руководила коалиция „Гражданской платформы" и Польской крестьянской партии, шел процесс ликвидации военных подразделений».



На вопрос, отрабатывается ли на учениях «Защитник Европы» сценарий отражения атаки врага, глава министерства обороны ответил: «Отрабатывается прием иностранных войск. Зачем нам принимать в Польше союзников? Чтобы в случае возникновения кризисной ситуации получить поддержку, это совершенно очевидно». Блащак заверил, что учения «не направлены против кого-либо». «Цель этого мероприятия — усовершенствовать навыки интеграции военных, польских и союзнических вооруженных сил. Особенное внимание уделяется логистике, то есть снабжению питанием, топливом для боевых машин, размещению. Все это отрабатывается в огромном масштабе».



Задача польской армии состоит в том, чтобы «стоять на страже безопасности нашей родины», — говорил Блащак. «Такие учения, несомненно, служат сдерживанию, они показывают потенциальному агрессору, что наши военные обучены, что они готовы оказать отпор тем, кто нападет на Польшу». Отвечая на вопрос, реагирует ли Россия на учения «Защитник Европы», министр обратил внимание, что «российские маневры проходят регулярно»: «Такова российская доктрина, она носит наступательный характер. Доктрина Польши, НАТО касается обороны, солидарности в оборонной сфере».



Комментарии читателей



kazdy patrzy inaczej i ma do tego prawo



Одни видят угрозу с одной стороны, другие — с другой, а есть еще те, кто живет со всеми в мире и считает, что никакой угрозы нет. Они не вооружаются и вкладывают сэкономленные деньги в развитие, как, например, Швейцария или Австрия.



Panie Boże kogo ci Wolacy powybierali



Господин министр, Россия представляет угрозу с XVII века, но, благодаря богу, мы не влились в большой российский народ, а остались собой. Рассказывая всякую ерунду и ремонтируя Т-34, безопасность мы себе не обеспечим. Посмотрите, американцев отделяет от России через Берингов пролив километров пять, но она как-то не нападает.



Qw



Блащак считает, что нужно дать больше денег армии, а у больниц растут долги, им многого не хватает. Приоритетом должно быть здоровье поляков, а не траты на американские вооружения.



3 x



Финляндия, Норвегия, Швеция, Чехия, Словакия — ладно, но Польша? Какая России от нас польза? Дорожающий уголь и дешевеющая медь или, может, яблоки? Что у нас есть такого, чего россияне не могут приобрести?



Onnn



Конечно, яблоки, ведь это наше золото, разве ты не знал?



Stan



Россия значительно превосходит по военному потенциалу ЕС/НАТО, но на кой черт ей Польша?



Krzychu



Не провоцируйте Россию, и ничего вам не будет. Путин не станет рисковать развязыванием мировой войны, нанося удар по члену НАТО, это понятно и ребенку, он не так глуп. Партия «Право и справедливость» только пугает людей. Она покупает американский металлолом, потому что хочет снискать расположение США. Наши — единственные такие дураки, которые позволили себя в это втянуть. Трамп только посмеивается, потому что такой наивности мир не видывал. «Право и справедливость» рассказывает темному люду об огромной угрозе с востока, но это все пустые страхи. Деньги лучше потратить не на какие-то ржавые пушки, а на систему здравоохранения. Но у «Права и справедливости» другие приоритеты, она предпочитает подлизываться к янки.







Редакционная статья Dziennik Gazeta Prawna, Польша, перевод «Программа партии „Право и справедливость", которую утвердили еще до выборов 2015 года (ее автором был премьер Ярослав Качиньский (Jarosław Kaczyński)), предполагала, что польская армия должна стать более многочисленной, что она должна завязать тесные международные отношения в первую очередь с Соединенными Штатами в рамках Североатлантического альянса. Именно это и происходит: из года в год наращивается численность вооруженных сил, а сейчас мы проводим учения с представителями армии США и других стран», — указал глава министерства обороны.Журналист обратил внимание, что не все политические объединения положительно относятся к идее увеличения численности армии и процента ВВП, направляемого на оборонные нужды. «Некоторые политики, например, представители „Левых" говорят, что мы будто готовимся войне, уже собирая к ней силы», — отметил он. «С востока исходит угроза: Россия напала вначале на Грузию, а потом на Украину», — парировал Блащак. «В Польше действительно есть люди, которые открыто говорят, что они не видят такой угрозы. Это, скажем так, пророссийская группа (…) Я бы назвал ее так потому, что есть очевидные неопровержимые факты, а некоторые политики заявляют, будто никаких угроз нет», — объяснил министр. «Угрозы есть, а отвечать на них нужно в том числе увеличивая численность польской армии», — добавил он, напомнив, что «когда страной руководила коалиция „Гражданской платформы" и Польской крестьянской партии, шел процесс ликвидации военных подразделений».На вопрос, отрабатывается ли на учениях «Защитник Европы» сценарий отражения атаки врага, глава министерства обороны ответил: «Отрабатывается прием иностранных войск. Зачем нам принимать в Польше союзников? Чтобы в случае возникновения кризисной ситуации получить поддержку, это совершенно очевидно». Блащак заверил, что учения «не направлены против кого-либо». «Цель этого мероприятия — усовершенствовать навыки интеграции военных, польских и союзнических вооруженных сил. Особенное внимание уделяется логистике, то есть снабжению питанием, топливом для боевых машин, размещению. Все это отрабатывается в огромном масштабе».Задача польской армии состоит в том, чтобы «стоять на страже безопасности нашей родины», — говорил Блащак. «Такие учения, несомненно, служат сдерживанию, они показывают потенциальному агрессору, что наши военные обучены, что они готовы оказать отпор тем, кто нападет на Польшу». Отвечая на вопрос, реагирует ли Россия на учения «Защитник Европы», министр обратил внимание, что «российские маневры проходят регулярно»: «Такова российская доктрина, она носит наступательный характер. Доктрина Польши, НАТО касается обороны, солидарности в оборонной сфере».kazdy patrzy inaczej i ma do tego prawoОдни видят угрозу с одной стороны, другие — с другой, а есть еще те, кто живет со всеми в мире и считает, что никакой угрозы нет. Они не вооружаются и вкладывают сэкономленные деньги в развитие, как, например, Швейцария или Австрия.Panie Boże kogo ci Wolacy powybieraliГосподин министр, Россия представляет угрозу с XVII века, но, благодаря богу, мы не влились в большой российский народ, а остались собой. Рассказывая всякую ерунду и ремонтируя Т-34, безопасность мы себе не обеспечим. Посмотрите, американцев отделяет от России через Берингов пролив километров пять, но она как-то не нападает.QwБлащак считает, что нужно дать больше денег армии, а у больниц растут долги, им многого не хватает. Приоритетом должно быть здоровье поляков, а не траты на американские вооружения.3 xФинляндия, Норвегия, Швеция, Чехия, Словакия — ладно, но Польша? Какая России от нас польза? Дорожающий уголь и дешевеющая медь или, может, яблоки? Что у нас есть такого, чего россияне не могут приобрести?OnnnКонечно, яблоки, ведь это наше золото, разве ты не знал?StanРоссия значительно превосходит по военному потенциалу ЕС/НАТО, но на кой черт ей Польша?KrzychuНе провоцируйте Россию, и ничего вам не будет. Путин не станет рисковать развязыванием мировой войны, нанося удар по члену НАТО, это понятно и ребенку, он не так глуп. Партия «Право и справедливость» только пугает людей. Она покупает американский металлолом, потому что хочет снискать расположение США. Наши — единственные такие дураки, которые позволили себя в это втянуть. Трамп только посмеивается, потому что такой наивности мир не видывал. «Право и справедливость» рассказывает темному люду об огромной угрозе с востока, но это все пустые страхи. Деньги лучше потратить не на какие-то ржавые пушки, а на систему здравоохранения. Но у «Права и справедливости» другие приоритеты, она предпочитает подлизываться к янки.Редакционная статья Dziennik Gazeta Prawna, Польша, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: в Европе, политика Ключевые слова: Россия, аналитика, запад География: Польша — статья прочитана 127 раз Комментарии