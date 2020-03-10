«Красное, падая, превращается в белое» 🔊 Воспроизвести







Выставка под таким необычным названием открылась в Вильнюсе, в Национальной галерее искусств (пр. Конституциёс, 22). На выставке представлены работы известного литовского живописца Линаса Ляонаса Катинаса (1941 г.р.).



Художник вступил на поле живописи в конце 1960-х годов, став одним из ведущих художников-авангардистов своего поколения. По словам организаторов выставки, представивших экспозицию журналистам, именно это поколение в культуре застойных брежневских времён обеспечило просветы свободного экспериментального творчества.



Творческая биография Л.Л.Катинаса, охватывающая на сегодняшний день почти шесть десятилетий, не переставала удивлять поворотами и трансформациями. Художник вступил на поле живописи в конце 1960-х годов, став одним из ведущих художников-авангардистов своего поколения. По словам организаторов выставки, представивших экспозицию журналистам, именно это поколение в культуре застойных брежневских времён обеспечило просветы свободного экспериментального творчества.Творческая биография Л.Л.Катинаса, охватывающая на сегодняшний день почти шесть десятилетий, не переставала удивлять поворотами и трансформациями.



Как птица собирает гнездо, так и Л.Катинас свой мир живописи конструирует из окружающих его среды материалов, скрывающихся в структуре, продиктованной самоощущением.











«Усиливающийся конфликт между поколением 1980-х годов и советской реальностью, а также противодействие абсурду через различные формы эскапизма (убегания, как духовного, так и физического), эзопов язык, карнавальный смех - вот черты, которые мы видим в творчестве Л.Катинаса, - замечают организаторы выставки. - После 1990-х художник использовал похожую, но ещё более широкую стратегию, чтобы создать для зрителя многослойный ребус, полный культурных ссылок».



Выставка может быть интересна ещё и для зрителя, способного задаваться вопросами. Например, почему в застойные брежневские времена (напомним, что Л.И.Брежнев был у власти с 1964 по 1982 годы, то есть 18 лет) в той же Литве появилось так много выдающихся творцов, в том числе и среди художников, и сколько выдающихся творцов появилось в нашей стране, скажем, за последние 30 лет? И востребован ли нынче эзопов язык?



А можно просто отгадать, почему красное, падая, превращается в белое?



Выставка будет действовать до 17 мая.



Фото Виктора Грецкаса, «Обзор»



Выставка «Красное, падая, превращается в белое», приглашает взглянуть на воображаемый мир Л.Катинаса, в котором отражение повседневной жизни, истории и индивидуального мировоззрения переплетается с мифами, архетипами и символами.Как птица собирает гнездо, так и Л.Катинас свой мир живописи конструирует из окружающих его среды материалов, скрывающихся в структуре, продиктованной самоощущением.«Усиливающийся конфликт между поколением 1980-х годов и советской реальностью, а также противодействие абсурду через различные формы эскапизма (убегания, как духовного, так и физического), эзопов язык, карнавальный смех - вот черты, которые мы видим в творчестве Л.Катинаса, - замечают организаторы выставки. - После 1990-х художник использовал похожую, но ещё более широкую стратегию, чтобы создать для зрителя многослойный ребус, полный культурных ссылок».Выставка может быть интересна ещё и для зрителя, способного задаваться вопросами. Например, почему в застойные брежневские времена (напомним, что Л.И.Брежнев был у власти с 1964 по 1982 годы, то есть 18 лет) в той же Литве появилось так много выдающихся творцов, в том числе и среди художников, и сколько выдающихся творцов появилось в нашей стране, скажем, за последние 30 лет? И востребован ли нынче эзопов язык?А можно просто отгадать, почему красное, падая, превращается в белое?Выставка будет действовать до 17 мая. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, культура Ключевые слова: Национальная галерея искусств, Линас Ляонас Катинас — статья прочитана 162 раза Комментарии